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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2212221322142215 Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:18 BIGor написав: По 2 пункту, все ніяк не можу зрозуміти ціни на цьому ринку - квартира в прицентраллі і хорошій локації (поруч магазини, кафе, трамвай ітд) може бути всього на 20% дорожча за квартиру в задупї десь в полі, де нема ні транспорту, ні магазинів, ні кафе!

По 2 пункту, все ніяк не можу зрозуміти ціни на цьому ринку - квартира в прицентраллі і хорошій локації (поруч магазини, кафе, трамвай ітд) може бути всього на 20% дорожча за квартиру в задупї десь в полі, де нема ні транспорту, ні магазинів, ні кафе!

Запропонуйте продавцю за прицентралля +50% і спіть спокійно. Запропонуйте продавцю за прицентралля +50% і спіть спокійно. Gastarbaiter Повідомлень: 3277 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:24 Denik написав: slonomag написав: У меня норм школа через дорогу где по периметру перекрывают движение 2 раза в день когда дети идут в школу и возвращаются У меня норм школа через дорогу где по периметру перекрывают движение 2 раза в день когда дети идут в школу и возвращаются

Нормальна школа - це та яка має високий середній показник ЗНО, або як нема ЗНО високий відсоток вступу у ВНЗ у випадку безкоштовного навчання в них.

slonomag написав: так себе - сборная на 1500 учеников со всех ипеней в округе в отличии от моей где меньше 300 учеников и все с одного района (ближайшие дома) что намного комфортнее. так себе - сборная на 1500 учеников со всех ипеней в округе в отличии от моей где меньше 300 учеников и все с одного района (ближайшие дома) что намного комфортнее.

Це також не є покажчиком "нормальності" школи. Навпаки в меншій школі вчителі отимають неповне навантаження, тобто part-time зайнятість. Фахівці своєї справи не працюватимуть за частину ринкової зарплатні. Нормальна школа - це та яка має високий середній показник ЗНО, або як нема ЗНО високий відсоток вступу у ВНЗ у випадку безкоштовного навчання в них.Це також не є покажчиком "нормальності" школи. Навпаки в меншій школі вчителі отимають неповне навантаження, тобто part-time зайнятість. Фахівці своєї справи не працюватимуть за частину ринкової зарплатні.

За уровень образования я не берусь судить так как не эксперт в этом. Думаю что он +/- одинаковый. Тут больше про отношение к детям - при меньшем количестве детей учитель может уделить время каждому, а не просто отчитал предмет 30 ученикам и пока. Конечно это зависит от учителя, но нам пока не на что жаловаться - и испанским с детьми занимаются дополнительно после уроков, и есть куча кружков куда можно ходить хоть до 19 каждый день.



Ну и нет этой толпы когда в школе 1а, 1б, 1в, 1г и тд классы, начинается перемена и в коридор вываливается 1000+ детей. Тут компактно на каждый год 1-2 класса по 20-25 человек. За уровень образования я не берусь судить так как не эксперт в этом. Думаю что он +/- одинаковый. Тут больше про отношение к детям - при меньшем количестве детей учитель может уделить время каждому, а не просто отчитал предмет 30 ученикам и пока. Конечно это зависит от учителя, но нам пока не на что жаловаться - и испанским с детьми занимаются дополнительно после уроков, и есть куча кружков куда можно ходить хоть до 19 каждый день.Ну и нет этой толпы когда в школе 1а, 1б, 1в, 1г и тд классы, начинается перемена и в коридор вываливается 1000+ детей. Тут компактно на каждый год 1-2 класса по 20-25 человек. slonomag Повідомлень: 517 З нами з: 23.11.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 126 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:49 Gastarbaiter написав: BIGor написав: По 2 пункту, все ніяк не можу зрозуміти ціни на цьому ринку - квартира в прицентраллі і хорошій локації (поруч магазини, кафе, трамвай ітд) може бути всього на 20% дорожча за квартиру в задупї десь в полі, де нема ні транспорту, ні магазинів, ні кафе!

По 2 пункту, все ніяк не можу зрозуміти ціни на цьому ринку - квартира в прицентраллі і хорошій локації (поруч магазини, кафе, трамвай ітд) може бути всього на 20% дорожча за квартиру в задупї десь в полі, де нема ні транспорту, ні магазинів, ні кафе!

Запропонуйте продавцю за прицентралля +50% і спіть спокійно. Запропонуйте продавцю за прицентралля +50% і спіть спокійно.

Навіщо? Напевно полякам подобається жити по задуп'ям, тому ціна між прицентраллям і задупьєм вирівнюється. Навіщо? Напевно полякам подобається жити по задуп'ям, тому ціна між прицентраллям і задупьєм вирівнюється. BIGor

Повідомлень: 9154 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1750 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:54 Gastarbaiter написав: 1. Сьогодні поїхав до офісу на ГТ. 40 хвилин у напівпорожньому транспортні з моїх іпенів. Метро в Кракові не потрібне.

2. З'явилися квартири у розвиненому районі "па 11000". Трохи більше, ніж "па 8000", за які я купив 2 кілометри далі, але вже певний напрямок вниз вимальовується.

