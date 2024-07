Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2210221122122213> Додано: Вів 23 лип, 2024 17:05 UA написав: rjkz написав: rjkz написав:

Реального, к сожалению, нет.

Выбирают из 2-х сортов д...ма.

Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет.

Сценарий "ковид". То возможно появится.

По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден.

Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет.

Откровенно говоря, для американцев Трамп - идеальный кандидат. Американцев не интересуют проблеимы на другой стороне Земли. Реального, к сожалению, нет.Выбирают из 2-х сортов д...ма.Байден если снимет свою кандидатуру, а судя по всему так и будет.Сценарий "ковид". То возможно появится.По идее должна быть Харрис, но она провальная в еще большей степени, чнм Байден.Партия может успеть выдвинуть еще кандидатуру, но времени на раскрутку уже нет.Откровенно говоря, для американцев Трамп - идеальный кандидат. Американцев не интересуют проблеимы на другой стороне Земли.



Ну, собственно, оно и произошло.

Байден вышел из предвыборной гонки.

Фактически, у Трампа нет конкурентов.

Если с самим Трампом ничего не случится, то он - следующий президент.

Всем приготовиться. Ну, собственно, оно и произошло.Байден вышел из предвыборной гонки.Фактически, у Трампа нет конкурентов.Если с самим Трампом ничего не случится, то он - следующий президент.Всем приготовиться.

Гэвин Ньюсом?

Он правда не из обамовской обоймы Гэвин Ньюсом?Он правда не из обамовской обоймы



Не берусь на себя брать смелость категорично утверждать, но очень многие жители и бизнесы Калифорнии оттуда валят.

Сомневаюсь, что с такими данными можно рассчитывать на что-то. Не берусь на себя брать смелость категорично утверждать, но очень многие жители и бизнесы Калифорнии оттуда валят.Сомневаюсь, что с такими данными можно рассчитывать на что-то. rjkz

Повідомлень: 16834 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8390 раз. Подякували: 5282 раз. Профіль 7 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 лип, 2024 17:43



New’s from USA



Оприлюднено рейтинг найкращих медичних університетів США.

Цікаво, що на першому місті університет з дуже незначною оплатою вартості навчання: менше 20 000$ на рік.

Рекомендую звернути увагу на медичний університет в штаті Південна Кароліна: ціна навчання середня по країні (для іноземців 44 000$ на рік), але в цьому штаті реально недороге харчування, а квартиру можна взяти в оренду орієнтовно за 1200$ на місяць.



Ну і скажу, що арифметика інвестицій та сама, про яку я говорив раніше: найкраща інвестиція - це інвестиція в освіту дітей, а інвестовані гроші «відбиваються» не за 8-18 років, а не більше, ніж за два.

Якщо не менше. Бо зарплатня лікаря в США складає більше за 250 000$ на рік.

Рейтинг тут:

https://www.usnews.com/best-graduate-sc ... 8fa614a1b9 Еміграція, заробітчанствоNew’s from USAОприлюднено рейтинг найкращих медичних університетів США.Цікаво, що на першому місті університет з дуже незначною оплатою вартості навчання: менше 20 000$ на рік.Рекомендую звернути увагу на медичний університет в штаті Південна Кароліна: ціна навчання середня по країні (для іноземців 44 000$ на рік), але в цьому штаті реально недороге харчування, а квартиру можна взяти в оренду орієнтовно за 1200$ на місяць.Ну і скажу, що арифметика інвестицій та сама, про яку я говорив раніше: найкраща інвестиція - це інвестиція в освіту дітей, а інвестовані гроші «відбиваються» не за 8-18 років, а не більше, ніж за два.Якщо не менше. Бо зарплатня лікаря в США складає більше за 250 000$ на рік.Рейтинг тут: akurt

Повідомлень: 9841 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3641 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 лип, 2024 17:49 rjkz написав: Не берусь на себя брать смелость категорично утверждать, но очень многие жители и бизнесы Калифорнии оттуда валят.

Не берусь на себя брать смелость категорично утверждать, но очень многие жители и бизнесы Калифорнии оттуда валят.

Я би не сказав, що «оттуда валят»

За офіційними даними кількість населення штату Каліфорнія весь час збільшується і значно перевищує населення держави «Україна»:

The state's population increased by 0.17 percent — or more than 67,000 people — between Jan. 1, 2023, and Jan. 1, 2024, when California was home to 39,128,162 people, according to new population estimates released Tuesday by the California Department of Finance.

