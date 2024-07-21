RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2207220822092210
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:55

  Hotab написав:BIGor
Так чулувік по факту лише 1-2 місяці з 6 в Німеччині перебуває. Тобто нема у нього резидентства
Тут скоріше питання про те, що сімʼя має достатній доход. Але юзає соціал.
Чи знайде Німеччина «методи проти кості саприкіна»

Тоді резиденство не виникає, і все ок має бути. Лише що зароблені гроші треба натуралізувати/легалізувати. Бо гроші з України в ЄС по замовчуванню сірі.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9139
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 1747 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2207220822092210
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3401)
21.07.2024 10:37
Ринок ОВДП (6536)
21.07.2024 09:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.