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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2207220822092210
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:55

  Hotab написав:BIGor
Так чулувік по факту лише 1-2 місяці з 6 в Німеччині перебуває. Тобто нема у нього резидентства
Тут скоріше питання про те, що сімʼя має достатній доход. Але юзає соціал.
Чи знайде Німеччина «методи проти кості саприкіна»

Тоді резиденство не виникає, і все ок має бути. Лише що зароблені гроші треба натуралізувати/легалізувати. Бо гроші з України в ЄС по замовчуванню сірі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 11:50

  Bolt написав:А как собственно эти доходы декларирутся? Чек, допустим, можна проследить. Кеш как? (Если не какие-то большие суммы вообще никак , крупные разве мониторингом расходов) Чел, что в свое декларацию должен даже кешевый доход внести? А это возможно если, чел, скажем, не имеет ФОПа, а работает хендименом?

Зарабатывал официально по 2-3 тыс. в месяц и нахомячил за пару лет 100к на первый взнос по ипотеке? Вэлкам ту зе такс офис. Модную новую машину тоже не купить. Короче, жизнь советского подпольного миллионера: деньги есть, а кроме как на рестораны и проституток их потратить некак.
Скорее всего, до определенного порога доходов, можно заниматься мелким бизнесом без регистрации. Но декларировать доходы все равно нужно.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:06

  Hotab написав:BIGor
Мені теж таке не дуже зрозуміло.
Хоча з іншого боку, а чим по суті відрізняються інші сімʼї переселенців в Німеччину у яких чоловіки спокійно працюють і заробляють в Україні? Ті ж айті, чи військові, чи шубами на Озерці. Ясно що хтось не може забезпечити своєю зп життя сімʼї в Німеччині, але багато хто може. Але все одно смокчуть з німецького бюджету якщо така можливість є.

по-перше не всі подають на допомогу ;)

а от коли чоловік заробляє кошти, але не в Німеччині... теоретично можна петляти, за виконанням деяких умов - гроші тільки готівкою. й буде важко купити щось в Німеччині дороге - бо саме в той момент виникне питання - а звідки гроші? з відповідними наслідками. й так, це все одно пряма брехня, бо десь ти маєш вказати, що чоловік теж немає коштів.

й не знаю механізму обміну інфо, але чув, що в планах це є - тому рано чи пізно податкова Німеччини може отримати інфо про сплату податків й в Україні
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:17

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:А как собственно эти доходы декларирутся? Чек, допустим, можна проследить. Кеш как? (Если не какие-то большие суммы вообще никак , крупные разве мониторингом расходов) Чел, что в свое декларацию должен даже кешевый доход внести? А это возможно если, чел, скажем, не имеет ФОПа, а работает хендименом?

Зарабатывал официально по 2-3 тыс. в месяц и нахомячил за пару лет 100к на первый взнос по ипотеке? Вэлкам ту зе такс офис. Модную новую машину тоже не купить. Короче, жизнь советского подпольного миллионера: деньги есть, а кроме как на рестораны и проституток их потратить некак.
Скорее всего, до определенного порога доходов, можно заниматься мелким бизнесом без регистрации. Но декларировать доходы все равно нужно.

Можна звісно потроху витрачати цю суму, в Бєдронці налом платити, чи десь на відпочинку в Італії заплатити за готель. Але так ті 100 кує розтянуться на десятиліття.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 13:40

Re: Еміграція, заробітчанство



Німецькі чиновники явно туговаті на розум, дали соціал, житло, виплати - і тепер дивуються, чого в них більше всього біженців? :D
BIGor
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  #<1 ... 2207220822092210
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