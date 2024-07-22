У Львові ховають Ірину Фаріон - професорку Львівськоі політехніки.
А на Фінансовому форумі України невдалий жених на 14-річній дівчині з Філіппін розміщує цитати з газет «Комсомолець Хабаровська», «Молодь Воркути», «Покоління Мурманська».
І нічого: всі те лайно ковтають…
Потім дивуються, що сидять в повній Ж…
Про якогось там Трампа розмірковують. Якого ніколи в житті не бачили і не побачить…
А лайно ходить по вулицях і пише на Фінансовому форумі України.
«Батя, я стараюсь!»
Патрушев: «Вот и молодец! Старайся и дальше!»