Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2202220322042205 Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:32 Bolt написав: Тоже, что-то в попереке подклинивает. МРТ боюсь даже делать. Разве если ТЦК отловит, для отмазки буду делать. Тоже, что-то в попереке подклинивает. МРТ боюсь даже делать. Разве если ТЦК отловит, для отмазки буду делать.

Наивный

С болезнями хребта, по мнению командования сухопутных войск, идеальный солдат. НаивныйС болезнями хребта, по мнению командования сухопутных войск, идеальный солдат. UA Повідомлень: 8476 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1857 раз. Подякували: 2251 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 02:16 UA написав: В этом году, в Украине катастрофа с вступительной компанией в мед. ВУЗы.

Врачи военнообязанные и мужчины и женщины.

В университете Сплита, в прошлом году, на медицинские специальности, украинцы на втором месте после хорватов. В этом, похоже украинцев будет ещё больше. В этом году, в Украине катастрофа с вступительной компанией в мед. ВУЗы.Врачи военнообязанные и мужчины и женщины.В университете Сплита, в прошлом году, на медицинские специальности, украинцы на втором месте после хорватов. В этом, похоже украинцев будет ещё больше.

наеонец то некому будет давать конвертики за то чтоб после первого курса сдать анатомию, а на третьем - гистологию и фарму?

Там валят ВСЕХ наеонец то некому будет давать конвертики за то чтоб после первого курса сдать анатомию, а на третьем - гистологию и фарму?Там валят ВСЕХ барабашов Повідомлень: 4234 З нами з: 16.06.15 Подякував: 277 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 07:20 Еміграція, заробітчанство



New’s from USA



Підійшов до кінця перший тиждень стажування наших українців в Stanford University - лікарня медичного факультету.

Як я писав раніше, для підтвердження диплома лікаря, отриманого не в США, треба пройти чотири етапи, з них три - теоретичні, а четвертий етап - три стажування тривалістю кожний в один місяць в різних госпіталях США.

Вердикт цього стажування: «Дуже важко».



P.S. Стажування безкоштовне, за місце стажування треба домовлятися самостійно. Витрати на проживання та харчування - за власний рахунок.

Перше стажування пройшло в госпіталі міста Клівленд. Друге стажування в найбільшому госпіталі в США в штаті Техас. Третє (останнє) стажування продовжується в Stanford University.

За термінами: всі етапи треба встигнути пройти до вересня 2024 року.

Нагорода за наполегливу роботу: отримання права працювати лікарем в США.

Ніяких конвертів «після першого курсу» не існує. akurt

Повідомлень: 9837 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3641 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 07:49 Re: Еміграція, заробітчанство Есть немалая вероятность того, что "американская мечта" для многих украинцев закончится весной 2015 года.

Связано это, конечно, с тем, что фактически у Трампа нет конкурентов.

Уже и его противники в республиканской партии "преклонили колено".

И в рядах демократов полная паника и непонимание кого выставить вместо старца.

Чего ждать от Трампа?

Однозначно - ужесточение политики по Украине.

Однозначно - ужесточение иммиграционной политики.

Крайне вероятно - отмена ТПС, на который многие украинцы попереходили с Ю4Ю, это казалось таким мудрым решением.

Возможно, что непродление Ю4Ю с весны 2025 года.

Сбывается мечта человека-кроссовка - сотни тысяч украинцев из США, многие с деньгами, выстроятся в очередь, чтобы купить за 352 куе его прелесть со ШТОРАМИ. Будет на что купить в ВЕне ламповый хрущик с неправильными плинтусами.

Конечно, будут альтернативные варианты.

Скорей всего выдворяемых из США украинцев с радостью примет Трюдо, как известно, в Канаде демократы сильны и они ведут прогрессивную иммиграционную политику. Вопрос - смогут ли сотни тысяч украинцев поместиться в Канаде в смысле работы?Смогут ли сотни тысяч украинцев работать в Канаде за их деньги после американских зарплат?

В общем, "вопросов больше чем ответов" (с)

Мда.

А вы говорите, что в Украине власть плохая.

