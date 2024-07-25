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#<1 ... 2210221122122213 Додано: Чет 25 лип, 2024 12:06 Дюрі-бачі написав: flyman Так. А то в них якийсь совок із прив'язкою до району прописки і з 870 шкіл доступно тільки 60, з яких всього 10 - гімназії.

І категорично не хотіли брати до гімназії без знання мови, а після Hauptschule ніяких перспектив вступу до університету нема. Так. А то в них якийсь совок із прив'язкою до району прописки і з 870 шкіл доступно тільки 60, з яких всього 10 - гімназії.І категорично не хотіли брати до гімназії без знання мови, а після Hauptschule ніяких перспектив вступу до університету нема.

Дійсно, дикі люди. Краще ж коли люди купують/орендують житло у дупі, а влаштувати хочуть у гарну школу, до якої потім півтори години їхати? Дійсно, дикі люди. Краще ж коли люди купують/орендують житло у дупі, а влаштувати хочуть у гарну школу, до якої потім півтори години їхати? kyk Повідомлень: 1089 З нами з: 24.01.12 Подякував: 178 раз. Подякували: 174 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 12:54 Дюрі-бачі написав: flyman Так. А то в них якийсь совок із прив'язкою до району прописки і з 870 шкіл доступно тільки 60, з яких всього 10 - гімназії.

І категорично не хотіли брати до гімназії без знання мови, а після Hauptschule ніяких перспектив вступу до університету нема. Так. А то в них якийсь совок із прив'язкою до району прописки і з 870 шкіл доступно тільки 60, з яких всього 10 - гімназії.І категорично не хотіли брати до гімназії без знання мови, а після Hauptschule ніяких перспектив вступу до університету нема.

але ще є нюанс, що з гімназії можуть теж потім відрахувати, якщо не тягне. тому вимога мови не забаганка. в одних знайомих в гімназії вчать англійську й французьку, окрім німецької звісно. й рівень вимог доволі високий.



є ще реалшулле. різниця від гімназії, що потім треба закінчити здається абітур (типу підготовчих курсів). так що варіанти для вищої світи є окрім гімназії. а взагалі в Німеччині дуже розумний підхід для вищої освіти, як на мене - тільки для тих, хто реально тягне. отримати вищу освіту тому що так лише хочуть батьки - не вийде але ще є нюанс, що з гімназії можуть теж потім відрахувати, якщо не тягне. тому вимога мови не забаганка. в одних знайомих в гімназії вчать англійську й французьку, окрім німецької звісно. й рівень вимог доволі високий.є ще реалшулле. різниця від гімназії, що потім треба закінчити здається абітур (типу підготовчих курсів). так що варіанти для вищої світи є окрім гімназії. а взагалі в Німеччині дуже розумний підхід для вищої освіти, як на мене - тільки для тих, хто реально тягне. отримати вищу освіту тому що так лише хочуть батьки - не вийде Shaman

Повідомлень: 6408 З нами з: 29.09.19 Подякував: 620 раз. Подякували: 1444 раз. Профіль 2 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 13:53 kyk написав: Дюрі-бачі написав: flyman Так. А то в них якийсь совок із прив'язкою до району прописки і з 870 шкіл доступно тільки 60, з яких всього 10 - гімназії.

І категорично не хотіли брати до гімназії без знання мови, а після Hauptschule ніяких перспектив вступу до університету нема. Так. А то в них якийсь совок із прив'язкою до району прописки і з 870 шкіл доступно тільки 60, з яких всього 10 - гімназії.І категорично не хотіли брати до гімназії без знання мови, а після Hauptschule ніяких перспектив вступу до університету нема.

Дійсно, дикі люди. Краще ж коли люди купують/орендують житло у дупі, а влаштувати хочуть у гарну школу, до якої потім півтори години їхати? Дійсно, дикі люди. Краще ж коли люди купують/орендують житло у дупі, а влаштувати хочуть у гарну школу, до якої потім півтори години їхати?



Не знаю как в Германии, а в США школы содержатся из тех денег, которые платятся налогом за недвижимость.

Получается, что кто-то покупает себе дом, чтобы его дети ходили в хорошую щколу, и платит за него Х2... от цены дома в районе, где школы не фонтан.

Кто-то арендует жилье и платит лендлорду, который платит деньги на которые содержится хорошая школа.

Кто-то отдает в частную школу.

Но "наши люди" "делают адрес", то есть делают фиктивное место проживания, чтобы дети ходили в хорошую школу, за которую платят родители детей, котторын там живут. Не знаю как в Германии, а в США школы содержатся из тех денег, которые платятся налогом за недвижимость.Получается, что кто-то покупает себе дом, чтобы его дети ходили в хорошую щколу, и платит за него Х2... от цены дома в районе, где школы не фонтан.Кто-то арендует жилье и платит лендлорду, который платит деньги на которые содержится хорошая школа.Кто-то отдает в частную школу.Но "наши люди" "делают адрес", то есть делают фиктивное место проживания, чтобы дети ходили в хорошую школу, за которую платят родители детей, котторын там живут. rjkz

Повідомлень: 16835 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8391 раз. Подякували: 5283 раз. Профіль 7 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 14:10 Re: Еміграція, заробітчанство Ага, меня тоже это умиляет, снимают квартиру в пакистанском районе (в Испании) за 500евро, а потом удивляются почему это их не хотят принимать в норм школу, в районе где средняя аренда стоит 1500-2000евро в месяц )))



Ну чтож, таков удел хитросделанных.



П.С. Я сам почему-то купил дом за 220к, хотя мог купить почти такой же за 120к в 3км (соседний район). НО, есть нюанс ) У меня норм школа через дорогу где по периметру перекрывают движение 2 раза в день когда дети идут в школу и возвращаются + норм больница за углом, а там ни школы, ни больницы впринципе нет, и надо куда-то ездить по пол часа каждый день чтобы добраться до школы/больницы + та школа, куда можно записаться из того района, так себе - сборная на 1500 учеников со всех ипеней в округе в отличии от моей где меньше 300 учеников и все с одного района (ближайшие дома) что намного комфортнее. slonomag Повідомлень: 515 З нами з: 23.11.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 126 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2210221122122213 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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