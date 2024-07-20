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#<1 ... 2206220722082209 Додано: Нед 21 лип, 2024 00:59 Дюрі-бачі написав: Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю... Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...



У меня подчиненный по Ю4Ю приехал.

работает со мной на партайм и еще подрабатывает то тут то там.

Где-то на чек, где-то на кэш.

После нескольких приватных разговоров об уплате налогов, я оставил попытки переубедить человека, что прятать доходы от налоговой может стоить ему гораздо большего, чем уплатить налоги с его, в общем-то небольших, сумм. У меня подчиненный по Ю4Ю приехал.работает со мной на партайм и еще подрабатывает то тут то там.Где-то на чек, где-то на кэш.После нескольких приватных разговоров об уплате налогов, я оставил попытки переубедить человека, что прятать доходы от налоговой может стоить ему гораздо большего, чем уплатить налоги с его, в общем-то небольших, сумм. rjkz

Повідомлень: 16826 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8389 раз. Подякували: 5281 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лип, 2024 08:07 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю... Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...



У меня подчиненный по Ю4Ю приехал.

работает со мной на партайм и еще подрабатывает то тут то там.

Где-то на чек, где-то на кэш.

После нескольких приватных разговоров об уплате налогов, я оставил попытки переубедить человека, что прятать доходы от налоговой может стоить ему гораздо большего, чем уплатить налоги с его, в общем-то небольших, сумм. У меня подчиненный по Ю4Ю приехал.работает со мной на партайм и еще подрабатывает то тут то там.Где-то на чек, где-то на кэш.После нескольких приватных разговоров об уплате налогов, я оставил попытки переубедить человека, что прятать доходы от налоговой может стоить ему гораздо большего, чем уплатить налоги с его, в общем-то небольших, сумм.

А как собственно эти доходы декларирутся? Чек, допустим, можна проследить. Кеш как? (Если не какие-то большие суммы вообще никак , крупные разве мониторингом расходов) Чел, что в свое декларацию должен даже кешевый доход внести? А это возможно если, чел, скажем, не имеет ФОПа, а работает хендименом? А как собственно эти доходы декларирутся? Чек, допустим, можна проследить. Кеш как? (Если не какие-то большие суммы вообще никак , крупные разве мониторингом расходов) Чел, что в свое декларацию должен даже кешевый доход внести? А это возможно если, чел, скажем, не имеет ФОПа, а работает хендименом? Востаннє редагувалось Bolt в Нед 21 лип, 2024 08:48, всього редагувалось 1 раз. Bolt Повідомлень: 3030 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лип, 2024 08:13 rjkz зато й потрібні схеми від місцевих, які працюють роками, а не винаходити велосипед Дюрі-бачі

Повідомлень: 3495 З нами з: 29.07.22 Подякував: 599 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лип, 2024 08:59 Дюрі-бачі написав: rjkz зато й потрібні схеми від місцевих, які працюють роками, а не винаходити велосипед зато й потрібні схеми від місцевих, які працюють роками, а не винаходити велосипед

Я зрозумів, що Трмпампамп, на якого фапають всі правильні втікачі з совка, також совок. Вміти ухилятися від сплати міліонних податків це несправжня сша-на риса. Я зрозумів, що Трмпампамп, на якого фапають всі правильні втікачі з совка, також совок. Вміти ухилятися від сплати міліонних податків це несправжня сша-на риса. Кочевник Повідомлень: 2398 З нами з: 16.02.17 Подякував: 389 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2206220722082209 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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