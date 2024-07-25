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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 лип, 2024 12:06
Дюрі-бачі написав:flyman
Так. А то в них якийсь совок із прив'язкою до району прописки і з 870 шкіл доступно тільки 60, з яких всього 10 - гімназії.
І категорично не хотіли брати до гімназії без знання мови, а після Hauptschule ніяких перспектив вступу до університету нема.
Дійсно, дикі люди. Краще ж коли люди купують/орендують житло у дупі, а влаштувати хочуть у гарну школу, до якої потім півтори години їхати?
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