Джерело: https://www.governing.com/management-an ... %20Finance .



Я би сказав не про «валят», а про стабілізацію.

Я останній раз гуляв по набережній San Francisco в квітні звернув увагу, що не «ходять по головах», як це було раніше. Якщо судити по тим поромам, які відходять від головного порту San Francisco на інші причали величезного заливу Bay area (пороми дуже популярні і ходять дуже часто), то вони були повними пасажирами.

Відлітаю черговий раз в США - якраз в Каліфорнію - 15 серпня з Кракова - подивлюся чи дійсно втікають… Я би не сказав, що «оттуда валят»За офіційними даними кількість населення штату Каліфорнія весь час збільшується і значно перевищує населення держави «Україна»:The state's population increased by 0.17 percent — or more than 67,000 people — between Jan. 1, 2023, and Jan. 1, 2024, when California was home to 39,128,162 people, according to new population estimates released Tuesday by the California Department of Finance.Джерело:Я би сказав не про «валят», а про стабілізацію.Я останній раз гуляв по набережній San Francisco в квітні звернув увагу, що не «ходять по головах», як це було раніше. Якщо судити по тим поромам, які відходять від головного порту San Francisco на інші причали величезного заливу Bay area (пороми дуже популярні і ходять дуже часто), то вони були повними пасажирами.Відлітаю черговий раз в США - якраз в Каліфорнію - 15 серпня з Кракова - подивлюся чи дійсно втікають… akurt

Повідомлень: 9841 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3641 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 лип, 2024 21:41 akurt написав: rjkz написав: Не берусь на себя брать смелость категорично утверждать, но очень многие жители и бизнесы Калифорнии оттуда валят.

Не берусь на себя брать смелость категорично утверждать, но очень многие жители и бизнесы Калифорнии оттуда валят.

Я би не сказав, що «оттуда валят»

За офіційними даними кількість населення штату Каліфорнія весь час збільшується і значно перевищує населення держави «Україна»:

The state's population increased by 0.17 percent — or more than 67,000 people — between Jan. 1, 2023, and Jan. 1, 2024, when California was home to 39,128,162 people, according to new population estimates released Tuesday by the California Department of Finance.

Джерело: https://www.governing.com/management-an ... %20Finance .



Я би сказав не про «валят», а про стабілізацію.

Я останній раз гуляв по набережній San Francisco в квітні звернув увагу, що не «ходять по головах», як це було раніше. Якщо судити по тим поромам, які відходять від головного порту San Francisco на інші причали величезного заливу Bay area (пороми дуже популярні і ходять дуже часто), то вони були повними пасажирами.

Відлітаю черговий раз в США - якраз в Каліфорнію - 15 серпня з Кракова - подивлюся чи дійсно втікають… Я би не сказав, що «оттуда валят»За офіційними даними кількість населення штату Каліфорнія весь час збільшується і значно перевищує населення держави «Україна»:The state's population increased by 0.17 percent — or more than 67,000 people — between Jan. 1, 2023, and Jan. 1, 2024, when California was home to 39,128,162 people, according to new population estimates released Tuesday by the California Department of Finance.Джерело:Я би сказав не про «валят», а про стабілізацію.Я останній раз гуляв по набережній San Francisco в квітні звернув увагу, що не «ходять по головах», як це було раніше. Якщо судити по тим поромам, які відходять від головного порту San Francisco на інші причали величезного заливу Bay area (пороми дуже популярні і ходять дуже часто), то вони були повними пасажирами.Відлітаю черговий раз в США - якраз в Каліфорнію - 15 серпня з Кракова - подивлюся чи дійсно втікають…



У Калифорнии очень большая экономика. Но при этом очень высокие налоги.

Может даже самые высокие среди всех штатов.

Сан-Франциско и ЛА - рай для хоумлесс, они стекаются туда со всей страны.

Но бизнесы это кормить не хотят. Тот-же Илон Маск оттуда бизнес увел.

И не он один.

Пока пасссивно интересуюсь Флоридой, смотрю ютуб по недвиге.

Частые интервью с переселенцами из НЙ и Калифорнии.

