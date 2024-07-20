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#<1 ... 2206220722082209> Додано: Суб 20 лип, 2024 21:37 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Я хочу напомнить, что с Трампа станется расконсервировать свои месторождения нефти. И этто обвалит цены на нефть. Я хочу напомнить, что с Трампа станется расконсервировать свои месторождения нефти. И этто обвалит цены на нефть.

Мені твої форази нагадують сьогоднішні новини орків:

- ПВО сбило 27 дроглв над Ростовской областью.

А реальність насправді така:



Вивчи спочатку світовий ринок нафти, запаси США, видобуток та споживання США, а потім роби якісь припущення. А то як орк наслухався республіканської пропаганди про "Великий Техас", який "всіх годує". А прихведе це все як завжди: "спасибі жителям Техасу за призидента ...са".

rjkz написав: А ставку, я уверен, он опустит. А ставку, я уверен, он опустит.

Як Ердоган Мені твої форази нагадують сьогоднішні новини орків:- ПВО сбило 27 дроглв над Ростовской областью.А реальність насправді така:Вивчи спочатку світовий ринок нафти, запаси США, видобуток та споживання США, а потім роби якісь припущення. А то як орк наслухався республіканської пропаганди про "Великий Техас", який "всіх годує". А прихведе це все як завжди: "спасибі жителям Техасу за призидента ...са".Як Ердоган Denik Повідомлень: 3194 З нами з: 23.02.09 Подякував: 659 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 22:04 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись. якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись.

Тут скоріш дауншифтинг "нових українців". Прикинув кум, що типові витрати на рівні 3к в місяць в Ужгороді йому б обійшлись в 15к в Берліні... Тут скоріш дауншифтинг "нових українців". Прикинув кум, що типові витрати на рівні 3к в місяць в Ужгороді йому б обійшлись в 15к в Берліні... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 лип, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3494 З нами з: 29.07.22 Подякував: 599 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 22:13 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись. якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись.

Тут скоріш дауншифтинг "нових українців". Прикинув кум, що типові витрати на рівні 3к в місяць в Україні йому б обійшлись в 15к в Берліні... Тут скоріш дауншифтинг "нових українців". Прикинув кум, що типові витрати на рівні 3к в місяць в Україні йому б обійшлись в 15к в Берліні...

Що ж там такого дорогого в Берліні? Просто питання, куди можна дівати 15 кує/в місяць?

ПС якщо що, бував в Берліні - доволі дешеве місто. Що ж там такого дорогого в Берліні? Просто питання, куди можна дівати 15 кує/в місяць?ПС якщо що, бував в Берліні - доволі дешеве місто. BIGor

Повідомлень: 9133 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1747 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 22:16 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Що ж там такого дорогого в Берліні? Що ж там такого дорогого в Берліні?

Наймана робоча сила. В нього працювало 2 "слуг" в будинку: одна кухарка/прибиральниця, трохи няня і один водій/садовник Наймана робоча сила. В нього працювало 2 "слуг" в будинку: одна кухарка/прибиральниця, трохи няня і один водій/садовник Дюрі-бачі

Повідомлень: 3494 З нами з: 29.07.22 Подякував: 599 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 22:19 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Що ж там такого дорогого в Берліні? Що ж там такого дорогого в Берліні?

Наймана робоча сила. В нього працювало 2 "слуг" в будинку: одна кухарка/прибиральниця, трохи няня і один водій/садовник Наймана робоча сила. В нього працювало 2 "слуг" в будинку: одна кухарка/прибиральниця, трохи няня і один водій/садовник

Ааа, таке в Європі мають тільки якісь барони чи герцоги . Тоді взагалі питання еміграції з Ужгорода до Берліна з такими вихідними умовами нелогічно. Ааа, таке в Європі мають тільки якісь барони чи герцоги. Тоді взагалі питання еміграції з Ужгорода до Берліна з такими вихідними умовами BIGor

Повідомлень: 9133 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1747 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 22:21 BIGor В кожного логіка своя. Він на фоні "безпреділу влади" весною вирішив поїхати поки випускають з України з 3 дітьми.

Ну це просто дауншифтінг років на 10 назад. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3494 З нами з: 29.07.22 Подякував: 599 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 22:25 Дюрі-бачі написав: BIGor Вирішив поїхати поки випускають з України з 3 дітьми.

Ну це просто дауншифтінг років на 10 назад. Вирішив поїхати поки випускають з України з 3 дітьми.Ну це просто дауншифтінг років на 10 назад.

Виходить що так, але в майбутньому можуть і не випустити... Виходить що так, але в майбутньому можуть і не випустити... BIGor

Повідомлень: 9133 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1747 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лип, 2024 00:45 Faceless написав: Shaman написав: вибір є - робот, де платять офіційно, теж чимало. але зараз чомусь користуються попитом такі, де не цікавляться військовим квитком - а при офіційному працевлаштуванні це обов'язково. нагадайте, хто ставить цей вибір?



