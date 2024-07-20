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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 лип, 2024 15:34
Дюрі-бачі написав:BIGor писав вже: робота + знаннямови. Він вже років 5 працює на німецьку фірму
Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює? Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?
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Faceless
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Додано: Суб 20 лип, 2024 15:37
Faceless написав:
Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює?
Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.
Faceless написав:
Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?
Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти
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Додано: Суб 20 лип, 2024 16:35
Дюрі-бачі написав:BIGor
писав вже: робота + знаннямови. Він вже років 5 працює на німецьку фірму
Я б на його місці і далі працював там, а жив десь в Словаччині.
Бо і дітям/жінці було б легше, не треба вчити цю важку німецьку мову, в Словаччині принаймні за пару місяців вони вже будуть розуміти суть розмови і вміти розмовляти на загальні теми вставляючи українські слова.
Ну і одному працюючому, без власного житла в Німеччині, прийдеться кормити не тільки свою велику сім'ю, а ще півтора сирійця/українця на дотаціях
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Додано: Суб 20 лип, 2024 16:49
Дюрі-бачі написав:
В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти
коротко і про україньців, а жити в словаччині він не хоче, бо в німеччині краще)
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Додано: Суб 20 лип, 2024 16:51
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює?
Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.
Faceless написав:
Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?
Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти
Ну, через 6 місяців виникає податкове німецьке резиденство, і має платити або з українського доходу податки, або оформлюватися на німецьку фірму і платити податки, а якщо платиш податки - рахунки в банках роблять за лічені хвилини.
А німці вже вчаться, не дають хитроздупленим вже допомогу. Нажаль, через таких лишаються допомоги дійсно ті кому треба.
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BIGor
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Додано: Суб 20 лип, 2024 16:55
До речі, в тему еміграції. Мої друзі з Англії, з якими я там колись тусив, зараз по черзі їдуть ремонтувати зуби... в Молдову. Така собі стоматологічна відпустка.
Вже десь 12-15 років вони там, і паспорти підданих короля є, але напевно не довіряють місцевим стоматологам))
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Додано: Суб 20 лип, 2024 17:08
The_Rebelв Закарпаття так зуби лікувати їхало багато європейців. Банально на порядок дешевше
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 20 лип, 2024 17:59
Розмовляв з власником апартаментів де, я живу. Він сам з Афін. Робив в минулому році імплант 1500 €. У Львові і за 500 можна вкластися.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 18:27
Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...
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Додано: Суб 20 лип, 2024 19:09
Denik написав: rjkz написав:
Есть немалая вероятность того, что "американская мечта" для многих украинцев закончится весной 2015 года.
Связано это, конечно, с тем, что фактически у Трампа нет конкурентов.
Уже и его противники в республиканской партии "преклонили колено".
И в рядах демократов полная паника и непонимание кого выставить вместо старца.
Чего ждать от Трампа?
Однозначно - ужесточение политики по Украине.
Однозначно - ужесточение иммиграционной политики.
Крайне вероятно - отмена ТПС, на который многие украинцы попереходили с Ю4Ю, это казалось таким мудрым решением.
Возможно, что непродление Ю4Ю с весны 2025 года.
Сбывается мечта человека-кроссовка - сотни тысяч украинцев из США, многие с деньгами, выстроятся в очередь, чтобы купить за 352 куе его прелесть со ШТОРАМИ. Будет на что купить в ВЕне ламповый хрущик с неправильными плинтусами.
Конечно, будут альтернативные варианты.
Скорей всего выдворяемых из США украинцев с радостью примет Трюдо, как известно, в Канаде демократы сильны и они ведут прогрессивную иммиграционную политику. Вопрос - смогут ли сотни тысяч украинцев поместиться в Канаде в смысле работы?Смогут ли сотни тысяч украинцев работать в Канаде за их деньги после американских зарплат?
В общем, "вопросов больше чем ответов" (с)
Мда.
А вы говорите, что в Украине власть плохая.
"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.
Будь-яка неадекватна політика Трампа по відношенню до України розв'яжк руки ЗСУ для ударів по експортній інфрастуктурі орків: НПЗ та експортні нафтові термінали (десь 2 місяці не було інформації по ударам по НПЗ, всі прильоти по нафтобазам, яеі працюють на внутрішеій ринок). Суттєво зростуть світофі ціни на нафту. ФРС відмовиться від зниження облікової ставки через підвищення інфляції. В США буде бюджетно-боргова криза. А Трамп ніс всяку єрунду, а не те, що доведеться підвищувати податки задля фінансування державного боргу.
Я хочу напомнить, что с Трампа станется расконсервировать свои месторождения нефти. И этто обвалит цены на нефть.
А ставку, я уверен, он опустит.
Все это и инфляцию снизит и экономику разогреет.
Деменция и никакушность Байдена дает Трампу множество возможностей для творчества.
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rjkz
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