Основные направления из Калифорнии - Флорида, Техас и в значительно меньшей мере Колорадо. У Калифорнии очень большая экономика. Но при этом очень высокие налоги.Может даже самые высокие среди всех штатов.Сан-Франциско и ЛА - рай для хоумлесс, они стекаются туда со всей страны.Но бизнесы это кормить не хотят. Тот-же Илон Маск оттуда бизнес увел.И не он один.Пока пасссивно интересуюсь Флоридой, смотрю ютуб по недвиге.Частые интервью с переселенцами из НЙ и Калифорнии.Основные направления из Калифорнии - Флорида, Техас и в значительно меньшей мере Колорадо. rjkz

Повідомлень: 16834 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8390 раз. Подякували: 5282 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 лип, 2024 23:45

Місце гарне.

Син приятелів буквально днями почав переселятися до новозбудованого за своїм проєктом будинку, 4000 квадратних футів.

По витратам вклався в 1 000 000$.

За такі гроші в San Francisco не можна купити навіть маленьку «двушку».

Місця цікаві зі специфічним кліматом та специфічними комахами та тваринами.

Але багатьом подобається.

Ця задача – де краще жити і хто куди біжить/втікає – не має рішення.

Цікавий графік показує динаміку зміни населення трьох штатів:

- зелений - штат Каліфорнія (це звідки масова втеча мешканців);

- червоний – штат Техас (куди переклав бізнес Ілон Маск);

- синій – штат Флорида (це куди масово переїхали росіяни).



«Around this time, a wealthier class of Russians began snapping up property in the area as a way to move their money in a post-Soviet economy. In recent years, Florida saw the highest number of Russian property purchases in the US. (Дані за 30.03.2022) ».



Є й інший напрямок: дедалі популярнішим стає купити старовинну хату в Карпатах чи Закарпатті.

Зазвичай роблять реставрацію.

Серед переваг: своя криниця, своя піч, дерево як будматеріал. Кровʼянка по 105 гривень кіло, свиняча вирізка по 190, реберця мʼясні по 120, шия свиняча по 280, курка домашня - по 140.

Якщо до цього додати такий чудовий комплект з 4-х речей, то взагалі - казка (не жартую).

Комплект бачив в роботі своїми очами (приятель вчора надіслав відео першого запуску):

- EcоFlоw генератор потужністю 1,8 кВт;

- EcоFlоw інвертор/акумулятор такої ж потужності;

- EcоFlоw додатковий акумулятор (всі - в однакових за розмірами сірого кольору корпусах);

- газовий балон на 10 чи 12 літрів.

Система працює саме від газового балона.

Дивовижні краєвиди.

Діапазон цін називють смішний: від 17 000 $ до 35 000 $. 35000$ - то вже з реставрацією.

За 17 000 знайшли щось привабливе мої приятелі, які здійснили вояж із Дніпра саме туди – до Карпат - з місяць тому.

Вони фахівці в цій справі тямущі: 6 (шість) квартир під здачу у Дніпрі. Все робили для благодійників, які багато років носять безподаткові гроші в дзьобі, самі.

Навіть кахель укладали самі (правда плювалися і казали, що краще б найняли когось із рукожопих).

