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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 лип, 2024 21:37
rjkz написав:
Я хочу напомнить, что с Трампа станется расконсервировать свои месторождения нефти. И этто обвалит цены на нефть.
Мені твої форази нагадують сьогоднішні новини орків:
- ПВО сбило 27 дроглв над Ростовской областью.
А реальність насправді така:
Вивчи спочатку світовий ринок нафти, запаси США, видобуток та споживання США, а потім роби якісь припущення. А то як орк наслухався республіканської пропаганди про "Великий Техас", який "всіх годує". А прихведе це все як завжди: "спасибі жителям Техасу за призидента ...са".
rjkz написав:
А ставку, я уверен, он опустит.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 22:04
Shaman написав:
якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись.
Тут скоріш дауншифтинг "нових українців". Прикинув кум, що типові витрати на рівні 3к в місяць в Ужгороді йому б обійшлись в 15к в Берліні...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 20 лип, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 22:13
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись.
Тут скоріш дауншифтинг "нових українців". Прикинув кум, що типові витрати на рівні 3к в місяць в Україні йому б обійшлись в 15к в Берліні...
Що ж там такого дорогого в Берліні? Просто питання, куди можна дівати 15 кує/в місяць?
ПС якщо що, бував в Берліні - доволі дешеве місто.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 22:16
BIGor написав:
Що ж там такого дорогого в Берліні?
Наймана робоча сила. В нього працювало 2 "слуг" в будинку: одна кухарка/прибиральниця, трохи няня і один водій/садовник
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Додано: Суб 20 лип, 2024 22:19
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Що ж там такого дорогого в Берліні?
Наймана робоча сила. В нього працювало 2 "слуг" в будинку: одна кухарка/прибиральниця, трохи няня і один водій/садовник
Ааа, таке в Європі мають тільки якісь барони чи герцоги
. Тоді взагалі питання еміграції з Ужгорода до Берліна з такими вихідними умовами нелогічно
.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 22:21
BIGor В кожного логіка своя. Він на фоні "безпреділу влади" весною вирішив поїхати поки випускають з України з 3 дітьми.
Ну це просто дауншифтінг років на 10 назад.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 22:25
Дюрі-бачі написав:BIGor
Вирішив поїхати поки випускають з України з 3 дітьми.
Ну це просто дауншифтінг років на 10 назад.
Виходить що так, але в майбутньому можуть і не випустити...
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