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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2210221122122213
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 12:06

  Дюрі-бачі написав:flyman Так. А то в них якийсь совок із прив'язкою до району прописки і з 870 шкіл доступно тільки 60, з яких всього 10 - гімназії.
І категорично не хотіли брати до гімназії без знання мови, а після Hauptschule ніяких перспектив вступу до університету нема.

Дійсно, дикі люди. Краще ж коли люди купують/орендують житло у дупі, а влаштувати хочуть у гарну школу, до якої потім півтори години їхати? :lol:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 12:54

  Дюрі-бачі написав:flyman Так. А то в них якийсь совок із прив'язкою до району прописки і з 870 шкіл доступно тільки 60, з яких всього 10 - гімназії.
І категорично не хотіли брати до гімназії без знання мови, а після Hauptschule ніяких перспектив вступу до університету нема.

але ще є нюанс, що з гімназії можуть теж потім відрахувати, якщо не тягне. тому вимога мови не забаганка. в одних знайомих в гімназії вчать англійську й французьку, окрім німецької звісно. й рівень вимог доволі високий.

є ще реалшулле. різниця від гімназії, що потім треба закінчити здається абітур (типу підготовчих курсів). так що варіанти для вищої світи є окрім гімназії. а взагалі в Німеччині дуже розумний підхід для вищої освіти, як на мене - тільки для тих, хто реально тягне. отримати вищу освіту тому що так лише хочуть батьки - не вийде ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 13:53

  kyk написав:
  Дюрі-бачі написав:flyman Так. А то в них якийсь совок із прив'язкою до району прописки і з 870 шкіл доступно тільки 60, з яких всього 10 - гімназії.
І категорично не хотіли брати до гімназії без знання мови, а після Hauptschule ніяких перспектив вступу до університету нема.

Дійсно, дикі люди. Краще ж коли люди купують/орендують житло у дупі, а влаштувати хочуть у гарну школу, до якої потім півтори години їхати? :lol:


Не знаю как в Германии, а в США школы содержатся из тех денег, которые платятся налогом за недвижимость.
Получается, что кто-то покупает себе дом, чтобы его дети ходили в хорошую щколу, и платит за него Х2... от цены дома в районе, где школы не фонтан.
Кто-то арендует жилье и платит лендлорду, который платит деньги на которые содержится хорошая школа.
Кто-то отдает в частную школу.
Но "наши люди" "делают адрес", то есть делают фиктивное место проживания, чтобы дети ходили в хорошую школу, за которую платят родители детей, котторын там живут.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 14:10

Re: Еміграція, заробітчанство

Ага, меня тоже это умиляет, снимают квартиру в пакистанском районе (в Испании) за 500евро, а потом удивляются почему это их не хотят принимать в норм школу, в районе где средняя аренда стоит 1500-2000евро в месяц )))

Ну чтож, таков удел хитросделанных.

П.С. Я сам почему-то купил дом за 220к, хотя мог купить почти такой же за 120к в 3км (соседний район). НО, есть нюанс ) У меня норм школа через дорогу где по периметру перекрывают движение 2 раза в день когда дети идут в школу и возвращаются + норм больница за углом, а там ни школы, ни больницы впринципе нет, и надо куда-то ездить по пол часа каждый день чтобы добраться до школы/больницы + та школа, куда можно записаться из того района, так себе - сборная на 1500 учеников со всех ипеней в округе в отличии от моей где меньше 300 учеников и все с одного района (ближайшие дома) что намного комфортнее.
slonomag
 
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