Це я до того, що якщо саме вони знайшли щось за іх словами цікаве всього за 17 000$, то воно того варте… Дивіться Флориду.Місце гарне.Син приятелів буквально днями почав переселятися до новозбудованого за своїм проєктом будинку, 4000 квадратних футів.По витратам вклався в 1 000 000$.За такі гроші в San Francisco не можна купити навіть маленьку «двушку».Місця цікаві зі специфічним кліматом та специфічними комахами та тваринами.Але багатьом подобається.Ця задача – де краще жити і хто куди біжить/втікає – не має рішення.Цікавий графік показує динаміку зміни населення трьох штатів:- зелений - штат Каліфорнія (це звідки масова втеча мешканців);- червоний – штат Техас (куди переклав бізнес Ілон Маск);- синій – штат Флорида (це куди масово переїхали росіяни).«Around this time, a wealthier class of Russians began snapping up property in the area as a way to move their money in a post-Soviet economy. In recent years, Florida saw the highest number of Russian property purchases in the US. (Дані за 30.03.2022) ».Є й інший напрямок: дедалі популярнішим стає купити старовинну хату в Карпатах чи Закарпатті.Зазвичай роблять реставрацію.Серед переваг: своя криниця, своя піч, дерево як будматеріал. Кровʼянка по 105 гривень кіло, свиняча вирізка по 190, реберця мʼясні по 120, шия свиняча по 280, курка домашня - по 140.Якщо до цього додати такий чудовий комплект з 4-х речей, то взагалі - казка (не жартую).Комплект бачив в роботі своїми очами (приятель вчора надіслав відео першого запуску):- EcоFlоw генератор потужністю 1,8 кВт;- EcоFlоw інвертор/акумулятор такої ж потужності;- EcоFlоw додатковий акумулятор (всі - в однакових за розмірами сірого кольору корпусах);- газовий балон на 10 чи 12 літрів.Система працює саме від газового балона.Дивовижні краєвиди.Діапазон цін називють смішний: від 17 000 $ до 35 000 $. 35000$ - то вже з реставрацією.За 17 000 знайшли щось привабливе мої приятелі, які здійснили вояж із Дніпра саме туди – до Карпат - з місяць тому.Вони фахівці в цій справі тямущі: 6 (шість) квартир під здачу у Дніпрі. Все робили для благодійників, які багато років носять безподаткові гроші в дзьобі, самі.Навіть кахель укладали самі (правда плювалися і казали, що краще б найняли когось із рукожопих).Це я до того, що якщо саме вони знайшли щось за іх словами цікаве всього за 17 000$, то воно того варте… akurt

Повідомлень: 9841 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3641 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2024 00:01 https://youtu.be/Tvgy4WNg3xU?si=jXyRUtG_2LEH6NwE Bolt Повідомлень: 3035 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 лип, 2024 02:06 Не зовсім Еміграція, але справжнє заробітчанство

(або який університет краще вибрати для навчання сина).



Цікава звістка прийшла із невеличкого містечка на березі Тихого океану - це містечко Santa Cruz (CA).

В цьому містечку розташована одна із філій University of California: UCSC з відомою школою інженерів-механіків, 25-ти річчя якої святкувалося восени 2022 року.

Так ось: випускник 1995 року отримав звання кращого підприємця штату Каліфорнія.

Новина цікава також тим, що витвори наукової думки того випускника скоро можливо допоможуть вижити Україні.

Ця людина: Joeben Bevirt (born 1974) is an American serial entrepreneur and the founder and the chief executive officer of Joby Aviation, a California-based aerospace company. He is the recipient of the 2018 Haueter Award and holds more than 160 U.S. patents in aerodynamics, aircraft design, electric and hydrogen propulsion.

Oсь один з його витворів:



Електричний літак Joby Aviation

Фото: Joby Aviation

Джобен Бевірт - випускник 1994 року UCSC був названий лауреатом нагороди «Підприємець року в Bay area» 2024 року разом із вісьмома іншими. Щорічна нагорода відзначає найбільш надихаючих підприємців та керівників швидкозростаючих (про всяк випадок повторюсь: «швидкозростаючих») компаній регіону Bay Area, які досягли комерційного успіху та віддані побудові кращого майбутнього.



Бевірт заснував Joby Aviation у 2009 році (у віці в 35 років). Компанія, що базується в Santa Cruz (CA), будує тихі, повністю електричні літаки (!). Транспортні засоби з дальністю до 100 миль і здатністю злітати і приземлятися вертикально готові зробити революцію (!) в повсякденних подорожах, одночасно зменшуючи акустичний і кліматичний слід польоту. Компанія співпрацює з Toyota, Delta Airlines, Uber та іншими, щоб вивести спільне використання поїздок у небо.



Пан Бевірт навчався в Каліфорнійському університеті в Санта-Крузі частину своєї бакалаврської освіти, а потім перейшов до Каліфорнійського університету в Девісі (University of California-Davis. Зауважу, що таку кількість роверів (власники - студенти), як відомо, ви зможете побачити тільки в Амстердамі).

Він отримав B.S. в 1995 році з UCD в галузі машинобудування.

Ще цікавий факт: Bevirt lives in Santa Cruz with his wife, Jenny, and four children.

Тікати у Флориду не збирається…

Для довідки: навчання в UCSC за 4 роки для іноземця станом на сьогодні за ціною дорівнює 47860*4=181 440$ (плюс витрати на гуртожиток/campus та харчування).

