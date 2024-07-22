Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дюрі-бачі написав:Писав тут про кума в Німеччині: кумі відмовили в грошовій допомозі з причини спільного ведення господарства з чоловіком, який заробляє гроші. В кума теж проблеми із банальною банківською карткою - так і не хочуть відкривати, відкрив здається Револют. Одним словом дуже матюкає еміграцію, зокрема зараз пробує пристроїти старшу доньку до школи, аде поки не виходить (знову якісь заморочки в дусі "ваша прописка не в цьому районі") і сподівається що колись повернеться...
просто він хоче зробити "як в Україні", тобто з своїм уставом преться в чужий монастир, а в Німеччині усе по законам та інструкціям
Faceless написав:Так про яку грошову допомогу мова, якщо він працює?
Ну кума то не працює, як і 3 дітей, тому сподівались хоч на них оформити ті 600Є, що дають всім Українцям.
Faceless написав:Тим більше якось же отримував заробітню плату, як це не може відкрити картку? Чи вже після переїзду одразу втратив роботу?
Ні, просто на фірмі домовилися, що за законом можна ще 6 місяців як український ФОП отримувати ЗП для мінімізації податків. В Німеччині не хоче, бо там податки високі, каже з юристами буде шукати варіанти
Ну, через 6 місяців виникає податкове німецьке резиденство, і має платити або з українського доходу податки, або оформлюватися на німецьку фірму і платити податки, а якщо платиш податки - рахунки в банках роблять за лічені хвилини. А німці вже вчаться, не дають хитроздупленим вже допомогу. Нажаль, через таких лишаються допомоги дійсно ті кому треба.
На півроку на Балкани і ніякого резиденства Німеччини
rjkz написав:"Байдена на вас нет" (с). Тогда бы с вожделением ждали Трампа.
Трамп придет - порядок наведет. Кого то третьего там нету?
Реального, к сожалению, нет. Выбирают из 2-х сортов д...ма. Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет. Сценарий "ковид". То возможно появится. По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден. Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет. Откровенно говоря, для американцев Трамп - идеальный кандидат. Американцев не интересуют проблеимы на другой стороне Земли.
Ну, собственно, оно и произошло. Байден вышел из предвыборной гонки. Фактически, у Трампа нет конкурентов. Если с самим Трампом ничего не случится, то он - следующий президент. Всем приготовиться.
rjkz А я думаю Трамп пролетить як фанера над Парижем, адже зараз він сам вже буде старим маразматиком на фоні молодшого кандидата. До речі, у випадку виграшу він стане найстарішим президентом США на момент присяги і поб'є рекорд Байдена