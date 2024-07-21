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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:55
Hotab написав:BIGor
Так чулувік по факту лише 1-2 місяці з 6 в Німеччині перебуває. Тобто нема у нього резидентства
Тут скоріше питання про те, що сімʼя має достатній доход. Але юзає соціал.
Чи знайде Німеччина «методи проти кості саприкіна»
Тоді резиденство не виникає, і все ок має бути. Лише що зароблені гроші треба натуралізувати/легалізувати. Бо гроші з України в ЄС по замовчуванню сірі.
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