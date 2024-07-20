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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 лип, 2024 19:13
UA написав: rjkz написав:
"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.
Трамп придет - порядок наведет. Кого то третьего там нету?
Реального, к сожалению, нет.
Выбирают из 2-х сортов д...ма.
Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет.
Сценарий "ковид". То возможно появится.
По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден.
Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет.
Откровенно говоря, для американцев Трамп - идеальный кандидат. Американцев не интересуют проблеимы на другой стороне Земли.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 19:42
BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші.
В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют.
Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться...
Так а чого вибрали таку пагану країну для еміграції? Їжаки кололись-плакали і все одно кололись. Тисячу раз вже писали.
якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись. є досвід, що це не так важко. так нудно, так багато паперів, але нічого складного.
хоча вже знаю перший випадок, коли через два роки мама з двома дітьми повернулася з Німеччини до Харкова. подробиць не знаю, але гадаю одна з причин, що тато був в Україні. от одній жінці з двома дітьми так, важкувато. мої успішні кейси, які я знаю - це сім'я емігрувало разом з татом.
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 20 лип, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 19:48
Дюрі-бачі написав:
Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...
дуже показовий приклад
все ж таки треба розуміти ментальність країни, куди їдеш. що можна обговорювати, що небажано.
ми теж до цього дійдемо, якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?..
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Додано: Суб 20 лип, 2024 19:59
Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...
дуже показовий приклад
все ж таки треба розуміти ментальність країни, куди їдеш. що можна обговорювати, що небажано.
ми теж до цього дійдемо, якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?..
Дурощі пишете, от влаштовуєтесь Ви наприклад в ДТЕК, пройшли успішно співбесіду, і от Вам кажуть - робота по трудовій. А Ви - ні, робіть по ФОПу. І ДТЕК такий - бере і оформлює по ФОПу.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 20:04
BIGor написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...
дуже показовий приклад
все ж таки треба розуміти ментальність країни, куди їдеш. що можна обговорювати, що небажано.
ми теж до цього дійдемо, якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?..
Дурощі пишете, от влаштовуєтесь Ви наприклад в ДТЕК, пройшли успішно співбесіду, і от Вам кажуть - робота по трудовій. А Ви - ні, робіть по ФОПу. І ДТЕК такий - бере і оформлює по ФОПу.
ви в своєму стилі
на перший раз простимо... де я пишу дурощі?
з приводу ДТЕК - в Україні інший механізм, якщо ви забули/не знали. а саме - приходиш на роботу - а тобі кажуть - по трудовій Х%, а решту - "в конверті". й все, ти або приймаєш це, або ні. але сам механізм доволі розповсюджений. до речі, якраз в ДТЕК такого може й немає (хоча точно не знаю). в Метінвесті майже точно - що ні. хіба що для найбільших топів
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Додано: Суб 20 лип, 2024 20:11
Shaman написав:
якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення
?..
Shaman написав:
в Україні інший механізм, якщо ви забули/не знали. а саме - приходиш на роботу - а тобі кажуть - по трудовій Х%, а решту - "в конверті"
. й все, ти або приймаєш це, або ні.
Так хто ставить вибір (без вибору)? Більшість населення, чи працедавці? Кого там треба перепрограмувати?
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