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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:18
BIGor написав:
По 2 пункту, все ніяк не можу зрозуміти ціни на цьому ринку - квартира в прицентраллі і хорошій локації (поруч магазини, кафе, трамвай ітд) може бути всього на 20% дорожча за квартиру в задупї десь в полі, де нема ні транспорту, ні магазинів, ні кафе!
Запропонуйте продавцю за прицентралля +50% і спіть спокійно.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:24
Denik написав: slonomag написав:
У меня норм школа через дорогу где по периметру перекрывают движение 2 раза в день когда дети идут в школу и возвращаются
Нормальна школа - це та яка має високий середній показник ЗНО, або як нема ЗНО високий відсоток вступу у ВНЗ у випадку безкоштовного навчання в них.
slonomag написав:
так себе - сборная на 1500 учеников со всех ипеней в округе в отличии от моей где меньше 300 учеников и все с одного района (ближайшие дома) что намного комфортнее.
Це також не є покажчиком "нормальності" школи. Навпаки в меншій школі вчителі отимають неповне навантаження, тобто part-time зайнятість. Фахівці своєї справи не працюватимуть за частину ринкової зарплатні.
За уровень образования я не берусь судить так как не эксперт в этом. Думаю что он +/- одинаковый. Тут больше про отношение к детям - при меньшем количестве детей учитель может уделить время каждому, а не просто отчитал предмет 30 ученикам и пока. Конечно это зависит от учителя, но нам пока не на что жаловаться - и испанским с детьми занимаются дополнительно после уроков, и есть куча кружков куда можно ходить хоть до 19 каждый день.
Ну и нет этой толпы когда в школе 1а, 1б, 1в, 1г и тд классы, начинается перемена и в коридор вываливается 1000+ детей. Тут компактно на каждый год 1-2 класса по 20-25 человек.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:49
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
По 2 пункту, все ніяк не можу зрозуміти ціни на цьому ринку - квартира в прицентраллі і хорошій локації (поруч магазини, кафе, трамвай ітд) може бути всього на 20% дорожча за квартиру в задупї десь в полі, де нема ні транспорту, ні магазинів, ні кафе!
Запропонуйте продавцю за прицентралля +50% і спіть спокійно.
Навіщо? Напевно полякам подобається жити по задуп'ям, тому ціна між прицентраллям і задупьєм вирівнюється.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:54
Gastarbaiter написав:
1. Сьогодні поїхав до офісу на ГТ. 40 хвилин у напівпорожньому транспортні з моїх іпенів. Метро в Кракові не потрібне.
2. З'явилися квартири у розвиненому районі "па 11000". Трохи більше, ніж "па 8000", за які я купив 2 кілометри далі, але вже певний напрямок вниз вимальовується.
3. Сьогодні написали 2 рекрутера з українських ІТ контор з пропозиціями праці. а) таки професія була обрана вдало. б) щось не так зі спеціалістами в Україні що вже шукають по закордонах?
Це підстраховка на зиму - співробітник у якого точно буде світло і інтернет
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