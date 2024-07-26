|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 лип, 2024 20:23
slonomag написав:
У меня норм школа через дорогу где по периметру перекрывают движение 2 раза в день когда дети идут в школу и возвращаются
Нормальна школа - це та яка має високий середній показник ЗНО, або як нема ЗНО високий відсоток вступу у ВНЗ у випадку безкоштовного навчання в них.
slonomag написав:
так себе - сборная на 1500 учеников со всех ипеней в округе в отличии от моей где меньше 300 учеников и все с одного района (ближайшие дома) что намного комфортнее.
Це також не є покажчиком "нормальності" школи. Навпаки в меншій школі вчителі отимають неповне навантаження, тобто part-time зайнятість. Фахівці своєї справи не працюватимуть за частину ринкової зарплатні.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3197
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 1141 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 25 лип, 2024 20:57
Дюрі-бачі написав:
Колега, який захищався і працював в Франції завжди каже "потрібно на роботі працювати в пів сили". Каже, що колеги сварились, якщо робив всю роботу за 4-5 годин, а потім "плював в стелю". Казали, що шеф побачить і його звільнить, а їм підніме план...
Стара школа. Керівники, які вимірюють віддачу та вартість працівників в годинах. На щастя, є й нормальні фірми, де цінують креативність та справність, а не кількість годин перед монітором.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3276
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 679 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2024 21:04
Faceless написав:
Бо підхід неправильний. Треба не плювати в стелю, а просто робити більше. Тоді якщо кого й звільнять - то тих, хто в півсили
Так якщо більше зробити - та більше не заплатять.
P.S. він там працював в обсерваторії.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3504
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 604 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2024 21:09
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Бо підхід неправильний. Треба не плювати в стелю, а просто робити більше. Тоді якщо кого й звільнять - то тих, хто в півсили
Так якщо більше зробити - та більше не заплатять.
P.S. він там працював в обсерваторії.
Заплатять, може не одразу, може через підвищення, або більш цікаві задачі, або зможе домовитися з начальством щодо певних привілеїв чи гнучкого графіку.
Сідіння на жопі "як всі" ніколи не приводить до успіху
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35043
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 7999 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Чет 25 лип, 2024 21:36
Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Бо підхід неправильний. Треба не плювати в стелю, а просто робити більше. Тоді якщо кого й звільнять - то тих, хто в півсили
Так якщо більше зробити - та більше не заплатять.
P.S. він там працював в обсерваторії.
Заплатять, може не одразу, може через підвищення, або більш цікаві задачі, або зможе домовитися з начальством щодо певних привілеїв чи гнучкого графіку.
Сідіння на жопі "як всі" ніколи не приводить до успіху
Або вигоряння і проблеми зі здоров'ям, родиною, ітд.
-
finuser521
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 29.06.22
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2024 21:51
finuser521 написав: Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Так якщо більше зробити - та більше не заплатять.
P.S. він там працював в обсерваторії.
Заплатять, може не одразу, може через підвищення, або більш цікаві задачі, або зможе домовитися з начальством щодо певних привілеїв чи гнучкого графіку.
Сідіння на жопі "як всі" ніколи не приводить до успіху
Або вигоряння і проблеми зі здоров'ям, родиною, ітд.
Працювати понаднормово теж треба з розумом. Хоча періодично треба бути до того готовим
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35043
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 7999 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:06
1. Сьогодні поїхав до офісу на ГТ. 40 хвилин у напівпорожньому транспортні з моїх іпенів. Метро в Кракові не потрібне.
2. З'явилися квартири у розвиненому районі "па 11000". Трохи більше, ніж "па 8000", за які я купив 2 кілометри далі, але вже певний напрямок вниз вимальовується.
3. Сьогодні написали 2 рекрутера з українських ІТ контор з пропозиціями праці. а) таки професія була обрана вдало. б) щось не так зі спеціалістами в Україні що вже шукають по закордонах?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3276
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 679 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:09
Faceless написав:
Працювати понаднормово теж треба з розумом. Хоча періодично треба бути до того готовим
В США шеф працює про 12-14 годин щоденно. Як то кажуть поляки, "я пєрдолє".
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3276
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 679 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|