Батькам цього колишнього студента все обійшлося значно дешевше: навчання місцевого мешканця штату вартує приблизно в 4 рази дешевше, а гуртожиток був потрібним тільки 1 рік в кампусі University of California-Davis.

Джерело:

http://www.ucsc.edu

https://www.ucdavis.edu

https://www.usnews.com/best-colleges/ra ... iversities (або який університет краще вибрати для навчання сина).Цікава звістка прийшла із невеличкого містечка на березі Тихого океану - це містечко Santa Cruz (CA).В цьому містечку розташована одна із філій University of California: UCSC з відомою школою інженерів-механіків, 25-ти річчя якої святкувалося восени 2022 року.Так ось: випускник 1995 року отримав звання кращого підприємця штату Каліфорнія.Новина цікава також тим, що витвори наукової думки того випускника скоро можливо допоможуть вижити Україні.Ця людина: Joeben Bevirt (born 1974) is an American serial entrepreneur and the founder and the chief executive officer of Joby Aviation, a California-based aerospace company. He is the recipient of the 2018 Haueter Award and holds more than 160 U.S. patents in aerodynamics, aircraft design, electric and hydrogen propulsion.Oсь один з його витворів:Електричний літак Joby AviationФото: Joby AviationДжобен Бевірт - випускник 1994 року UCSC був названий лауреатом нагороди «Підприємець року в Bay area» 2024 року разом із вісьмома іншими. Щорічна нагорода відзначає найбільш надихаючих підприємців та керівників швидкозростаючих (про всяк випадок повторюсь: «швидкозростаючих») компаній регіону Bay Area, які досягли комерційного успіху та віддані побудові кращого майбутнього.Бевірт заснував Joby Aviation у 2009 році (у віці в 35 років). Компанія, що базується в Santa Cruz (CA), будує тихі, повністю електричні літаки (!). Транспортні засоби з дальністю до 100 миль і здатністю злітати і приземлятися вертикально готові зробити революцію (!) в повсякденних подорожах, одночасно зменшуючи акустичний і кліматичний слід польоту. Компанія співпрацює з Toyota, Delta Airlines, Uber та іншими, щоб вивести спільне використання поїздок у небо.Пан Бевірт навчався в Каліфорнійському університеті в Санта-Крузі частину своєї бакалаврської освіти, а потім перейшов до Каліфорнійського університету в Девісі (University of California-Davis. Зауважу, що таку кількість роверів (власники - студенти), як відомо, ви зможете побачити тільки в Амстердамі).Він отримав B.S. в 1995 році з UCD в галузі машинобудування.Ще цікавий факт: Bevirt lives in Santa Cruz with his wife, Jenny, andchildren.Тікати у Флориду не збирається…Для довідки: навчання в UCSC за 4 роки для іноземця станом на сьогодні за ціною дорівнює 47860*4=181 440$ (плюс витрати на гуртожиток/campus та харчування).Батькам цього колишнього студента все обійшлося значно дешевше: навчання місцевого мешканця штату вартує приблизно в 4 рази дешевше, а гуртожиток був потрібним тільки 1 рік в кампусі University of California-Davis.Джерело: akurt

Повідомлень: 9841 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3641 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 11:10 Re: Еміграція, заробітчанство Кум таки прилаштував малу в "нормальну школу" в Берліні. Каже нарешті знайшов школу де директорка родом з Румунії і з нею про все домовимився за донат в фонд школи. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3500 З нами з: 29.07.22 Подякував: 602 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 11:22 Дюрі-бачі написав: Кум таки прилаштував малу в "нормальну школу" в Берліні. Каже нарешті знайшов школу де директорка родом з Румунії і з нею про все домовимився за донат в фонд школи. Кум таки прилаштував малу в "нормальну школу" в Берліні. Каже нарешті знайшов школу де директорка родом з Румунії і з нею про все домовимився за донат в фонд школи.

Румуни - свої люди! Румуни - свої люди! flyman

Повідомлень: 35738 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1586 раз. Подякували: 2782 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 11:42 flyman Так. А то в них якийсь совок із прив'язкою до району прописки і з 870 шкіл доступно тільки 60, з яких всього 10 - гімназії.

І категорично не хотіли брати до гімназії без знання мови, а після Hauptschule ніяких перспектив вступу до університету нема. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3500 З нами з: 29.07.22 Подякував: 602 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2210221122122213> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Олежан і 1 гістьМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор