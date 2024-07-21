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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2208220922102211
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:40

  Дюрі-бачі написав:Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші.
В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют.
Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться...

просто він хоче зробити "як в Україні", тобто з своїм уставом преться в чужий монастир,
а в Німеччині усе по законам та інструкціям
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 19:54

  flyman написав:надихаюче відео, так сказати із "того світу"

женячка відміняється
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:17

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює?

Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.
  Faceless написав:Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?

Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти

Ну, через 6 місяців виникає податкове німецьке резиденство, і має платити або з українського доходу податки, або оформлюватися на німецьку фірму і платити податки, а якщо платиш податки - рахунки в банках роблять за лічені хвилини.
А німці вже вчаться, не дають хитроздупленим вже допомогу. Нажаль, через таких лишаються допомоги дійсно ті кому треба.

На півроку на Балкани і ніякого резиденства Німеччини
flyman
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  #<1 ... 2208220922102211
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