UA написав:rjkz написав:rjkz написав:
Реального, к сожалению, нет.
Выбирают из 2-х сортов д...ма.
Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет.
Сценарий "ковид". То возможно появится.
По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден.
Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет.
Откровенно говоря, для американцев Трамп - идеальный кандидат. Американцев не интересуют проблеимы на другой стороне Земли.
Ну, собственно, оно и произошло.
Байден вышел из предвыборной гонки.
Фактически, у Трампа нет конкурентов.
Если с самим Трампом ничего не случится, то он - следующий президент.
Всем приготовиться.
Гэвин Ньюсом?
Он правда не из обамовской обоймы
Не берусь на себя брать смелость категорично утверждать, но очень многие жители и бизнесы Калифорнии оттуда валят.
Сомневаюсь, что с такими данными можно рассчитывать на что-то.