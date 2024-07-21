RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2208220922102211
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:40

  Дюрі-бачі написав:Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші.
В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют.
Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться...

просто він хоче зробити "як в Україні", тобто з своїм уставом преться в чужий монастир,
а в Німеччині усе по законам та інструкціям
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35718
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1585 раз.
Подякували: 2780 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 19:54

  flyman написав:надихаюче відео, так сказати із "того світу"

женячка відміняється
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35718
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1585 раз.
Подякували: 2780 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:17

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює?

Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.
  Faceless написав:Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?

Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти

Ну, через 6 місяців виникає податкове німецьке резиденство, і має платити або з українського доходу податки, або оформлюватися на німецьку фірму і платити податки, а якщо платиш податки - рахунки в банках роблять за лічені хвилини.
А німці вже вчаться, не дають хитроздупленим вже допомогу. Нажаль, через таких лишаються допомоги дійсно ті кому треба.

На півроку на Балкани і ніякого резиденства Німеччини
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35718
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1585 раз.
Подякували: 2780 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:20

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16831
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8391 раз.
Подякували: 5281 раз.
 
Профіль
7
3
6
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:39

  rjkz написав:
  UA написав:
  rjkz написав:"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.

Трамп придет - порядок наведет. Кого то третьего там нету?


Реального, к сожалению, нет.
Выбирают из 2-х сортов д...ма.
Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет.
Сценарий "ковид". То возможно появится.
По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден.
Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет.
Откровенно говоря, для американцев Трамп - идеальный кандидат. Американцев не интересуют проблеимы на другой стороне Земли.


Ну, собственно, оно и произошло.
Байден вышел из предвыборной гонки.
Фактически, у Трампа нет конкурентов.
Если с самим Трампом ничего не случится, то он - следующий президент.
Всем приготовиться.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16831
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8391 раз.
Подякували: 5281 раз.
 
Профіль
7
3
6
  #<1 ... 2208220922102211
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3403)
21.07.2024 21:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.