Тоді резиденство не виникає, і все ок має бути. Лише що зароблені гроші треба натуралізувати/легалізувати. Бо гроші з України в ЄС по замовчуванню сірі.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 10:55
Тоді резиденство не виникає, і все ок має бути. Лише що зароблені гроші треба натуралізувати/легалізувати. Бо гроші з України в ЄС по замовчуванню сірі.
Додано: Нед 21 лип, 2024 11:50
Зарабатывал официально по 2-3 тыс. в месяц и нахомячил за пару лет 100к на первый взнос по ипотеке? Вэлкам ту зе такс офис. Модную новую машину тоже не купить. Короче, жизнь советского подпольного миллионера: деньги есть, а кроме как на рестораны и проституток их потратить некак.
Скорее всего, до определенного порога доходов, можно заниматься мелким бизнесом без регистрации. Но декларировать доходы все равно нужно.
Додано: Нед 21 лип, 2024 13:06
по-перше не всі подають на допомогу
а от коли чоловік заробляє кошти, але не в Німеччині... теоретично можна петляти, за виконанням деяких умов - гроші тільки готівкою. й буде важко купити щось в Німеччині дороге - бо саме в той момент виникне питання - а звідки гроші? з відповідними наслідками. й так, це все одно пряма брехня, бо десь ти маєш вказати, що чоловік теж немає коштів.
й не знаю механізму обміну інфо, але чув, що в планах це є - тому рано чи пізно податкова Німеччини може отримати інфо про сплату податків й в Україні
Додано: Нед 21 лип, 2024 13:17
Можна звісно потроху витрачати цю суму, в Бєдронці налом платити, чи десь на відпочинку в Італії заплатити за готель. Але так ті 100 кує розтянуться на десятиліття.
Додано: Нед 21 лип, 2024 13:40
Re: Еміграція, заробітчанство
Німецькі чиновники явно туговаті на розум, дали соціал, житло, виплати - і тепер дивуються, чого в них більше всього біженців?
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