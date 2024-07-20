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#<1 ... 2203220422052206 Додано: Суб 20 лип, 2024 15:34 Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: BIGor писав вже: робота + знаннямови. Він вже років 5 працює на німецьку фірму Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює? Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу? Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює? Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу? Faceless

Модератор Повідомлень: 35018 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1447 раз. Подякували: 7998 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 15:37 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює? Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює?

Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.

Faceless написав: Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу? Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?

Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти Дюрі-бачі

Повідомлень: 3490 З нами з: 29.07.22 Подякував: 599 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 16:35 Дюрі-бачі написав: BIGor писав вже: робота + знаннямови. Він вже років 5 працює на німецьку фірму писав вже: робота + знаннямови. Він вже років 5 працює на німецьку фірму

Я б на його місці і далі працював там, а жив десь в Словаччині.

Бо і дітям/жінці було б легше, не треба вчити цю важку німецьку мову, в Словаччині принаймні за пару місяців вони вже будуть розуміти суть розмови і вміти розмовляти на загальні теми вставляючи українські слова.

Ну і одному працюючому, без власного житла в Німеччині, прийдеться кормити не тільки свою велику сім'ю, а ще півтора сирійця/українця на дотаціях Я б на його місці і далі працював там, а жив десь в Словаччині.Бо і дітям/жінці було б легше, не треба вчити цю важку німецьку мову, в Словаччині принаймні за пару місяців вони вже будуть розуміти суть розмови і вміти розмовляти на загальні теми вставляючи українські слова.Ну і одному працюючому, без власного житла в Німеччині, прийдеться кормити не тільки свою велику сім'ю, а ще півтора сирійця/українця на дотаціях The_Rebel

Повідомлень: 352 З нами з: 01.06.19 Подякував: 17 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 16:49 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти



коротко і про україньців, а жити в словаччині він не хоче, бо в німеччині краще) коротко і про україньців, а жити в словаччині він не хоче, бо в німеччині краще) BeneFuckTor Повідомлень: 117 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 16:51 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює? Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює?

Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.

Faceless написав: Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу? Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?

Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти

Ну, через 6 місяців виникає податкове німецьке резиденство, і має платити або з українського доходу податки, або оформлюватися на німецьку фірму і платити податки, а якщо платиш податки - рахунки в банках роблять за лічені хвилини.

А німці вже вчаться, не дають хитроздупленим вже допомогу. Нажаль, через таких лишаються допомоги дійсно ті кому треба. Ну, через 6 місяців виникає податкове німецьке резиденство, і має платити або з українського доходу податки, або оформлюватися на німецьку фірму і платити податки, а якщо платиш податки - рахунки в банках роблять за лічені хвилини.А німці вже вчаться, не дають хитроздупленим вже допомогу. Нажаль, через таких лишаються допомоги дійсно ті кому треба. BIGor

Повідомлень: 9122 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 16:55 Re: Еміграція, заробітчанство До речі, в тему еміграції. Мої друзі з Англії, з якими я там колись тусив, зараз по черзі їдуть ремонтувати зуби... в Молдову. Така собі стоматологічна відпустка.

Вже десь 12-15 років вони там, і паспорти підданих короля є, але напевно не довіряють місцевим стоматологам)) The_Rebel

Повідомлень: 352 З нами з: 01.06.19 Подякував: 17 раз. Подякували: 83 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 17:08 The_Rebelв Закарпаття так зуби лікувати їхало багато європейців. Банально на порядок дешевше Дюрі-бачі

Повідомлень: 3490 З нами з: 29.07.22 Подякував: 599 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2203220422052206 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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