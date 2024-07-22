|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лип, 2024 18:40
Дюрі-бачі написав:
Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші.
В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют.
Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться...
просто він хоче зробити "як в Україні", тобто з своїм уставом преться в чужий монастир,
а в Німеччині усе по законам та інструкціям
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35714
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1585 раз.
- Подякували: 2780 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 21 лип, 2024 19:54
flyman написав:
надихаюче відео, так сказати із "того світу"
женячка відміняється
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35714
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1585 раз.
- Подякували: 2780 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 21 лип, 2024 20:17
BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює?
Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.
Faceless написав:
Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?
Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти
Ну, через 6 місяців виникає податкове німецьке резиденство, і має платити або з українського доходу податки, або оформлюватися на німецьку фірму і платити податки, а якщо платиш податки - рахунки в банках роблять за лічені хвилини.
А німці вже вчаться, не дають хитроздупленим вже допомогу. Нажаль, через таких лишаються допомоги дійсно ті кому треба.
На півроку на Балкани і ніякого резиденства Німеччини
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35714
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1585 раз.
- Подякували: 2780 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 21 лип, 2024 23:20
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16832
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8390 раз.
- Подякували: 5281 раз.
-
- Профіль
-
7
3
6
Додано: Нед 21 лип, 2024 23:39
rjkz написав: UA написав: rjkz написав:
"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.
Трамп придет - порядок наведет. Кого то третьего там нету?
Реального, к сожалению, нет.
Выбирают из 2-х сортов д...ма.
Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет.
Сценарий "ковид". То возможно появится.
По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден.
Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет.
Откровенно говоря, для американцев Трамп - идеальный кандидат. Американцев не интересуют проблеимы на другой стороне Земли.
Ну, собственно, оно и произошло.
Байден вышел из предвыборной гонки.
Фактически, у Трампа нет конкурентов.
Если с самим Трампом ничего не случится, то он - следующий президент.
Всем приготовиться.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16832
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8390 раз.
- Подякували: 5281 раз.
-
- Профіль
-
7
3
6
Додано: Пон 22 лип, 2024 05:59
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16832
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8390 раз.
- Подякували: 5281 раз.
-
- Профіль
-
7
3
6
Додано: Пон 22 лип, 2024 12:26
Чувак цікаве розсказує про credit score в США.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9148
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1355 раз.
- Подякували: 1748 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 лип, 2024 14:05
rjkz
А я думаю Трамп пролетить як фанера над Парижем, адже зараз він сам вже буде старим маразматиком на фоні молодшого кандидата. До речі, у випадку виграшу він стане найстарішим президентом США на момент присяги і поб'є рекорд Байдена
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 359
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лип, 2024 14:42
Жаль не приймають ставки на те, що Трамп НЕ стане президентом. Якщо на його перемогу дають кеф 1.5, то на програш мало б бути десь 2.4. Я б ризикнув)
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 359
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|