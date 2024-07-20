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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2205220622072208
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Я хочу напомнить, что с Трампа станется расконсервировать свои месторождения нефти. И этто обвалит цены на нефть.

Мені твої форази нагадують сьогоднішні новини орків:
- ПВО сбило 27 дроглв над Ростовской областью.
А реальність насправді така:

Вивчи спочатку світовий ринок нафти, запаси США, видобуток та споживання США, а потім роби якісь припущення. А то як орк наслухався республіканської пропаганди про "Великий Техас", який "всіх годує". А прихведе це все як завжди: "спасибі жителям Техасу за призидента ...са".
  rjkz написав:А ставку, я уверен, он опустит.

Як Ердоган :D
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись.

Тут скоріш дауншифтинг "нових українців". Прикинув кум, що типові витрати на рівні 3к в місяць в Ужгороді йому б обійшлись в 15к в Берліні...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 лип, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:13

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись.

Тут скоріш дауншифтинг "нових українців". Прикинув кум, що типові витрати на рівні 3к в місяць в Україні йому б обійшлись в 15к в Берліні...

Що ж там такого дорогого в Берліні? Просто питання, куди можна дівати 15 кує/в місяць?
ПС якщо що, бував в Берліні - доволі дешеве місто.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Що ж там такого дорогого в Берліні?

Наймана робоча сила. В нього працювало 2 "слуг" в будинку: одна кухарка/прибиральниця, трохи няня і один водій/садовник
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:19

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Що ж там такого дорогого в Берліні?

Наймана робоча сила. В нього працювало 2 "слуг" в будинку: одна кухарка/прибиральниця, трохи няня і один водій/садовник

Ааа, таке в Європі мають тільки якісь барони чи герцоги :D . Тоді взагалі питання еміграції з Ужгорода до Берліна з такими вихідними умовами нелогічно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:21

BIGor В кожного логіка своя. Він на фоні "безпреділу влади" весною вирішив поїхати поки випускають з України з 3 дітьми.
Ну це просто дауншифтінг років на 10 назад.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 22:25

  Дюрі-бачі написав:BIGor Вирішив поїхати поки випускають з України з 3 дітьми.
Ну це просто дауншифтінг років на 10 назад.

Виходить що так, але в майбутньому можуть і не випустити...
BIGor
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  #<1 ... 2205220622072208
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