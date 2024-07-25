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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 20:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:У меня норм школа через дорогу где по периметру перекрывают движение 2 раза в день когда дети идут в школу и возвращаются

Нормальна школа - це та яка має високий середній показник ЗНО, або як нема ЗНО високий відсоток вступу у ВНЗ у випадку безкоштовного навчання в них.
  slonomag написав:так себе - сборная на 1500 учеников со всех ипеней в округе в отличии от моей где меньше 300 учеников и все с одного района (ближайшие дома) что намного комфортнее.

Це також не є покажчиком "нормальності" школи. Навпаки в меншій школі вчителі отимають неповне навантаження, тобто part-time зайнятість. Фахівці своєї справи не працюватимуть за частину ринкової зарплатні.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 20:57

  Дюрі-бачі написав:Колега, який захищався і працював в Франції завжди каже "потрібно на роботі працювати в пів сили". Каже, що колеги сварились, якщо робив всю роботу за 4-5 годин, а потім "плював в стелю". Казали, що шеф побачить і його звільнить, а їм підніме план...

Стара школа. Керівники, які вимірюють віддачу та вартість працівників в годинах. На щастя, є й нормальні фірми, де цінують креативність та справність, а не кількість годин перед монітором.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 21:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Бо підхід неправильний. Треба не плювати в стелю, а просто робити більше. Тоді якщо кого й звільнять - то тих, хто в півсили

Так якщо більше зробити - та більше не заплатять.
P.S. він там працював в обсерваторії.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 21:09

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Бо підхід неправильний. Треба не плювати в стелю, а просто робити більше. Тоді якщо кого й звільнять - то тих, хто в півсили

Так якщо більше зробити - та більше не заплатять.
P.S. він там працював в обсерваторії.
Заплатять, може не одразу, може через підвищення, або більш цікаві задачі, або зможе домовитися з начальством щодо певних привілеїв чи гнучкого графіку.
Сідіння на жопі "як всі" ніколи не приводить до успіху
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 21:36

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Бо підхід неправильний. Треба не плювати в стелю, а просто робити більше. Тоді якщо кого й звільнять - то тих, хто в півсили

Так якщо більше зробити - та більше не заплатять.
P.S. він там працював в обсерваторії.
Заплатять, може не одразу, може через підвищення, або більш цікаві задачі, або зможе домовитися з начальством щодо певних привілеїв чи гнучкого графіку.
Сідіння на жопі "як всі" ніколи не приводить до успіху


Або вигоряння і проблеми зі здоров'ям, родиною, ітд.
finuser521
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 21:51

Еміграція, заробітчанство

finuser521 написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Так якщо більше зробити - та більше не заплатять.
P.S. він там працював в обсерваторії.
Заплатять, може не одразу, може через підвищення, або більш цікаві задачі, або зможе домовитися з начальством щодо певних привілеїв чи гнучкого графіку.
Сідіння на жопі "як всі" ніколи не приводить до успіху


Або вигоряння і проблеми зі здоров'ям, родиною, ітд.
Працювати понаднормово теж треба з розумом. Хоча періодично треба бути до того готовим
Faceless
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