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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 лип, 2024 21:37
rjkz написав:
Я хочу напомнить, что с Трампа станется расконсервировать свои месторождения нефти. И этто обвалит цены на нефть.
Мені твої форази нагадують сьогоднішні новини орків:
- ПВО сбило 27 дроглв над Ростовской областью.
А реальність насправді така:
Вивчи спочатку світовий ринок нафти, запаси США, видобуток та споживання США, а потім роби якісь припущення. А то як орк наслухався республіканської пропаганди про "Великий Техас", який "всіх годує". А прихведе це все як завжди: "спасибі жителям Техасу за призидента ...са".
rjkz написав:
А ставку, я уверен, он опустит.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 22:04
Shaman написав:
якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись.
Тут скоріш дауншифтинг "нових українців". Прикинув кум, що типові витрати на рівні 3к в місяць в Ужгороді йому б обійшлись в 15к в Берліні...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 20 лип, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 22:13
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
якщо люди їдуть з нуля, то Німеччина одна з найкращих, якщо не найкраща країна для українців зараз. але так, треба розуміти які там порядки й вміти під них підлаштовуватись.
Тут скоріш дауншифтинг "нових українців". Прикинув кум, що типові витрати на рівні 3к в місяць в Україні йому б обійшлись в 15к в Берліні...
Що ж там такого дорогого в Берліні? Просто питання, куди можна дівати 15 кує/в місяць?
ПС якщо що, бував в Берліні - доволі дешеве місто.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 22:16
BIGor написав:
Що ж там такого дорогого в Берліні?
Наймана робоча сила. В нього працювало 2 "слуг" в будинку: одна кухарка/прибиральниця, трохи няня і один водій/садовник
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Додано: Суб 20 лип, 2024 22:19
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Що ж там такого дорогого в Берліні?
Наймана робоча сила. В нього працювало 2 "слуг" в будинку: одна кухарка/прибиральниця, трохи няня і один водій/садовник
Ааа, таке в Європі мають тільки якісь барони чи герцоги
. Тоді взагалі питання еміграції з Ужгорода до Берліна з такими вихідними умовами нелогічно
.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 22:21
BIGor В кожного логіка своя. Він на фоні "безпреділу влади" весною вирішив поїхати поки випускають з України з 3 дітьми.
Ну це просто дауншифтінг років на 10 назад.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 22:25
Дюрі-бачі написав:BIGor
Вирішив поїхати поки випускають з України з 3 дітьми.
Ну це просто дауншифтінг років на 10 назад.
Виходить що так, але в майбутньому можуть і не випустити...
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Додано: Нед 21 лип, 2024 00:45
Faceless написав: Shaman написав:
вибір є - робот, де платять офіційно, теж чимало. але зараз чомусь користуються попитом такі, де не цікавляться військовим квитком - а при офіційному працевлаштуванні це обов'язково. нагадайте, хто ставить цей вибір?
а по-друге, гадаю я дочекаюсь експерименту - коли запропонують - зп офіційно, але робітник ПДФО платить за свій рахунок. майже певен, що переважна більшість скаже - ні-ні, не треба
ПДФО і так платить завжди "за свій рахунок", це видно в розрахункових листах. ЕСВ тільки не бачить.
Мабуть, ви хотіли сказати - якщо роботодавець не буде агентом зі сплати податків? Дійсно цікавий був би експеримент
я маю на увазі, що коли людина отримує зп "в конверті", то податки не платяться. наприклад, 10 000. а роботодавець пропонує - ок, плачу офіційно, накидаю ще ЄСВ. а робітнику - 10 т грн брутто, й з них він платить ПДФО. я гадаю більшість відмовиться
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Додано: Нед 21 лип, 2024 00:48
Дюрі-бачі написав:
Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші.
В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют.
Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться...
Есть правила жизни в других странах.
Местные по ним живут.
Но украинцы привыкли хитропопить и все им не так.
Если американец хочет хорошей школы, то для этого надо жить в дистрикте, к которому относится школа. Условно...да не условно, а конкретно...в городке Берген каунти за небольшой дом и маленький лот земли, платится каждый год 14 куе в год праперти такс. На эти деньги содержатся местные школы.
В соседнем городке, а это 3 минуты на машине, таксы намного меньше.
Но и школы намного хуже.
Не ездят американцы эти 3 минуты в соседний городок с хорошей школой.
Но эмигрантов из стран бссср проверяют кое где - где они действительно живут.
Потому что уже поняли, что хитропопость - это в крови.
Тут в НЙ у нас были советчики из бывших "советчиков", когда надо было отдавать ребенка в мидл - "да вы "сделайте" адрес" и не парьтесь".
Но мы отдали сначала старшего, а теперь и младщего в частную школу вместо того, чтобы на"бывать американскую систему. Хотя в НЙ бывшие "наши" так делают почти все и им это сходит с рук - очень "гуманная" власть.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 00:52
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює?
Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.
Faceless написав:
Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?
Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти
И что с того что жена не работает?
Нам тоже надо было на допомогу подаваться раз мы из Украины?
Руки-ноги-голова есть? Если есть, то можно и работать и зарабатывать.
Допомогу надо брать когда другого выхода нет.
Чтобы кому-то дать надо у кого-то взять.
Поэтому и налоги высокие, что те, кто работает, обеспечивает тех, кто не работает или работает, но хочет что-то еще поиметь.
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