Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2208220922102211 Додано: Нед 21 лип, 2024 18:40 Дюрі-бачі написав: Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші.

В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют.

Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться... Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші.В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют.Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться...

просто він хоче зробити "як в Україні", тобто з своїм уставом преться в чужий монастир,

а в Німеччині усе по законам та інструкціям просто він хоче зробити "як в Україні", тобто з своїм уставом преться в чужий монастир,а в Німеччині усе по законам та інструкціям flyman

Повідомлень: 35718 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1585 раз. Подякували: 2780 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лип, 2024 19:54 flyman написав: надихаюче відео, так сказати із "того світу"

надихаюче відео, так сказати із "того світу"

женячка відміняється

женячка відміняється flyman

Повідомлень: 35718 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1585 раз. Подякували: 2780 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лип, 2024 20:17 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює? Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює?

Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.

Faceless написав: Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу? Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?

Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти

Ну, через 6 місяців виникає податкове німецьке резиденство, і має платити або з українського доходу податки, або оформлюватися на німецьку фірму і платити податки, а якщо платиш податки - рахунки в банках роблять за лічені хвилини.

А німці вже вчаться, не дають хитроздупленим вже допомогу. Нажаль, через таких лишаються допомоги дійсно ті кому треба. Ну, через 6 місяців виникає податкове німецьке резиденство, і має платити або з українського доходу податки, або оформлюватися на німецьку фірму і платити податки, а якщо платиш податки - рахунки в банках роблять за лічені хвилини.А німці вже вчаться, не дають хитроздупленим вже допомогу. Нажаль, через таких лишаються допомоги дійсно ті кому треба.

На півроку на Балкани і ніякого резиденства Німеччини На півроку на Балкани і ніякого резиденства Німеччини flyman

Повідомлень: 35718 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1585 раз. Подякували: 2780 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лип, 2024 23:20 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz

Повідомлень: 16831 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8391 раз. Подякували: 5281 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лип, 2024 23:39 rjkz написав: UA написав: rjkz написав: "Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа. "Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.

Трамп придет - порядок наведет. Кого то третьего там нету? Трамп придет - порядок наведет. Кого то третьего там нету?



Реального, к сожалению, нет.

Выбирают из 2-х сортов д...ма.

Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет.

Сценарий "ковид". То возможно появится.

По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден.

Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет.

Откровенно говоря, для американцев Трамп - идеальный кандидат. Американцев не интересуют проблеимы на другой стороне Земли. Реального, к сожалению, нет.Выбирают из 2-х сортов д...ма.Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет.Сценарий "ковид". То возможно появится.По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден.Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет.Откровенно говоря, для американцев Трамп - идеальный кандидат. Американцев не интересуют проблеимы на другой стороне Земли.



Ну, собственно, оно и произошло.

Байден вышел из предвыборной гонки.

Фактически, у Трампа нет конкурентов.

Если с самим Трампом ничего не случится, то он - следующий президент.

Всем приготовиться. Ну, собственно, оно и произошло.Байден вышел из предвыборной гонки.Фактически, у Трампа нет конкурентов.Если с самим Трампом ничего не случится, то он - следующий президент.Всем приготовиться. rjkz

Повідомлень: 16831 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8391 раз. Подякували: 5281 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2208220922102211 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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