"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа. rjkz

Повідомлень: 16818 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8388 раз. Подякували: 5281 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 10:22 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Есть немалая вероятность того, что "американская мечта" для многих украинцев закончится весной 2015 года.

Связано это, конечно, с тем, что фактически у Трампа нет конкурентов.

Уже и его противники в республиканской партии "преклонили колено".

И в рядах демократов полная паника и непонимание кого выставить вместо старца.

Чего ждать от Трампа?

Однозначно - ужесточение политики по Украине.

Однозначно - ужесточение иммиграционной политики.

Крайне вероятно - отмена ТПС, на который многие украинцы попереходили с Ю4Ю, это казалось таким мудрым решением.

Возможно, что непродление Ю4Ю с весны 2025 года.

Сбывается мечта человека-кроссовка - сотни тысяч украинцев из США, многие с деньгами, выстроятся в очередь, чтобы купить за 352 куе его прелесть со ШТОРАМИ. Будет на что купить в ВЕне ламповый хрущик с неправильными плинтусами.

Конечно, будут альтернативные варианты.

Скорей всего выдворяемых из США украинцев с радостью примет Трюдо, как известно, в Канаде демократы сильны и они ведут прогрессивную иммиграционную политику. Вопрос - смогут ли сотни тысяч украинцев поместиться в Канаде в смысле работы?Смогут ли сотни тысяч украинцев работать в Канаде за их деньги после американских зарплат?

В общем, "вопросов больше чем ответов" (с)

Мда.

А вы говорите, что в Украине власть плохая.

"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа. Есть немалая вероятность того, что "американская мечта" для многих украинцев закончится весной 2015 года.Связано это, конечно, с тем, что фактически у Трампа нет конкурентов.Уже и его противники в республиканской партии "преклонили колено".И в рядах демократов полная паника и непонимание кого выставить вместо старца.Чего ждать от Трампа?Однозначно - ужесточение политики по Украине.Однозначно - ужесточение иммиграционной политики.Крайне вероятно - отмена ТПС, на который многие украинцы попереходили с Ю4Ю, это казалось таким мудрым решением.Возможно, что непродление Ю4Ю с весны 2025 года.Сбывается мечта человека-кроссовка - сотни тысяч украинцев из США, многие с деньгами, выстроятся в очередь, чтобы купить за 352 куе его прелесть со ШТОРАМИ. Будет на что купить в ВЕне ламповый хрущик с неправильными плинтусами.Конечно, будут альтернативные варианты.Скорей всего выдворяемых из США украинцев с радостью примет Трюдо, как известно, в Канаде демократы сильны и они ведут прогрессивную иммиграционную политику. Вопрос - смогут ли сотни тысяч украинцев поместиться в Канаде в смысле работы?Смогут ли сотни тысяч украинцев работать в Канаде за их деньги после американских зарплат?В общем, "вопросов больше чем ответов" (с)Мда.А вы говорите, что в Украине власть плохая."Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.

Будь-яка неадекватна політика Трампа по відношенню до України розв'яжк руки ЗСУ для ударів по експортній інфрастуктурі орків: НПЗ та експортні нафтові термінали (десь 2 місяці не було інформації по ударам по НПЗ, всі прильоти по нафтобазам, яеі працюють на внутрішеій ринок). Суттєво зростуть світофі ціни на нафту. ФРС відмовиться від зниження облікової ставки через підвищення інфляції. В США буде бюджетно-боргова криза. А Трамп ніс всяку єрунду, а не те, що доведеться підвищувати податки задля фінансування державного боргу. Будь-яка неадекватна політика Трампа по відношенню до України розв'яжк руки ЗСУ для ударів по експортній інфрастуктурі орків: НПЗ та експортні нафтові термінали (десь 2 місяці не було інформації по ударам по НПЗ, всі прильоти по нафтобазам, яеі працюють на внутрішеій ринок). Суттєво зростуть світофі ціни на нафту. ФРС відмовиться від зниження облікової ставки через підвищення інфляції. В США буде бюджетно-боргова криза. А Трамп ніс всяку єрунду, а не те, що доведеться підвищувати податки задля фінансування державного боргу. Denik Повідомлень: 3193 З нами з: 23.02.09 Подякував: 659 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2202220322042205 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор