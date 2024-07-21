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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лип, 2024 10:55
Hotab написав:BIGor
Так чулувік по факту лише 1-2 місяці з 6 в Німеччині перебуває. Тобто нема у нього резидентства
Тут скоріше питання про те, що сімʼя має достатній доход. Але юзає соціал.
Чи знайде Німеччина «методи проти кості саприкіна»
Тоді резиденство не виникає, і все ок має бути. Лише що зароблені гроші треба натуралізувати/легалізувати. Бо гроші з України в ЄС по замовчуванню сірі.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 11:50
Bolt написав:
А как собственно эти доходы декларирутся? Чек, допустим, можна проследить. Кеш как? (Если не какие-то большие суммы вообще никак , крупные разве мониторингом расходов) Чел, что в свое декларацию должен даже кешевый доход внести? А это возможно если, чел, скажем, не имеет ФОПа, а работает хендименом?
Зарабатывал официально по 2-3 тыс. в месяц и нахомячил за пару лет 100к на первый взнос по ипотеке? Вэлкам ту зе такс офис. Модную новую машину тоже не купить. Короче, жизнь советского подпольного миллионера: деньги есть, а кроме как на рестораны и проституток их потратить некак.
Скорее всего, до определенного порога доходов, можно заниматься мелким бизнесом без регистрации. Но декларировать доходы все равно нужно.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 13:06
Hotab написав:BIGor
Мені теж таке не дуже зрозуміло.
Хоча з іншого боку, а чим по суті відрізняються інші сімʼї переселенців в Німеччину у яких чоловіки спокійно працюють і заробляють в Україні? Ті ж айті, чи військові, чи шубами на Озерці. Ясно що хтось не може забезпечити своєю зп життя сімʼї в Німеччині, але багато хто може. Але все одно смокчуть з німецького бюджету якщо така можливість є.
по-перше не всі подають на допомогу
а от коли чоловік заробляє кошти, але не в Німеччині... теоретично можна петляти, за виконанням деяких умов - гроші тільки готівкою. й буде важко купити щось в Німеччині дороге - бо саме в той момент виникне питання - а звідки гроші? з відповідними наслідками. й так, це все одно пряма брехня, бо десь ти маєш вказати, що чоловік теж немає коштів.
й не знаю механізму обміну інфо, але чув, що в планах це є - тому рано чи пізно податкова Німеччини може отримати інфо про сплату податків й в Україні
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Додано: Нед 21 лип, 2024 13:17
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
А как собственно эти доходы декларирутся? Чек, допустим, можна проследить. Кеш как? (Если не какие-то большие суммы вообще никак , крупные разве мониторингом расходов) Чел, что в свое декларацию должен даже кешевый доход внести? А это возможно если, чел, скажем, не имеет ФОПа, а работает хендименом?
Зарабатывал официально по 2-3 тыс. в месяц и нахомячил за пару лет 100к на первый взнос по ипотеке? Вэлкам ту зе такс офис. Модную новую машину тоже не купить. Короче, жизнь советского подпольного миллионера: деньги есть, а кроме как на рестораны и проституток их потратить некак.
Скорее всего, до определенного порога доходов, можно заниматься мелким бизнесом без регистрации. Но декларировать доходы все равно нужно.
Можна звісно потроху витрачати цю суму, в Бєдронці налом платити, чи десь на відпочинку в Італії заплатити за готель. Але так ті 100 кує розтянуться на десятиліття.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 13:40
Німецькі чиновники явно туговаті на розум, дали соціал, житло, виплати - і тепер дивуються, чого в них більше всього біженців?
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