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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2208220922102211
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:40

  Дюрі-бачі написав:Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші.
В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют.
Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться...

просто він хоче зробити "як в Україні", тобто з своїм уставом преться в чужий монастир,
а в Німеччині усе по законам та інструкціям
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 19:54

  flyman написав:надихаюче відео, так сказати із "того світу"

женячка відміняється
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 20:17

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює?

Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.
  Faceless написав:Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?

Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти

Ну, через 6 місяців виникає податкове німецьке резиденство, і має платити або з українського доходу податки, або оформлюватися на німецьку фірму і платити податки, а якщо платиш податки - рахунки в банках роблять за лічені хвилини.
А німці вже вчаться, не дають хитроздупленим вже допомогу. Нажаль, через таких лишаються допомоги дійсно ті кому треба.

На півроку на Балкани і ніякого резиденства Німеччини
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:20

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:39

  rjkz написав:
  UA написав:
  rjkz написав:"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.

Трамп придет - порядок наведет. Кого то третьего там нету?


Реального, к сожалению, нет.
Выбирают из 2-х сортов д...ма.
Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет.
Сценарий "ковид". То возможно появится.
По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден.
Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет.
Откровенно говоря, для американцев Трамп - идеальный кандидат. Американцев не интересуют проблеимы на другой стороне Земли.


Ну, собственно, оно и произошло.
Байден вышел из предвыборной гонки.
Фактически, у Трампа нет конкурентов.
Если с самим Трампом ничего не случится, то он - следующий президент.
Всем приготовиться.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 05:59

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 12:26

Re: Еміграція, заробітчанство

Чувак цікаве розсказує про credit score в США.

BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 14:05

rjkz
А я думаю Трамп пролетить як фанера над Парижем, адже зараз він сам вже буде старим маразматиком на фоні молодшого кандидата. До речі, у випадку виграшу він стане найстарішим президентом США на момент присяги і поб'є рекорд Байдена
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 14:42

Re: Еміграція, заробітчанство

Жаль не приймають ставки на те, що Трамп НЕ стане президентом. Якщо на його перемогу дають кеф 1.5, то на програш мало б бути десь 2.4. Я б ризикнув)
The_Rebel
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