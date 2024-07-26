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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:18
BIGor написав:
По 2 пункту, все ніяк не можу зрозуміти ціни на цьому ринку - квартира в прицентраллі і хорошій локації (поруч магазини, кафе, трамвай ітд) може бути всього на 20% дорожча за квартиру в задупї десь в полі, де нема ні транспорту, ні магазинів, ні кафе!
Запропонуйте продавцю за прицентралля +50% і спіть спокійно.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:24
Denik написав: slonomag написав:
У меня норм школа через дорогу где по периметру перекрывают движение 2 раза в день когда дети идут в школу и возвращаются
Нормальна школа - це та яка має високий середній показник ЗНО, або як нема ЗНО високий відсоток вступу у ВНЗ у випадку безкоштовного навчання в них.
slonomag написав:
так себе - сборная на 1500 учеников со всех ипеней в округе в отличии от моей где меньше 300 учеников и все с одного района (ближайшие дома) что намного комфортнее.
Це також не є покажчиком "нормальності" школи. Навпаки в меншій школі вчителі отимають неповне навантаження, тобто part-time зайнятість. Фахівці своєї справи не працюватимуть за частину ринкової зарплатні.
За уровень образования я не берусь судить так как не эксперт в этом. Думаю что он +/- одинаковый. Тут больше про отношение к детям - при меньшем количестве детей учитель может уделить время каждому, а не просто отчитал предмет 30 ученикам и пока. Конечно это зависит от учителя, но нам пока не на что жаловаться - и испанским с детьми занимаются дополнительно после уроков, и есть куча кружков куда можно ходить хоть до 19 каждый день.
Ну и нет этой толпы когда в школе 1а, 1б, 1в, 1г и тд классы, начинается перемена и в коридор вываливается 1000+ детей. Тут компактно на каждый год 1-2 класса по 20-25 человек.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:49
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
По 2 пункту, все ніяк не можу зрозуміти ціни на цьому ринку - квартира в прицентраллі і хорошій локації (поруч магазини, кафе, трамвай ітд) може бути всього на 20% дорожча за квартиру в задупї десь в полі, де нема ні транспорту, ні магазинів, ні кафе!
Запропонуйте продавцю за прицентралля +50% і спіть спокійно.
Навіщо? Напевно полякам подобається жити по задуп'ям, тому ціна між прицентраллям і задупьєм вирівнюється.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:54
Gastarbaiter написав:
1. Сьогодні поїхав до офісу на ГТ. 40 хвилин у напівпорожньому транспортні з моїх іпенів. Метро в Кракові не потрібне.
2. З'явилися квартири у розвиненому районі "па 11000". Трохи більше, ніж "па 8000", за які я купив 2 кілометри далі, але вже певний напрямок вниз вимальовується.
3. Сьогодні написали 2 рекрутера з українських ІТ контор з пропозиціями праці. а) таки професія була обрана вдало. б) щось не так зі спеціалістами в Україні що вже шукають по закордонах?
Це підстраховка на зиму - співробітник у якого точно буде світло і інтернет
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:40
slonomag написав:
За уровень образования я не берусь судить так как не эксперт в этом.
Тому у фахівців ваші припущення викликають лише легку посмішку. Тут на форумі фахівцями з питань освіти є Дюрі-бачі, я, та в принципі akurt, але він дуже дотично знає, що відбувається в Україні бо він банально не тут та в нього не вчаться діти та родичі.
Щодо ситуації в Іспанії я володію ситуацією, але можу розібратися ще глибше бо регулярно спілкувався і спілкуюся зі знайомою яка перебувала 1,5 роки в Іспанії по обміну (вища освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень - к.ф-м.н, зараз перебуває на фінальному етапі захисту докторської дисертації).
Трохи краще Вас розуміє ситуацію rjkz, бо він планує своє проживання щодо доступності шкіл дітей.
В мене син вчиться в школі, яка входить в топ 3% в Києві за рейтингом ЗНО.
А Вас можна привітати з "вдалою" купівлею нерухомості біля "красивої" школи.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:49
Denik написав: slonomag написав:
За уровень образования я не берусь судить так как не эксперт в этом.
Тому у фахівців ваші припущення викликають лише легку посмішку. Тут на форумі фахівцями з питань освіти є Дюрі-бачі, я, та в принципі akurt, але він дуже дотично знає, що відбувається в Україні бо він банально не тут та в нього не вчаться діти та родичі.
Щодо ситуації в Іспанії я володію ситуацією, але можу розібратися ще глибше бо регулярно спілкувався і спілкуюся зі знайомою яка перебувала 1,5 роки в Іспанії по обміну (вища освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень - к.ф-м.н, зараз перебуває на фінальному етапі захисту докторської дисертації).
Трохи краще Вас розуміє ситуацію rjkz, бо він планує своє проживання щодо доступності шкіл дітей.
В мене син вчиться в школі, яка входить в топ 3% в Києві за рейтингом ЗНО.
А Вас можна привітати з "вдалою" купівлею нерухомості біля "красивої" школи.
Ок, время покажет )
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:08
Gastarbaiter
Ви не могли б порадити практикуючому українському бухгалтеру який веде облік звичайної ТОВ. На яку спеціальність дотичну фінансів можна зараз спробувати перевчитися, щоб стати цікавим для ІТ компаній. Як українських так і зарубіжних? Був би дуже вдячний за пораду.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:41
Denik написав:
В мене син вчиться в школі, яка входить в топ 3% в Києві за рейтингом ЗНО.
Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно!
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:01
BIGor написав: Denik написав:
В мене син вчиться в школі, яка входить в топ 3% в Києві за рейтингом ЗНО.
Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно!
що за щира ненависть до українських шкіл??? якраз людина, якій схоже не пощастило зі школою
випускники харківського 27 ліцею, куди б не потрапили, всюди показують високі результати - й тут, й в Німеччині. й такі ліцеї є й в Києві, й у Львові.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:04
Shaman написав: BIGor написав: Denik написав:
В мене син вчиться в школі, яка входить в топ 3% в Києві за рейтингом ЗНО.
Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно!
що за щира ненависть до українських шкіл??? якраз людина, якій схоже не пощастило зі школою
випускники харківського 27 ліцею, куди б не потрапили, всюди показують високі результати - й тут, й в Німеччині. й такі ліцеї є й в Києві, й у Львові.
В мене що школа, що вуз були поганими, я радше самоучка. Те що якась топ-школа для заможних на печерську випускає супер-учнів не каже про ситуацію вцілому по всій Україні.
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