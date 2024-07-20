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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2205220622072208>
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 19:13

  UA написав:
  rjkz написав:"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.

Трамп придет - порядок наведет. Кого то третьего там нету?


Реального, к сожалению, нет.
Выбирают из 2-х сортов д...ма.
Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет.
Сценарий "ковид". То возможно появится.
По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден.
Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет.
Откровенно говоря, для американцев Трамп - идеальный кандидат. Американцев не интересуют проблеимы на другой стороне Земли.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 19:42

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші.
В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют.
Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться...

Так а чого вибрали таку пагану країну для еміграції? Їжаки кололись-плакали і все одно кололись. Тисячу раз вже писали.

якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись. є досвід, що це не так важко. так нудно, так багато паперів, але нічого складного.

хоча вже знаю перший випадок, коли через два роки мама з двома дітьми повернулася з Німеччини до Харкова. подробиць не знаю, але гадаю одна з причин, що тато був в Україні. от одній жінці з двома дітьми так, важкувато. мої успішні кейси, які я знаю - це сім'я емігрувало разом з татом.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 20 лип, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 19:48

  Дюрі-бачі написав:Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...

дуже показовий приклад :D все ж таки треба розуміти ментальність країни, куди їдеш. що можна обговорювати, що небажано.

ми теж до цього дійдемо, якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?.. :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 19:59

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...

дуже показовий приклад :D все ж таки треба розуміти ментальність країни, куди їдеш. що можна обговорювати, що небажано.

ми теж до цього дійдемо, якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?.. :lol:

Дурощі пишете, от влаштовуєтесь Ви наприклад в ДТЕК, пройшли успішно співбесіду, і от Вам кажуть - робота по трудовій. А Ви - ні, робіть по ФОПу. І ДТЕК такий - бере і оформлює по ФОПу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 20:04

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...

дуже показовий приклад :D все ж таки треба розуміти ментальність країни, куди їдеш. що можна обговорювати, що небажано.

ми теж до цього дійдемо, якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?.. :lol:

Дурощі пишете, от влаштовуєтесь Ви наприклад в ДТЕК, пройшли успішно співбесіду, і от Вам кажуть - робота по трудовій. А Ви - ні, робіть по ФОПу. І ДТЕК такий - бере і оформлює по ФОПу.

ви в своєму стилі :D на перший раз простимо... де я пишу дурощі? ;)

з приводу ДТЕК - в Україні інший механізм, якщо ви забули/не знали. а саме - приходиш на роботу - а тобі кажуть - по трудовій Х%, а решту - "в конверті". й все, ти або приймаєш це, або ні. але сам механізм доволі розповсюджений. до речі, якраз в ДТЕК такого може й немає (хоча точно не знаю). в Метінвесті майже точно - що ні. хіба що для найбільших топів
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 20:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?..


  Shaman написав:в Україні інший механізм, якщо ви забули/не знали. а саме - приходиш на роботу - а тобі кажуть - по трудовій Х%, а решту - "в конверті". й все, ти або приймаєш це, або ні.

Так хто ставить вибір (без вибору)? Більшість населення, чи працедавці? Кого там треба перепрограмувати?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 20:38

  BIGor написав:
  Shaman написав:якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?..


  Shaman написав:в Україні інший механізм, якщо ви забули/не знали. а саме - приходиш на роботу - а тобі кажуть - по трудовій Х%, а решту - "в конверті". й все, ти або приймаєш це, або ні.

Так хто ставить вибір (без вибору)? Більшість населення, чи працедавці? Кого там треба перепрограмувати?

вибір є - робот, де платять офіційно, теж чимало. але зараз чомусь користуються попитом такі, де не цікавляться військовим квитком - а при офіційному працевлаштуванні це обов'язково. нагадайте, хто ставить цей вибір? :lol:

а по-друге, гадаю я дочекаюсь експерименту - коли запропонують - зп офіційно, але робітник ПДФО платить за свій рахунок. майже певен, що переважна більшість скаже - ні-ні, не треба 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:19

Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?..


  Shaman написав:в Україні інший механізм, якщо ви забули/не знали. а саме - приходиш на роботу - а тобі кажуть - по трудовій Х%, а решту - "в конверті". й все, ти або приймаєш це, або ні.

Так хто ставить вибір (без вибору)? Більшість населення, чи працедавці? Кого там треба перепрограмувати?