3. Сьогодні написали 2 рекрутера з українських ІТ контор з пропозиціями праці. а) таки професія була обрана вдало. б) щось не так зі спеціалістами в Україні що вже шукають по закордонах? 1. Сьогодні поїхав до офісу на ГТ. 40 хвилин у напівпорожньому транспортні з моїх іпенів. Метро в Кракові не потрібне.2. З'явилися квартири у розвиненому районі "па 11000". Трохи більше, ніж "па 8000", за які я купив 2 кілометри далі, але вже певний напрямок вниз вимальовується.3. Сьогодні написали 2 рекрутера з українських ІТ контор з пропозиціями праці. а) таки професія була обрана вдало. б) щось не так зі спеціалістами в Україні що вже шукають по закордонах?

Це підстраховка на зиму - співробітник у якого точно буде світло і інтернет Це підстраховка на зиму - співробітник у якого точно буде світло і інтернет The_Rebel

Повідомлень: 363 З нами з: 01.06.19 Подякував: 19 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:40 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: За уровень образования я не берусь судить так как не эксперт в этом. За уровень образования я не берусь судить так как не эксперт в этом.

Тому у фахівців ваші припущення викликають лише легку посмішку. Тут на форумі фахівцями з питань освіти є Дюрі-бачі, я, та в принципі akurt, але він дуже дотично знає, що відбувається в Україні бо він банально не тут та в нього не вчаться діти та родичі.

Щодо ситуації в Іспанії я володію ситуацією, але можу розібратися ще глибше бо регулярно спілкувався і спілкуюся зі знайомою яка перебувала 1,5 роки в Іспанії по обміну (вища освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень - к.ф-м.н, зараз перебуває на фінальному етапі захисту докторської дисертації).



Трохи краще Вас розуміє ситуацію rjkz, бо він планує своє проживання щодо доступності шкіл дітей.

В мене син вчиться в школі, яка входить в топ 3% в Києві за рейтингом ЗНО.



А Вас можна привітати з "вдалою" купівлею нерухомості біля "красивої" школи. Тому у фахівців ваші припущення викликають лише легку посмішку. Тут на форумі фахівцями з питань освіти є Дюрі-бачі, я, та в принципі akurt, але він дуже дотично знає, що відбувається в Україні бо він банально не тут та в нього не вчаться діти та родичі.Щодо ситуації в Іспанії я володію ситуацією, але можу розібратися ще глибше бо регулярно спілкувався і спілкуюся зі знайомою яка перебувала 1,5 роки в Іспанії по обміну (вища освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень - к.ф-м.н, зараз перебуває на фінальному етапі захисту докторської дисертації).Трохи краще Вас розуміє ситуацію rjkz, бо він планує своє проживання щодо доступності шкіл дітей.В мене син вчиться в школі, яка входить в топ 3% в Києві за рейтингом ЗНО.А Вас можна привітати з "вдалою" купівлею нерухомості біля "красивої" школи. Denik Повідомлень: 3198 З нами з: 23.02.09 Подякував: 660 раз. Подякували: 1141 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:49 Denik написав: slonomag написав: За уровень образования я не берусь судить так как не эксперт в этом. За уровень образования я не берусь судить так как не эксперт в этом.

Тому у фахівців ваші припущення викликають лише легку посмішку. Тут на форумі фахівцями з питань освіти є Дюрі-бачі, я, та в принципі akurt, але він дуже дотично знає, що відбувається в Україні бо він банально не тут та в нього не вчаться діти та родичі.

Щодо ситуації в Іспанії я володію ситуацією, але можу розібратися ще глибше бо регулярно спілкувався і спілкуюся зі знайомою яка перебувала 1,5 роки в Іспанії по обміну (вища освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень - к.ф-м.н, зараз перебуває на фінальному етапі захисту докторської дисертації).



Трохи краще Вас розуміє ситуацію rjkz, бо він планує своє проживання щодо доступності шкіл дітей.

В мене син вчиться в школі, яка входить в топ 3% в Києві за рейтингом ЗНО.



А Вас можна привітати з "вдалою" купівлею нерухомості біля "красивої" школи. Тому у фахівців ваші припущення викликають лише легку посмішку. Тут на форумі фахівцями з питань освіти є Дюрі-бачі, я, та в принципі akurt, але він дуже дотично знає, що відбувається в Україні бо він банально не тут та в нього не вчаться діти та родичі.Щодо ситуації в Іспанії я володію ситуацією, але можу розібратися ще глибше бо регулярно спілкувався і спілкуюся зі знайомою яка перебувала 1,5 роки в Іспанії по обміну (вища освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень - к.ф-м.н, зараз перебуває на фінальному етапі захисту докторської дисертації).Трохи краще Вас розуміє ситуацію rjkz, бо він планує своє проживання щодо доступності шкіл дітей.В мене син вчиться в школі, яка входить в топ 3% в Києві за рейтингом ЗНО.А Вас можна привітати з "вдалою" купівлею нерухомості біля "красивої" школи.

Ок, время покажет ) Ок, время покажет ) slonomag Повідомлень: 517 З нами з: 23.11.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 126 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2212221322142215 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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