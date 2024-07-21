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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лип, 2024 00:59
Дюрі-бачі написав:
Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...
У меня подчиненный по Ю4Ю приехал.
работает со мной на партайм и еще подрабатывает то тут то там.
Где-то на чек, где-то на кэш.
После нескольких приватных разговоров об уплате налогов, я оставил попытки переубедить человека, что прятать доходы от налоговой может стоить ему гораздо большего, чем уплатить налоги с его, в общем-то небольших, сумм.
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rjkz
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Додано: Нед 21 лип, 2024 08:07
rjkz написав: Дюрі-бачі написав:
Ще трохи про менталітет німців: пішов кум в офіс фірми, познайомився з колегами, пішли десь в бар дивитися футбол і пити пиво. Він там попросив щоб порадили як правильно ухилятись від податків. В результаті хтось поскаржився шефу і той викликав його "на коврик" і пояснив, що вони солідна фірма, всі податки платять, а якщо б хтось ухилявся від сплати податків - то його б здали, а потім ще пів дня з юристом і податковим інспектором пояснювали, що ФОП в Україні то нормально... А колеги на нього реагують тепер як на якогось вбивцю...
У меня подчиненный по Ю4Ю приехал.
работает со мной на партайм и еще подрабатывает то тут то там.
Где-то на чек, где-то на кэш.
После нескольких приватных разговоров об уплате налогов, я оставил попытки переубедить человека, что прятать доходы от налоговой может стоить ему гораздо большего, чем уплатить налоги с его, в общем-то небольших, сумм.
А как собственно эти доходы декларирутся? Чек, допустим, можна проследить. Кеш как? (Если не какие-то большие суммы вообще никак , крупные разве мониторингом расходов) Чел, что в свое декларацию должен даже кешевый доход внести? А это возможно если, чел, скажем, не имеет ФОПа, а работает хендименом?
Востаннє редагувалось Bolt
в Нед 21 лип, 2024 08:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 08:13
rjkz зато й потрібні схеми від місцевих, які працюють роками, а не винаходити велосипед
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 21 лип, 2024 08:59
Дюрі-бачі написав:rjkz
зато й потрібні схеми від місцевих, які працюють роками, а не винаходити велосипед
Я зрозумів, що Трмпампамп, на якого фапають всі правильні втікачі з совка, також совок. Вміти ухилятися від сплати міліонних податків це несправжня сша-на риса.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 10:12
BIGor
Ну, через 6 місяців виникає податкове німецьке резиденство, і має платити або з українського доходу податки, або оформлюватися на німецьку фірму і платити податки, а якщо платиш податки - рахунки в банках роблять за лічені хвилини.
А німці вже вчаться, не дають хитроздупленим вже допомогу. Нажаль, через таких лишаються допомоги дійсно ті кому треба.
Поки що у сімей українських пілотів (ясна справа я про цивільних) працює схема, коли дружина і діти в Німеччині на виплатах та інших привілеях, а батько батрачить по Африкам на 10 кує/міс (дохід світлий, зі сплатою в Україні податків по схемі 18+1.5) . Між Африками з сімʼєю в Німеччині (з обовʼязковими вʼїздами/виіздами в Україну) .
Можливо розкусять дохід голови сімʼї і примусять повернути всі виплати. Але поки що схема діє.
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Hotab
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Додано: Нед 21 лип, 2024 10:21
Hotab написав:BIGor
Ну, через 6 місяців виникає податкове німецьке резиденство, і має платити або з українського доходу податки, або оформлюватися на німецьку фірму і платити податки, а якщо платиш податки - рахунки в банках роблять за лічені хвилини.
А німці вже вчаться, не дають хитроздупленим вже допомогу. Нажаль, через таких лишаються допомоги дійсно ті кому треба.
Поки що у сімей українських пілотів (ясна справа я про цивільних) працює схема, коли дружина і діти в Німеччині на виплатах та інших привілеях
, а батько батрачить по Африкам на 10 кує/міс
(дохід світлий, зі сплатою в Україні податків по схемі 18+1.5) . Між Африками з сімʼєю в Німеччині (з обовʼязковими вʼїздами/виіздами в Україну) .
Можливо розкусять дохід голови сімʼї і примусять повернути всі виплати. Але поки що схема діє.
ППЦ. Просто нема слів. Тому Німеччина пагана країна для еміграції. Половина зарплати буде йти хитроздупленим на соціал і житло.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 10:24
BIGor
Мені теж таке не дуже зрозуміло.
Хоча з іншого боку, а чим по суті відрізняються інші сімʼї переселенців в Німеччину у яких чоловіки спокійно працюють і заробляють в Україні? Ті ж айті, чи військові, чи шубами на Озерці. Ясно що хтось не може забезпечити своєю зп життя сімʼї в Німеччині, але багато хто може. Але все одно смокчуть з німецького бюджету якщо така можливість є.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 21 лип, 2024 10:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 10:25
rjkz написав:
У меня подчиненный по Ю4Ю приехал.
работает со мной на партайм и еще подрабатывает то тут то там.
Где-то на чек, где-то на кэш.
После нескольких приватных разговоров об уплате налогов, я оставил попытки переубедить человека, что прятать доходы от налоговой может стоить ему гораздо большего, чем уплатить налоги с его, в общем-то небольших, сумм.
Ну зекономить він 1000 доларів на податках, але систему не надуриш, захочеться взяти іпотеку чи щось інше - візьмуть за дупу.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 10:29
Hotab написав:BIGor
Мені теж таке не дуже зрозуміло.
Хоча з іншого боку, а чим по суті відрізняються інші сімʼї переселенців в Німеччину у яких чоловіки спокійно працюють і заробляють в Україні? Ті ж айті, чи військові, чи шубами на Озерці.
Так резиденство визначається проживанням.
Якщо в них проживання в Німеччині з відрядженнями в Африку - це німецьке податкове резиденство.
Якщо у чоловіка проживання в Україні - це українське податкове резиденство.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 10:41
BIGor
Так чулувік по факту лише 1-2 місяці з 6 в Німеччині перебуває. Тобто нема у нього резидентства
Тут скоріше питання про те, що сімʼя має достатній доход. Але юзає соціал.
Чи знайде Німеччина «методи проти кості саприкіна»
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