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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:18
BIGor написав:
Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно!
Ні. Моя молодша сестра закінчувала цю школу. Вступила на бюджет на "Програмну інженерію" Тараса Шевченка, після завершення магістратури влаштувалася в Facеbook, де років 5 пропрацювала в Каліфорнії.
На її освіту на різник етапах здійснбвали вплив я, моя мама та знайомий к.ф-м.н., який безпосередньо впливав на якість її вищої освіти.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:20
BIGor написав:
В мене що школа, що вуз були поганими, я радше самоучка. Те що якась топ-школа для заможних на печерську випускає супер-учнів не каже про ситуацію вцілому по всій Україні.
Це видно. Ви не пройшли б ніколи в 23 роки співбесіду в FAANG. Та й зараз не пройдете.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:29
Denik написав: BIGor написав:
Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно!
Ні. Моя молодша сестра закінчувала цю школу. Вступила на бюджет на "Програмну інженерію" Тараса Шевченка, після завершення магістратури влаштувалася в Facеbook, де років 5 пропрацювала в Каліфорнії.
На її освіту на різник етапах здійснбвали вплив я, моя мама та знайомий к.ф-м.н., який безпосередньо впливав на якість її вищої освіти.
Ну сестра наполеона не може ніяк по іншому.
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