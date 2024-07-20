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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лип, 2024 00:59
Дюрі-бачі написав:
Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...
У меня подчиненный по Ю4Ю приехал.
работает со мной на партайм и еще подрабатывает то тут то там.
Где-то на чек, где-то на кэш.
После нескольких приватных разговоров об уплате налогов, я оставил попытки переубедить человека, что прятать доходы от налоговой может стоить ему гораздо большего, чем уплатить налоги с его, в общем-то небольших, сумм.
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rjkz
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Додано: Нед 21 лип, 2024 08:07
rjkz написав: Дюрі-бачі написав:
Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...
У меня подчиненный по Ю4Ю приехал.
работает со мной на партайм и еще подрабатывает то тут то там.
Где-то на чек, где-то на кэш.
После нескольких приватных разговоров об уплате налогов, я оставил попытки переубедить человека, что прятать доходы от налоговой может стоить ему гораздо большего, чем уплатить налоги с его, в общем-то небольших, сумм.
А как собственно эти доходы декларирутся? Чек, допустим, можна проследить. Кеш как? (Если не какие-то большие суммы вообще никак , крупные разве мониторингом расходов) Чел, что в свое декларацию должен даже кешевый доход внести? А это возможно если, чел, скажем, не имеет ФОПа, а работает хендименом?
Востаннє редагувалось Bolt
в Нед 21 лип, 2024 08:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 08:13
rjkz зато й потрібні схеми від місцевих, які працюють роками, а не винаходити велосипед
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 21 лип, 2024 08:59
Дюрі-бачі написав:rjkz
зато й потрібні схеми від місцевих, які працюють роками, а не винаходити велосипед
Я зрозумів, що Трмпампамп, на якого фапають всі правильні втікачі з совка, також совок. Вміти ухилятися від сплати міліонних податків це несправжня сша-на риса.
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