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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2203220422052206
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:34

Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:BIGor писав вже: робота + знаннямови. Він вже років 5 працює на німецьку фірму
Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює? Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює?

Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.
  Faceless написав:Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?

Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:35

  Дюрі-бачі написав:BIGor писав вже: робота + знаннямови. Він вже років 5 працює на німецьку фірму

Я б на його місці і далі працював там, а жив десь в Словаччині.
Бо і дітям/жінці було б легше, не треба вчити цю важку німецьку мову, в Словаччині принаймні за пару місяців вони вже будуть розуміти суть розмови і вміти розмовляти на загальні теми вставляючи українські слова.
Ну і одному працюючому, без власного житла в Німеччині, прийдеться кормити не тільки свою велику сім'ю, а ще півтора сирійця/українця на дотаціях
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти


коротко і про україньців, а жити в словаччині він не хоче, бо в німеччині краще)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:51

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює?

Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.
  Faceless написав:Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?

Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти

Ну, через 6 місяців виникає податкове німецьке резиденство, і має платити або з українського доходу податки, або оформлюватися на німецьку фірму і платити податки, а якщо платиш податки - рахунки в банках роблять за лічені хвилини.
А німці вже вчаться, не дають хитроздупленим вже допомогу. Нажаль, через таких лишаються допомоги дійсно ті кому треба.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 16:55

Re: Еміграція, заробітчанство

До речі, в тему еміграції. Мої друзі з Англії, з якими я там колись тусив, зараз по черзі їдуть ремонтувати зуби... в Молдову. Така собі стоматологічна відпустка.
Вже десь 12-15 років вони там, і паспорти підданих короля є, але напевно не довіряють місцевим стоматологам))
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 17:08

The_Rebelв Закарпаття так зуби лікувати їхало багато європейців. Банально на порядок дешевше
Дюрі-бачі
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