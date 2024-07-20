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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:32
Bolt написав:
Тоже, что-то в попереке подклинивает. МРТ боюсь даже делать. Разве если ТЦК отловит, для отмазки буду делать.
Наивный
С болезнями хребта, по мнению командования сухопутных войск, идеальный солдат.
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UA
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Додано: Суб 20 лип, 2024 02:16
UA написав:
В этом году, в Украине катастрофа с вступительной компанией в мед. ВУЗы.
Врачи военнообязанные и мужчины и женщины.
В университете Сплита, в прошлом году, на медицинские специальности, украинцы на втором месте после хорватов. В этом, похоже украинцев будет ещё больше.
наеонец то некому будет давать конвертики за то чтоб после первого курса сдать анатомию, а на третьем - гистологию и фарму?
Там валят ВСЕХ
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барабашов
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Додано: Суб 20 лип, 2024 07:20
Еміграція, заробітчанство
New’s from USA
Підійшов до кінця перший тиждень стажування наших українців в Stanford University - лікарня медичного факультету.
Як я писав раніше, для підтвердження диплома лікаря, отриманого не в США, треба пройти чотири етапи, з них три - теоретичні, а четвертий етап - три стажування тривалістю кожний в один місяць в різних госпіталях США.
Вердикт цього стажування: «Дуже важко».
P.S. Стажування безкоштовне, за місце стажування треба домовлятися самостійно. Витрати на проживання та харчування - за власний рахунок.
Перше стажування пройшло в госпіталі міста Клівленд. Друге стажування в найбільшому госпіталі в США в штаті Техас. Третє (останнє) стажування продовжується в Stanford University.
За термінами: всі етапи треба встигнути пройти до вересня 2024 року.
Нагорода за наполегливу роботу: отримання права працювати лікарем в США.
Ніяких конвертів «після першого курсу» не існує.
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akurt
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Додано: Суб 20 лип, 2024 07:49
Есть немалая вероятность того, что "американская мечта" для многих украинцев закончится весной 2015 года.
Связано это, конечно, с тем, что фактически у Трампа нет конкурентов.
Уже и его противники в республиканской партии "преклонили колено".
И в рядах демократов полная паника и непонимание кого выставить вместо старца.
Чего ждать от Трампа?
Однозначно - ужесточение политики по Украине.
Однозначно - ужесточение иммиграционной политики.
Крайне вероятно - отмена ТПС, на который многие украинцы попереходили с Ю4Ю, это казалось таким мудрым решением.
Возможно, что непродление Ю4Ю с весны 2025 года.
Сбывается мечта человека-кроссовка - сотни тысяч украинцев из США, многие с деньгами, выстроятся в очередь, чтобы купить за 352 куе его прелесть со ШТОРАМИ. Будет на что купить в ВЕне ламповый хрущик с неправильными плинтусами.
Конечно, будут альтернативные варианты.
Скорей всего выдворяемых из США украинцев с радостью примет Трюдо, как известно, в Канаде демократы сильны и они ведут прогрессивную иммиграционную политику. Вопрос - смогут ли сотни тысяч украинцев поместиться в Канаде в смысле работы?Смогут ли сотни тысяч украинцев работать в Канаде за их деньги после американских зарплат?
В общем, "вопросов больше чем ответов" (с)
Мда.
А вы говорите, что в Украине власть плохая.
"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.
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rjkz
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Додано: Суб 20 лип, 2024 10:22
rjkz написав:
Есть немалая вероятность того, что "американская мечта" для многих украинцев закончится весной 2015 года.
Связано это, конечно, с тем, что фактически у Трампа нет конкурентов.
Уже и его противники в республиканской партии "преклонили колено".
И в рядах демократов полная паника и непонимание кого выставить вместо старца.
Чего ждать от Трампа?
Однозначно - ужесточение политики по Украине.
Однозначно - ужесточение иммиграционной политики.
Крайне вероятно - отмена ТПС, на который многие украинцы попереходили с Ю4Ю, это казалось таким мудрым решением.
Возможно, что непродление Ю4Ю с весны 2025 года.
Сбывается мечта человека-кроссовка - сотни тысяч украинцев из США, многие с деньгами, выстроятся в очередь, чтобы купить за 352 куе его прелесть со ШТОРАМИ. Будет на что купить в ВЕне ламповый хрущик с неправильными плинтусами.
Конечно, будут альтернативные варианты.
Скорей всего выдворяемых из США украинцев с радостью примет Трюдо, как известно, в Канаде демократы сильны и они ведут прогрессивную иммиграционную политику. Вопрос - смогут ли сотни тысяч украинцев поместиться в Канаде в смысле работы?Смогут ли сотни тысяч украинцев работать в Канаде за их деньги после американских зарплат?
В общем, "вопросов больше чем ответов" (с)
Мда.
А вы говорите, что в Украине власть плохая.
"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.
Будь-яка неадекватна політика Трампа по відношенню до України розв'яжк руки ЗСУ для ударів по експортній інфрастуктурі орків: НПЗ та експортні нафтові термінали (десь 2 місяці не було інформації по ударам по НПЗ, всі прильоти по нафтобазам, яеі працюють на внутрішеій ринок). Суттєво зростуть світофі ціни на нафту. ФРС відмовиться від зниження облікової ставки через підвищення інфляції. В США буде бюджетно-боргова криза. А Трамп ніс всяку єрунду, а не те, що доведеться підвищувати податки задля фінансування державного боргу.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 13:33
rjkz написав:
"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.
Трамп придет - порядок наведет. Кого то третьего там нету?
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UA
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Додано: Суб 20 лип, 2024 13:52
rjkz написав:
Есть немалая вероятность того, что "американская мечта" для многих украинцев закончится весной 2015 года.
Связано это, конечно, с тем, что фактически у Трампа нет конкурентов.
Уже и его противники в республиканской партии "преклонили колено".
И в рядах демократов полная паника и непонимание кого выставить вместо старца.
Чего ждать от Трампа?
Однозначно - ужесточение политики по Украине.
Однозначно - ужесточение иммиграционной политики.
Крайне вероятно - отмена ТПС, на который многие украинцы попереходили с Ю4Ю, это казалось таким мудрым решением.
Возможно, что непродление Ю4Ю с весны 2025 года.
Сбывается мечта человека-кроссовка - сотни тысяч украинцев из США, многие с деньгами, выстроятся в очередь, чтобы купить за 352 куе его прелесть со ШТОРАМИ. Будет на что купить в ВЕне ламповый хрущик с неправильными плинтусами.
Конечно, будут альтернативные варианты.
Скорей всего выдворяемых из США украинцев с радостью примет Трюдо, как известно, в Канаде демократы сильны и они ведут прогрессивную иммиграционную политику. Вопрос - смогут ли сотни тысяч украинцев поместиться в Канаде в смысле работы?Смогут ли сотни тысяч украинцев работать в Канаде за их деньги после американских зарплат?
В общем, "вопросов больше чем ответов" (с)
Мда.
А вы говорите, что в Украине власть плохая.
"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.
Невже все так погано з робочими місцями, що доводиться мріяти про депортацію ньюкамерів?)))
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gonchik74
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Додано: Суб 20 лип, 2024 14:26
Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші.
В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют.
Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 20 лип, 2024 15:27
Дюрі-бачі написав:
Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші.
В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют.
Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться...
Так а чого вибрали таку пагану країну для еміграції? Їжаки кололись-плакали і все одно кололись. Тисячу раз вже писали.
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BIGor
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Додано: Суб 20 лип, 2024 15:32
BIGor писав вже: робота + знаннямови. Він вже років 5 працює на німецьку фірму
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