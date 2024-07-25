Дійсно, дикі люди. Краще ж коли люди купують/орендують житло у дупі, а влаштувати хочуть у гарну школу, до якої потім півтори години їхати?
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Додано: Чет 25 лип, 2024 12:06
Дійсно, дикі люди. Краще ж коли люди купують/орендують житло у дупі, а влаштувати хочуть у гарну школу, до якої потім півтори години їхати?
Додано: Чет 25 лип, 2024 12:54
але ще є нюанс, що з гімназії можуть теж потім відрахувати, якщо не тягне. тому вимога мови не забаганка. в одних знайомих в гімназії вчать англійську й французьку, окрім німецької звісно. й рівень вимог доволі високий.
є ще реалшулле. різниця від гімназії, що потім треба закінчити здається абітур (типу підготовчих курсів). так що варіанти для вищої світи є окрім гімназії. а взагалі в Німеччині дуже розумний підхід для вищої освіти, як на мене - тільки для тих, хто реально тягне. отримати вищу освіту тому що так лише хочуть батьки - не вийде
Додано: Чет 25 лип, 2024 13:53
Не знаю как в Германии, а в США школы содержатся из тех денег, которые платятся налогом за недвижимость.
Получается, что кто-то покупает себе дом, чтобы его дети ходили в хорошую щколу, и платит за него Х2... от цены дома в районе, где школы не фонтан.
Кто-то арендует жилье и платит лендлорду, который платит деньги на которые содержится хорошая школа.
Кто-то отдает в частную школу.
Но "наши люди" "делают адрес", то есть делают фиктивное место проживания, чтобы дети ходили в хорошую школу, за которую платят родители детей, котторын там живут.
Додано: Чет 25 лип, 2024 14:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Ага, меня тоже это умиляет, снимают квартиру в пакистанском районе (в Испании) за 500евро, а потом удивляются почему это их не хотят принимать в норм школу, в районе где средняя аренда стоит 1500-2000евро в месяц )))
Ну чтож, таков удел хитросделанных.
П.С. Я сам почему-то купил дом за 220к, хотя мог купить почти такой же за 120к в 3км (соседний район). НО, есть нюанс ) У меня норм школа через дорогу где по периметру перекрывают движение 2 раза в день когда дети идут в школу и возвращаются + норм больница за углом, а там ни школы, ни больницы впринципе нет, и надо куда-то ездить по пол часа каждый день чтобы добраться до школы/больницы + та школа, куда можно записаться из того района, так себе - сборная на 1500 учеников со всех ипеней в округе в отличии от моей где меньше 300 учеников и все с одного района (ближайшие дома) что намного комфортнее.
Додано: Чет 25 лип, 2024 16:29
Додано: Чет 25 лип, 2024 17:16
Re: Еміграція, заробітчанство
комент:
И ничего не произошло все работают , безработных 5%
Такие выплаты это давление на работадателей, они вынуждены платить значительно больше , чтоб люди у них работали.
В Украине и других странах , работодатели предлагают минимум, и человек вынужден соглашаться т, к нужно выживать
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