вибір є - робот, де платять офіційно, теж чимало. але зараз чомусь користуються попитом такі, де не цікавляться військовим квитком - а при офіційному працевлаштуванні це обов'язково. нагадайте, хто ставить цей вибір? :lol:

а по-друге, гадаю я дочекаюсь експерименту - коли запропонують - зп офіційно, але робітник ПДФО платить за свій рахунок. майже певен, що переважна більшість скаже - ні-ні, не треба 8)
ПДФО і так платить завжди "за свій рахунок", це видно в розрахункових листах. ЕСВ тільки не бачить.
Мабуть, ви хотіли сказати - якщо роботодавець не буде агентом зі сплати податків? Дійсно цікавий був би експеримент
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:28

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:якщо хочемо побудувати розвинену країну. але як оце перепрограмувати більшість населення?..


  Shaman написав:в Україні інший механізм, якщо ви забули/не знали. а саме - приходиш на роботу - а тобі кажуть - по трудовій Х%, а решту - "в конверті". й все, ти або приймаєш це, або ні.

Так хто ставить вибір (без вибору)? Більшість населення, чи працедавці? Кого там треба перепрограмувати?

вибір є - робот, де платять офіційно, теж чимало. але зараз чомусь користуються попитом такі, де не цікавляться військовим квитком - а при офіційному працевлаштуванні це обов'язково. нагадайте, хто ставить цей вибір? :lol:

Ви так смієтесь, бо заброньовані. Подивився я б на Вас без броні де були б.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:37

  gonchik74 написав:
  rjkz написав:Есть немалая вероятность того, что "американская мечта" для многих украинцев закончится весной 2015 года.
Связано это, конечно, с тем, что фактически у Трампа нет конкурентов.
Уже и его противники в республиканской партии "преклонили колено".
И в рядах демократов полная паника и непонимание кого выставить вместо старца.
Чего ждать от Трампа?
Однозначно - ужесточение политики по Украине.
Однозначно - ужесточение иммиграционной политики.
Крайне вероятно - отмена ТПС, на который многие украинцы попереходили с Ю4Ю, это казалось таким мудрым решением.
Возможно, что непродление Ю4Ю с весны 2025 года.
Сбывается мечта человека-кроссовка - сотни тысяч украинцев из США, многие с деньгами, выстроятся в очередь, чтобы купить за 352 куе его прелесть со ШТОРАМИ. Будет на что купить в ВЕне ламповый хрущик с неправильными плинтусами.
Конечно, будут альтернативные варианты.
Скорей всего выдворяемых из США украинцев с радостью примет Трюдо, как известно, в Канаде демократы сильны и они ведут прогрессивную иммиграционную политику. Вопрос - смогут ли сотни тысяч украинцев поместиться в Канаде в смысле работы?Смогут ли сотни тысяч украинцев работать в Канаде за их деньги после американских зарплат?
В общем, "вопросов больше чем ответов" (с)
Мда.
А вы говорите, что в Украине власть плохая.
"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.

Невже все так погано з робочими місцями, що доводиться мріяти про депортацію ньюкамерів?)))


На самом деле, не столько проблема с рабочими местами, сколько с безопасностью и тем, что сейчас проблема с мигрантами через южную границу.
А это в основном из Латинской Америки. Но статус ТПС, кажется, на данный момент предоставлен мигрантам из 4 стран. Из Украины в том числе. Многие диверсицировали из Ю4Ю в ТПС. Так вот, ТПС могут отменить и тогда украинцы автоматом вылетают. А Ю4Ю находясь в США получить нельзя.
Украинцы, кстати, практически не сидят на шее американских налогоплательщиков.
Медстраховка и небольшая сумма на фудстемпы - крохи.
Украинцы работают, платят налоги и тратят деньги.
Мигранты через южную границу и более массовая часть и не так охотно идут работать. Зачастую не имеют ни образования ни квалификации ни Инглиша.
Просто пришли - "любите нас". Конечно, не ко всем это относится. Много мексиканцев много лет усердно работают на полях, стройках и пр США.
Они - незаменимый ресурс. Американцы не будут работать на таких работах да еще и за такие деньги.
Речь в первую очередь о мигрантах последних лет. И содержание их очень накладно.
Кстати, распределение рабочих мест в США очень неоднородно и если мигранты забирают какое-то количество рабочих мест в НЙ, то это никто не чувствует, а если в условной Оклахоме, то респы орут, что мигранты забирают рабочие места.
rjkz
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