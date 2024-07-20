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#<1 ... 2204220522062207 Додано: Суб 20 лип, 2024 19:13 UA написав: rjkz написав: "Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа. "Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.

Трамп придет - порядок наведет. Кого то третьего там нету? Трамп придет - порядок наведет. Кого то третьего там нету?



Реального, к сожалению, нет.

Выбирают из 2-х сортов д...ма.

Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет.

Сценарий "ковид". То возможно появится.

По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден.

Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет.

Откровенно говоря, для американцев Трамп - идеальный кандидат. Американцев не интересуют проблеимы на другой стороне Земли. Реального, к сожалению, нет.Выбирают из 2-х сортов д...ма.Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет.Сценарий "ковид". То возможно появится.По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден.Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет.Откровенно говоря, для американцев Трамп - идеальный кандидат. Американцев не интересуют проблеимы на другой стороне Земли. rjkz

Повідомлень: 16822 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8388 раз. Подякували: 5281 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 19:42 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші.

В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют.

Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться... Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші.В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют.Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться...

Так а чого вибрали таку пагану країну для еміграції? Їжаки кололись-плакали і все одно кололись. Тисячу раз вже писали. Так а чого вибрали таку пагану країну для еміграції? Їжаки кололись-плакали і все одно кололись. Тисячу раз вже писали.

якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись. є досвід, що це не так важко. так нудно, так багато паперів, але нічого складного.



хоча вже знаю перший випадок, коли через два роки мама з двома дітьми повернулася з Німеччини до Харкова. подробиць не знаю, але гадаю одна з причин, що тато був в Україні. от одній жінці з двома дітьми так, важкувато. мої успішні кейси, які я знаю - це сім'я емігрувало разом з татом. якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись. є досвід, що це не так важко. так нудно, так багато паперів, але нічого складного.хоча вже знаю перший випадок, коли через два роки мама з двома дітьми повернулася з Німеччини до Харкова. подробиць не знаю, але гадаю одна з причин, що тато був в Україні. от одній жінці з двома дітьми так, важкувато. мої успішні кейси, які я знаю - це сім'я емігрувало разом з татом. Востаннє редагувалось Shaman в Суб 20 лип, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 6393 З нами з: 29.09.19 Подякував: 619 раз. Подякували: 1440 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 19:48 Дюрі-бачі написав: Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю... Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...

дуже показовий приклад все ж таки треба розуміти ментальність країни, куди їдеш. що можна обговорювати, що небажано.



ми теж до цього дійдемо, якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?.. дуже показовий прикладвсе ж таки треба розуміти ментальність країни, куди їдеш. що можна обговорювати, що небажано.ми теж до цього дійдемо, якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?.. Shaman

Повідомлень: 6393 З нами з: 29.09.19 Подякував: 619 раз. Подякували: 1440 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 19:59 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю... Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...

дуже показовий приклад все ж таки треба розуміти ментальність країни, куди їдеш. що можна обговорювати, що небажано.



ми теж до цього дійдемо, якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?.. дуже показовий прикладвсе ж таки треба розуміти ментальність країни, куди їдеш. що можна обговорювати, що небажано.ми теж до цього дійдемо, якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?..

Дурощі пишете, от влаштовуєтесь Ви наприклад в ДТЕК, пройшли успішно співбесіду, і от Вам кажуть - робота по трудовій. А Ви - ні, робіть по ФОПу. І ДТЕК такий - бере і оформлює по ФОПу. Дурощі пишете, от влаштовуєтесь Ви наприклад в ДТЕК, пройшли успішно співбесіду, і от Вам кажуть - робота по трудовій. А Ви - ні, робіть по ФОПу. І ДТЕК такий - бере і оформлює по ФОПу. BIGor

Повідомлень: 9126 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 20:04 BIGor написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю... Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...

дуже показовий приклад все ж таки треба розуміти ментальність країни, куди їдеш. що можна обговорювати, що небажано.



ми теж до цього дійдемо, якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?.. дуже показовий прикладвсе ж таки треба розуміти ментальність країни, куди їдеш. що можна обговорювати, що небажано.ми теж до цього дійдемо, якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?..

Дурощі пишете, от влаштовуєтесь Ви наприклад в ДТЕК, пройшли успішно співбесіду, і от Вам кажуть - робота по трудовій. А Ви - ні, робіть по ФОПу. І ДТЕК такий - бере і оформлює по ФОПу. Дурощі пишете, от влаштовуєтесь Ви наприклад в ДТЕК, пройшли успішно співбесіду, і от Вам кажуть - робота по трудовій. А Ви - ні, робіть по ФОПу. І ДТЕК такий - бере і оформлює по ФОПу.

ви в своєму стилі на перший раз простимо... де я пишу дурощі?



з приводу ДТЕК - в Україні інший механізм, якщо ви забули/не знали. а саме - приходиш на роботу - а тобі кажуть - по трудовій Х%, а решту - "в конверті". й все, ти або приймаєш це, або ні. але сам механізм доволі розповсюджений. до речі, якраз в ДТЕК такого може й немає (хоча точно не знаю). в Метінвесті майже точно - що ні. хіба що для найбільших топів ви в своєму стиліна перший раз простимо... де я пишу дурощі?з приводу ДТЕК - в Україні інший механізм, якщо ви забули/не знали. а саме - приходиш на роботу - а тобі кажуть - по трудовій Х%, а решту - "в конверті". й все, ти або приймаєш це, або ні. але сам механізм доволі розповсюджений. до речі, якраз в ДТЕК такого може й немає (хоча точно не знаю). в Метінвесті майже точно - що ні. хіба що для найбільших топів Shaman

Повідомлень: 6393 З нами з: 29.09.19 Подякував: 619 раз. Подякували: 1440 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 20:11 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?.. якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати?..



Shaman написав: в Україні інший механізм, якщо ви забули/не знали. а саме - приходиш на роботу - а тобі кажуть - по трудовій Х%, а решту - "в конверті". й все, ти або приймаєш це, або ні. в Україні інший механізм, якщо ви забули/не знали. а саме - приходиш на роботу -. й все, ти або приймаєш це, або ні.

Так хто ставить вибір (без вибору)? Більшість населення, чи працедавці? Кого там треба перепрограмувати? Так хто ставить вибір (без вибору)? Більшість населення, чи працедавці? Кого там треба перепрограмувати? BIGor

Повідомлень: 9126 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2204220522062207 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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