а по-друге, гадаю я дочекаюсь експерименту - коли запропонують - зп офіційно, але робітник ПДФО платить за свій рахунок. майже певен, що переважна більшість скаже - ні-ні, не треба вибір є - робот, де платять офіційно, теж чимало. але зараз чомусь користуються попитом такі, де не цікавляться військовим квитком - а при офіційному працевлаштуванні це обов'язково. нагадайте, хто ставить цей вибір?а по-друге, гадаю я дочекаюсь експерименту - коли запропонують - зп офіційно, але робітник ПДФО платить за свій рахунок. майже певен, що переважна більшість скаже - ні-ні, не треба ПДФО і так платить завжди "за свій рахунок", це видно в розрахункових листах. ЕСВ тільки не бачить.

Мабуть, ви хотіли сказати - якщо роботодавець не буде агентом зі сплати податків? Дійсно цікавий був би експеримент ПДФО і так платить завжди "за свій рахунок", це видно в розрахункових листах. ЕСВ тільки не бачить.Мабуть, ви хотіли сказати - якщо роботодавець не буде агентом зі сплати податків? Дійсно цікавий був би експеримент

я маю на увазі, що коли людина отримує зп "в конверті", то податки не платяться. наприклад, 10 000. а роботодавець пропонує - ок, плачу офіційно, накидаю ще ЄСВ. а робітнику - 10 т грн брутто, й з них він платить ПДФО. я гадаю більшість відмовиться я маю на увазі, що коли людина отримує зп "в конверті", то податки не платяться. наприклад, 10 000. а роботодавець пропонує - ок, плачу офіційно, накидаю ще ЄСВ. а робітнику - 10 т грн брутто, й з них він платить ПДФО. я гадаю більшість відмовиться Shaman

Повідомлень: 6398 З нами з: 29.09.19 Подякував: 619 раз. Подякували: 1440 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лип, 2024 00:48 Дюрі-бачі написав: Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші.

В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют.

Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться... Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші.В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют.Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться...



Есть правила жизни в других странах.

Местные по ним живут.

Но украинцы привыкли хитропопить и все им не так.

Если американец хочет хорошей школы, то для этого надо жить в дистрикте, к которому относится школа. Условно...да не условно, а конкретно...в городке Берген каунти за небольшой дом и маленький лот земли, платится каждый год 14 куе в год праперти такс. На эти деньги содержатся местные школы.

В соседнем городке, а это 3 минуты на машине, таксы намного меньше.

Но и школы намного хуже.

Не ездят американцы эти 3 минуты в соседний городок с хорошей школой.

Но эмигрантов из стран бссср проверяют кое где - где они действительно живут.

Потому что уже поняли, что хитропопость - это в крови.

Тут в НЙ у нас были советчики из бывших "советчиков", когда надо было отдавать ребенка в мидл - "да вы "сделайте" адрес" и не парьтесь".

Но мы отдали сначала старшего, а теперь и младщего в частную школу вместо того, чтобы на"бывать американскую систему. Хотя в НЙ бывшие "наши" так делают почти все и им это сходит с рук - очень "гуманная" власть. Есть правила жизни в других странах.Местные по ним живут.Но украинцы привыкли хитропопить и все им не так.Если американец хочет хорошей школы, то для этого надо жить в дистрикте, к которому относится школа. Условно...да не условно, а конкретно...в городке Берген каунти за небольшой дом и маленький лот земли, платится каждый год 14 куе в год праперти такс. На эти деньги содержатся местные школы.В соседнем городке, а это 3 минуты на машине, таксы намного меньше.Но и школы намного хуже.Не ездят американцы эти 3 минуты в соседний городок с хорошей школой.Но эмигрантов из стран бссср проверяют кое где - где они действительно живут.Потому что уже поняли, что хитропопость - это в крови.Тут в НЙ у нас были советчики из бывших "советчиков", когда надо было отдавать ребенка в мидл - "да вы "сделайте" адрес" и не парьтесь".Но мы отдали сначала старшего, а теперь и младщего в частную школу вместо того, чтобы на"бывать американскую систему. Хотя в НЙ бывшие "наши" так делают почти все и им это сходит с рук - очень "гуманная" власть. rjkz

Повідомлень: 16826 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8389 раз. Подякували: 5281 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лип, 2024 00:52 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює? Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює?

Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.

Faceless написав: Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу? Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?

Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти



И что с того что жена не работает?

Нам тоже надо было на допомогу подаваться раз мы из Украины?

Руки-ноги-голова есть? Если есть, то можно и работать и зарабатывать.

Допомогу надо брать когда другого выхода нет.

Чтобы кому-то дать надо у кого-то взять.

Поэтому и налоги высокие, что те, кто работает, обеспечивает тех, кто не работает или работает, но хочет что-то еще поиметь. И что с того что жена не работает?Нам тоже надо было на допомогу подаваться раз мы из Украины?Руки-ноги-голова есть? Если есть, то можно и работать и зарабатывать.Допомогу надо брать когда другого выхода нет.Чтобы кому-то дать надо у кого-то взять.Поэтому и налоги высокие, что те, кто работает, обеспечивает тех, кто не работает или работает, но хочет что-то еще поиметь. rjkz

Повідомлень: 16826 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8389 раз. Подякували: 5281 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2206220722082209> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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