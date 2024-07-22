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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2209221022112212
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 23:11

У Львові ховають Ірину Фаріон - професорку Львівськоі політехніки.
А на Фінансовому форумі України невдалий жених на 14-річній дівчині з Філіппін розміщує цитати з газет «Комсомолець Хабаровська», «Молодь Воркути», «Покоління Мурманська».
І нічого: всі те лайно ковтають…
Потім дивуються, що сидять в повній Ж…
Про якогось там Трампа розмірковують. Якого ніколи в житті не бачили і не побачать…
А красень ходить по вулицях і пише на Фінансовому форумі України.
«Батя, я стараюсь!»
Патрушев: «Вот и молодец! Старайся и дальше!»
Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 лип, 2024 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 23:40

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У халамидника в 52 одна радість - мріяти. Не вбивайте останнє.
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