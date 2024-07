Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2209221022112212 Додано: Вів 23 лип, 2024 17:05

Реального, к сожалению, нет.

Выбирают из 2-х сортов д...ма.

Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет.

Сценарий "ковид". То возможно появится.

По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден.

Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет.

Ну, собственно, оно и произошло.

Байден вышел из предвыборной гонки.

Фактически, у Трампа нет конкурентов.

Если с самим Трампом ничего не случится, то он - следующий президент.

Гэвин Ньюсом?

Не берусь на себя брать смелость категорично утверждать, но очень многие жители и бизнесы Калифорнии оттуда валят.

Не берусь на себя брать смелость категорично утверждать, но очень многие жители и бизнесы Калифорнии оттуда валят.
Сомневаюсь, что с такими данными можно рассчитывать на что-то.

New’s from USA



Оприлюднено рейтинг найкращих медичних університетів США.

Цікаво, що на першому місті університет з дуже незначною оплатою вартості навчання: менше 20 000$ на рік.

Рекомендую звернути увагу на медичний університет в штаті Південна Кароліна: ціна навчання середня по країні (для іноземців 44 000$ на рік), але в цьому штаті реально недороге харчування, а квартиру можна взяти в оренду орієнтовно за 1200$ на місяць.



Ну і скажу, що арифметика інвестицій та сама, про яку я говорив раніше: найкраща інвестиція - це інвестиція в освіту дітей, а інвестовані гроші «відбиваються» не за 8-18 років, а не більше, ніж за два.

Якщо не менше. Бо зарплатня лікаря в США складає більше за 250 000$ на рік.

Рейтинг тут:

https://www.usnews.com/best-graduate-sc ... 8fa614a1b9

Я би не сказав, що «оттуда валят»

За офіційними даними кількість населення штату Каліфорнія весь час збільшується і значно перевищує населення держави «Україна»:

The state's population increased by 0.17 percent — or more than 67,000 people — between Jan. 1, 2023, and Jan. 1, 2024, when California was home to 39,128,162 people, according to new population estimates released Tuesday by the California Department of Finance.

Джерело: https://www.governing.com/management-an ... %20Finance .



Я би сказав не про «валят», а про стабілізацію.

Я останній раз гуляв по набережній San Francisco в квітні звернув увагу, що не «ходять по головах», як це було раніше. Якщо судити по тим поромам, які відходять від головного порту San Francisco на інші причали величезного заливу Bay area (пороми дуже популярні і ходять дуже часто), то вони були повними пасажирами.

Я би не сказав, що «оттуда валят»
За офіційними даними кількість населення штату Каліфорнія весь час збільшується і значно перевищує населення держави «Україна»:
The state's population increased by 0.17 percent — or more than 67,000 people — between Jan. 1, 2023, and Jan. 1, 2024, when California was home to 39,128,162 people, according to new population estimates released Tuesday by the California Department of Finance.
Джерело: https://www.governing.com/management-an ... %20Finance .
Я би сказав не про «валят», а про стабілізацію.
Я останній раз гуляв по набережній San Francisco в квітні звернув увагу, що не «ходять по головах», як це було раніше. Якщо судити по тим поромам, які відходять від головного порту San Francisco на інші причали величезного заливу Bay area (пороми дуже популярні і ходять дуже часто), то вони були повними пасажирами.
Відлітаю черговий раз в США - якраз в Каліфорнію - 15 серпня з Кракова - подивлюся чи дійсно втікають…

У Калифорнии очень большая экономика. Но при этом очень высокие налоги.

Может даже самые высокие среди всех штатов.

Сан-Франциско и ЛА - рай для хоумлесс, они стекаются туда со всей страны.

Но бизнесы это кормить не хотят. Тот-же Илон Маск оттуда бизнес увел.

И не он один.

Пока пасссивно интересуюсь Флоридой, смотрю ютуб по недвиге.

Частые интервью с переселенцами из НЙ и Калифорнии.

У Калифорнии очень большая экономика. Но при этом очень высокие налоги.
Может даже самые высокие среди всех штатов.
Сан-Франциско и ЛА - рай для хоумлесс, они стекаются туда со всей страны.
Но бизнесы это кормить не хотят. Тот-же Илон Маск оттуда бизнес увел.
И не он один.
Пока пасссивно интересуюсь Флоридой, смотрю ютуб по недвиге.
Частые интервью с переселенцами из НЙ и Калифорнии.
Основные направления из Калифорнии - Флорида, Техас и в значительно меньшей мере Колорадо.

