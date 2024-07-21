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#<1 ... 2207220822092210 Додано: Нед 21 лип, 2024 10:55 Hotab написав: BIGor

Так чулувік по факту лише 1-2 місяці з 6 в Німеччині перебуває. Тобто нема у нього резидентства

Тут скоріше питання про те, що сімʼя має достатній доход. Але юзає соціал.

Чи знайде Німеччина «методи проти кості саприкіна» Так чулувік по факту лише 1-2 місяці з 6 в Німеччині перебуває. Тобто нема у нього резидентстваТут скоріше питання про те, що сімʼя має достатній доход. Але юзає соціал.Чи знайде Німеччина «методи проти кості саприкіна»

Тоді резиденство не виникає, і все ок має бути. Лише що зароблені гроші треба натуралізувати/легалізувати. Бо гроші з України в ЄС по замовчуванню сірі. Тоді резиденство не виникає, і все ок має бути. Лише що зароблені гроші треба натуралізувати/легалізувати. Бо гроші з України в ЄС по замовчуванню сірі. BIGor

Повідомлень: 9141 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1747 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лип, 2024 11:50 Bolt написав: А как собственно эти доходы декларирутся? Чек, допустим, можна проследить. Кеш как? (Если не какие-то большие суммы вообще никак , крупные разве мониторингом расходов) Чел, что в свое декларацию должен даже кешевый доход внести? А это возможно если, чел, скажем, не имеет ФОПа, а работает хендименом? А как собственно эти доходы декларирутся? Чек, допустим, можна проследить. Кеш как? (Если не какие-то большие суммы вообще никак , крупные разве мониторингом расходов) Чел, что в свое декларацию должен даже кешевый доход внести? А это возможно если, чел, скажем, не имеет ФОПа, а работает хендименом?

Зарабатывал официально по 2-3 тыс. в месяц и нахомячил за пару лет 100к на первый взнос по ипотеке? Вэлкам ту зе такс офис. Модную новую машину тоже не купить. Короче, жизнь советского подпольного миллионера: деньги есть, а кроме как на рестораны и проституток их потратить некак.

Скорее всего, до определенного порога доходов, можно заниматься мелким бизнесом без регистрации. Но декларировать доходы все равно нужно. Зарабатывал официально по 2-3 тыс. в месяц и нахомячил за пару лет 100к на первый взнос по ипотеке? Вэлкам ту зе такс офис. Модную новую машину тоже не купить. Короче, жизнь советского подпольного миллионера: деньги есть, а кроме как на рестораны и проституток их потратить некак.Скорее всего, до определенного порога доходов, можно заниматься мелким бизнесом без регистрации. Но декларировать доходы все равно нужно. Gastarbaiter Повідомлень: 3273 З нами з: 26.02.18 Подякував: 678 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лип, 2024 13:06 Hotab написав: BIGor

Мені теж таке не дуже зрозуміло.

Хоча з іншого боку, а чим по суті відрізняються інші сімʼї переселенців в Німеччину у яких чоловіки спокійно працюють і заробляють в Україні? Ті ж айті, чи військові, чи шубами на Озерці. Ясно що хтось не може забезпечити своєю зп життя сімʼї в Німеччині, але багато хто може. Але все одно смокчуть з німецького бюджету якщо така можливість є. Мені теж таке не дуже зрозуміло.Хоча з іншого боку, а чим по суті відрізняються інші сімʼї переселенців в Німеччину у яких чоловіки спокійно працюють і заробляють в Україні? Ті ж айті, чи військові, чи шубами на Озерці. Ясно що хтось не може забезпечити своєю зп життя сімʼї в Німеччині, але багато хто може. Але все одно смокчуть з німецького бюджету якщо така можливість є.

по-перше не всі подають на допомогу



а от коли чоловік заробляє кошти, але не в Німеччині... теоретично можна петляти, за виконанням деяких умов - гроші тільки готівкою. й буде важко купити щось в Німеччині дороге - бо саме в той момент виникне питання - а звідки гроші? з відповідними наслідками. й так, це все одно пряма брехня, бо десь ти маєш вказати, що чоловік теж немає коштів.



й не знаю механізму обміну інфо, але чув, що в планах це є - тому рано чи пізно податкова Німеччини може отримати інфо про сплату податків й в Україні по-перше не всі подають на допомогуа от коли чоловік заробляє кошти, але не в Німеччині... теоретично можна петляти, за виконанням деяких умов - гроші тільки готівкою. й буде важко купити щось в Німеччині дороге - бо саме в той момент виникне питання - а звідки гроші? з відповідними наслідками. й так, це все одно пряма брехня, бо десь ти маєш вказати, що чоловік теж немає коштів.й не знаю механізму обміну інфо, але чув, що в планах це є - тому рано чи пізно податкова Німеччини може отримати інфо про сплату податків й в Україні Shaman

Повідомлень: 6399 З нами з: 29.09.19 Подякував: 619 раз. Подякували: 1440 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лип, 2024 13:17 Gastarbaiter написав: Bolt написав: А как собственно эти доходы декларирутся? Чек, допустим, можна проследить. Кеш как? (Если не какие-то большие суммы вообще никак , крупные разве мониторингом расходов) Чел, что в свое декларацию должен даже кешевый доход внести? А это возможно если, чел, скажем, не имеет ФОПа, а работает хендименом? А как собственно эти доходы декларирутся? Чек, допустим, можна проследить. Кеш как? (Если не какие-то большие суммы вообще никак , крупные разве мониторингом расходов) Чел, что в свое декларацию должен даже кешевый доход внести? А это возможно если, чел, скажем, не имеет ФОПа, а работает хендименом?

Зарабатывал официально по 2-3 тыс. в месяц и нахомячил за пару лет 100к на первый взнос по ипотеке? Вэлкам ту зе такс офис. Модную новую машину тоже не купить. Короче, жизнь советского подпольного миллионера: деньги есть, а кроме как на рестораны и проституток их потратить некак.

Скорее всего, до определенного порога доходов, можно заниматься мелким бизнесом без регистрации. Но декларировать доходы все равно нужно. Зарабатывал официально по 2-3 тыс. в месяц и нахомячил за пару лет 100к на первый взнос по ипотеке? Вэлкам ту зе такс офис. Модную новую машину тоже не купить. Короче, жизнь советского подпольного миллионера: деньги есть, а кроме как на рестораны и проституток их потратить некак.Скорее всего, до определенного порога доходов, можно заниматься мелким бизнесом без регистрации. Но декларировать доходы все равно нужно.

Можна звісно потроху витрачати цю суму, в Бєдронці налом платити, чи десь на відпочинку в Італії заплатити за готель. Але так ті 100 кує розтянуться на десятиліття. Можна звісно потроху витрачати цю суму, в Бєдронці налом платити, чи десь на відпочинку в Італії заплатити за готель. Але так ті 100 кує розтянуться на десятиліття. BIGor

Повідомлень: 9141 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1747 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2207220822092210 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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