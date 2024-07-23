Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Реального, к сожалению, нет. Выбирают из 2-х сортов д...ма. Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет. Сценарий "ковид". То возможно появится. По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден. Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет. Откровенно говоря, для американцев Трамп - идеальный кандидат. Американцев не интересуют проблеимы на другой стороне Земли.
Ну, собственно, оно и произошло. Байден вышел из предвыборной гонки. Фактически, у Трампа нет конкурентов. Если с самим Трампом ничего не случится, то он - следующий президент. Всем приготовиться.
Гэвин Ньюсом? Он правда не из обамовской обоймы
Не берусь на себя брать смелость категорично утверждать, но очень многие жители и бизнесы Калифорнии оттуда валят. Сомневаюсь, что с такими данными можно рассчитывать на что-то.
Оприлюднено рейтинг найкращих медичних університетів США. Цікаво, що на першому місті університет з дуже незначною оплатою вартості навчання: менше 20 000$ на рік. Рекомендую звернути увагу на медичний університет в штаті Південна Кароліна: ціна навчання середня по країні (для іноземців 44 000$ на рік), але в цьому штаті реально недороге харчування, а квартиру можна взяти в оренду орієнтовно за 1200$ на місяць.
Ну і скажу, що арифметика інвестицій та сама, про яку я говорив раніше: найкраща інвестиція - це інвестиція в освіту дітей, а інвестовані гроші «відбиваються» не за 8-18 років, а не більше, ніж за два. Якщо не менше. Бо зарплатня лікаря в США складає більше за 250 000$ на рік. Рейтинг тут: https://www.usnews.com/best-graduate-sc ... 8fa614a1b9
rjkz написав:Не берусь на себя брать смелость категорично утверждать, но очень многие жители и бизнесы Калифорнии оттуда валят.
Я би не сказав, що «оттуда валят» За офіційними даними кількість населення штату Каліфорнія весь час збільшується і значно перевищує населення держави «Україна»: The state's population increased by 0.17 percent — or more than 67,000 people — between Jan. 1, 2023, and Jan. 1, 2024, when California was home to 39,128,162 people, according to new population estimates released Tuesday by the California Department of Finance. Джерело: https://www.governing.com/management-an ... %20Finance.
Я би сказав не про «валят», а про стабілізацію. Я останній раз гуляв по набережній San Francisco в квітні звернув увагу, що не «ходять по головах», як це було раніше. Якщо судити по тим поромам, які відходять від головного порту San Francisco на інші причали величезного заливу Bay area (пороми дуже популярні і ходять дуже часто), то вони були повними пасажирами. Відлітаю черговий раз в США - якраз в Каліфорнію - 15 серпня з Кракова - подивлюся чи дійсно втікають…
rjkz написав:Не берусь на себя брать смелость категорично утверждать, но очень многие жители и бизнесы Калифорнии оттуда валят.
Я би не сказав, що «оттуда валят» За офіційними даними кількість населення штату Каліфорнія весь час збільшується і значно перевищує населення держави «Україна»: The state's population increased by 0.17 percent — or more than 67,000 people — between Jan. 1, 2023, and Jan. 1, 2024, when California was home to 39,128,162 people, according to new population estimates released Tuesday by the California Department of Finance. Джерело: https://www.governing.com/management-an ... %20Finance.
Я би сказав не про «валят», а про стабілізацію. Я останній раз гуляв по набережній San Francisco в квітні звернув увагу, що не «ходять по головах», як це було раніше. Якщо судити по тим поромам, які відходять від головного порту San Francisco на інші причали величезного заливу Bay area (пороми дуже популярні і ходять дуже часто), то вони були повними пасажирами. Відлітаю черговий раз в США - якраз в Каліфорнію - 15 серпня з Кракова - подивлюся чи дійсно втікають…
У Калифорнии очень большая экономика. Но при этом очень высокие налоги. Может даже самые высокие среди всех штатов. Сан-Франциско и ЛА - рай для хоумлесс, они стекаются туда со всей страны. Но бизнесы это кормить не хотят. Тот-же Илон Маск оттуда бизнес увел. И не он один. Пока пасссивно интересуюсь Флоридой, смотрю ютуб по недвиге. Частые интервью с переселенцами из НЙ и Калифорнии. Основные направления из Калифорнии - Флорида, Техас и в значительно меньшей мере Колорадо.
Дивіться Флориду. Місце гарне. Син приятелів буквально днями почав переселятися до новозбудованого за своїм проєктом будинку, 4000 квадратних футів. По витратам вклався в 1 000 000$. За такі гроші в San Francisco не можна купити навіть маленьку «двушку». Місця цікаві зі специфічним кліматом та специфічними комахами та тваринами. Але багатьом подобається. Ця задача – де краще жити і хто куди біжить/втікає – не має рішення. Цікавий графік показує динаміку зміни населення трьох штатів: - зелений - штат Каліфорнія (це звідки масова втеча мешканців); - червоний – штат Техас (куди переклав бізнес Ілон Маск); - синій – штат Флорида (це куди масово переїхали росіяни). «Around this time, a wealthier class of Russians began snapping up property in the area as a way to move their money in a post-Soviet economy. In recent years, Florida saw the highest number of Russian property purchases in the US. (Дані за 30.03.2022) ».
Є й інший напрямок: дедалі популярнішим стає купити старовинну хату в Карпатах чи Закарпатті. Зазвичай роблять реставрацію. Серед переваг: своя криниця, своя піч, дерево як будматеріал. Кровʼянка по 105 гривень кіло, свиняча вирізка по 190, реберця мʼясні по 120, шия свиняча по 280, курка домашня - по 140. Якщо до цього додати такий чудовий комплект з 4-х речей, то взагалі - казка (не жартую). Комплект бачив в роботі своїми очами (приятель вчора надіслав відео першого запуску): - EcоFlоw генератор потужністю 1,8 кВт; - EcоFlоw інвертор/акумулятор такої ж потужності; - EcоFlоw додатковий акумулятор (всі - в однакових за розмірами сірого кольору корпусах); - газовий балон на 10 чи 12 літрів. Система працює саме від газового балона. Дивовижні краєвиди. Діапазон цін називють смішний: від 17 000 $ до 35 000 $. 35000$ - то вже з реставрацією. За 17 000 знайшли щось привабливе мої приятелі, які здійснили вояж із Дніпра саме туди – до Карпат - з місяць тому. Вони фахівці в цій справі тямущі: 6 (шість) квартир під здачу у Дніпрі. Все робили для благодійників, які багато років носять безподаткові гроші в дзьобі, самі. Навіть кахель укладали самі (правда плювалися і казали, що краще б найняли когось із рукожопих). Це я до того, що якщо саме вони знайшли щось за іх словами цікаве всього за 17 000$, то воно того варте…