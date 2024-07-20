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#<1 ... 2205220622072208 Додано: Суб 20 лип, 2024 21:37 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Я хочу напомнить, что с Трампа станется расконсервировать свои месторождения нефти. И этто обвалит цены на нефть. Я хочу напомнить, что с Трампа станется расконсервировать свои месторождения нефти. И этто обвалит цены на нефть.

Мені твої форази нагадують сьогоднішні новини орків:

- ПВО сбило 27 дроглв над Ростовской областью.

А реальність насправді така:



Вивчи спочатку світовий ринок нафти, запаси США, видобуток та споживання США, а потім роби якісь припущення. А то як орк наслухався республіканської пропаганди про "Великий Техас", який "всіх годує". А прихведе це все як завжди: "спасибі жителям Техасу за призидента ...са".

rjkz написав: А ставку, я уверен, он опустит. А ставку, я уверен, он опустит.

Як Ердоган Мені твої форази нагадують сьогоднішні новини орків:- ПВО сбило 27 дроглв над Ростовской областью.А реальність насправді така:Вивчи спочатку світовий ринок нафти, запаси США, видобуток та споживання США, а потім роби якісь припущення. А то як орк наслухався республіканської пропаганди про "Великий Техас", який "всіх годує". А прихведе це все як завжди: "спасибі жителям Техасу за призидента ...са".Як Ердоган Denik Повідомлень: 3194 З нами з: 23.02.09 Подякував: 659 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 22:04 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись. якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись.

Тут скоріш дауншифтинг "нових українців". Прикинув кум, що типові витрати на рівні 3к в місяць в Ужгороді йому б обійшлись в 15к в Берліні... Тут скоріш дауншифтинг "нових українців". Прикинув кум, що типові витрати на рівні 3к в місяць в Ужгороді йому б обійшлись в 15к в Берліні... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 лип, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3494 З нами з: 29.07.22 Подякував: 599 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 22:13 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись. якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись.

Тут скоріш дауншифтинг "нових українців". Прикинув кум, що типові витрати на рівні 3к в місяць в Україні йому б обійшлись в 15к в Берліні... Тут скоріш дауншифтинг "нових українців". Прикинув кум, що типові витрати на рівні 3к в місяць в Україні йому б обійшлись в 15к в Берліні...

Що ж там такого дорогого в Берліні? Просто питання, куди можна дівати 15 кує/в місяць?

ПС якщо що, бував в Берліні - доволі дешеве місто. Що ж там такого дорогого в Берліні? Просто питання, куди можна дівати 15 кує/в місяць?ПС якщо що, бував в Берліні - доволі дешеве місто. BIGor

Повідомлень: 9133 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 22:16 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Що ж там такого дорогого в Берліні? Що ж там такого дорогого в Берліні?

Наймана робоча сила. В нього працювало 2 "слуг" в будинку: одна кухарка/прибиральниця, трохи няня і один водій/садовник Наймана робоча сила. В нього працювало 2 "слуг" в будинку: одна кухарка/прибиральниця, трохи няня і один водій/садовник Дюрі-бачі

Повідомлень: 3494 З нами з: 29.07.22 Подякував: 599 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 22:19 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Що ж там такого дорогого в Берліні? Що ж там такого дорогого в Берліні?

Наймана робоча сила. В нього працювало 2 "слуг" в будинку: одна кухарка/прибиральниця, трохи няня і один водій/садовник Наймана робоча сила. В нього працювало 2 "слуг" в будинку: одна кухарка/прибиральниця, трохи няня і один водій/садовник

Ааа, таке в Європі мають тільки якісь барони чи герцоги . Тоді взагалі питання еміграції з Ужгорода до Берліна з такими вихідними умовами нелогічно. Ааа, таке в Європі мають тільки якісь барони чи герцоги. Тоді взагалі питання еміграції з Ужгорода до Берліна з такими вихідними умовами BIGor

Повідомлень: 9133 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 22:21 BIGor В кожного логіка своя. Він на фоні "безпреділу влади" весною вирішив поїхати поки випускають з України з 3 дітьми.

Ну це просто дауншифтінг років на 10 назад. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3494 З нами з: 29.07.22 Подякував: 599 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 22:25 Дюрі-бачі написав: BIGor Вирішив поїхати поки випускають з України з 3 дітьми.

Ну це просто дауншифтінг років на 10 назад. Вирішив поїхати поки випускають з України з 3 дітьми.Ну це просто дауншифтінг років на 10 назад.

Виходить що так, але в майбутньому можуть і не випустити... Виходить що так, але в майбутньому можуть і не випустити... BIGor

Повідомлень: 9133 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2205220622072208 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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