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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2209221022112212
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 17:05

  UA написав:
  rjkz написав:
  rjkz написав:
Реального, к сожалению, нет.
Выбирают из 2-х сортов д...ма.
Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет.
Сценарий "ковид". То возможно появится.
По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден.
Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет.
Откровенно говоря, для американцев Трамп - идеальный кандидат. Американцев не интересуют проблеимы на другой стороне Земли.


Ну, собственно, оно и произошло.
Байден вышел из предвыборной гонки.
Фактически, у Трампа нет конкурентов.
Если с самим Трампом ничего не случится, то он - следующий президент.
Всем приготовиться.

Гэвин Ньюсом?
Он правда не из обамовской обоймы


Не берусь на себя брать смелость категорично утверждать, но очень многие жители и бизнесы Калифорнии оттуда валят.
Сомневаюсь, что с такими данными можно рассчитывать на что-то.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 17:43

Еміграція, заробітчанство

New’s from USA

Оприлюднено рейтинг найкращих медичних університетів США.
Цікаво, що на першому місті університет з дуже незначною оплатою вартості навчання: менше 20 000$ на рік.
Рекомендую звернути увагу на медичний університет в штаті Південна Кароліна: ціна навчання середня по країні (для іноземців 44 000$ на рік), але в цьому штаті реально недороге харчування, а квартиру можна взяти в оренду орієнтовно за 1200$ на місяць.

Ну і скажу, що арифметика інвестицій та сама, про яку я говорив раніше: найкраща інвестиція - це інвестиція в освіту дітей, а інвестовані гроші «відбиваються» не за 8-18 років, а не більше, ніж за два.
Якщо не менше. Бо зарплатня лікаря в США складає більше за 250 000$ на рік.
Рейтинг тут:
https://www.usnews.com/best-graduate-sc ... 8fa614a1b9
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 17:49

  rjkz написав:Не берусь на себя брать смелость категорично утверждать, но очень многие жители и бизнесы Калифорнии оттуда валят.

Я би не сказав, що «оттуда валят»
За офіційними даними кількість населення штату Каліфорнія весь час збільшується і значно перевищує населення держави «Україна»:
The state's population increased by 0.17 percent — or more than 67,000 people — between Jan. 1, 2023, and Jan. 1, 2024, when California was home to 39,128,162 people, according to new population estimates released Tuesday by the California Department of Finance.
Джерело: https://www.governing.com/management-an ... %20Finance.

Я би сказав не про «валят», а про стабілізацію.
Я останній раз гуляв по набережній San Francisco в квітні звернув увагу, що не «ходять по головах», як це було раніше. Якщо судити по тим поромам, які відходять від головного порту San Francisco на інші причали величезного заливу Bay area (пороми дуже популярні і ходять дуже часто), то вони були повними пасажирами.
Відлітаю черговий раз в США - якраз в Каліфорнію - 15 серпня з Кракова - подивлюся чи дійсно втікають…
akurt
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  #<1 ... 2209221022112212
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