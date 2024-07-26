RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2213221422152216
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно!

Ні. Моя молодша сестра закінчувала цю школу. Вступила на бюджет на "Програмну інженерію" Тараса Шевченка, після завершення магістратури влаштувалася в Facеbook, де років 5 пропрацювала в Каліфорнії.
На її освіту на різник етапах здійснбвали вплив я, моя мама та знайомий к.ф-м.н., який безпосередньо впливав на якість її вищої освіти.
Denik
 
Повідомлень: 3201
З нами з: 23.02.09
Подякував: 660 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:В мене що школа, що вуз були поганими, я радше самоучка. Те що якась топ-школа для заможних на печерську випускає супер-учнів не каже про ситуацію вцілому по всій Україні.

Це видно. Ви не пройшли б ніколи в 23 роки співбесіду в FAANG. Та й зараз не пройдете.
Denik
 
Повідомлень: 3201
З нами з: 23.02.09
Подякував: 660 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:29

  Denik написав:
  BIGor написав:Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно!

Ні. Моя молодша сестра закінчувала цю школу. Вступила на бюджет на "Програмну інженерію" Тараса Шевченка, після завершення магістратури влаштувалася в Facеbook, де років 5 пропрацювала в Каліфорнії.
На її освіту на різник етапах здійснбвали вплив я, моя мама та знайомий к.ф-м.н., який безпосередньо впливав на якість її вищої освіти.

Ну сестра наполеона не може ніяк по іншому. :D
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9159
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 1750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:31

Re: Еміграція, заробітчанство

Мы выбирали ребенку школу и квартиру сразу из окна визуальный контроль дорожка пешеходная 200метров хорошо просматривалась и лифт желательно совмещённый с лестничной площадкой хотя бы на первые 5 лет школы
tzeery608
Аватар користувача
 
Повідомлень: 56
З нами з: 18.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 15:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Те що якась топ-школа для заможних

Оце найцікавіше. В мене бятя десь із 1995 року з непостійною зайнятістю, що зараз в нього мінімальна пенсія. А мама - вчитель. Сам працюю з 18 років...

Багатії блін були в 90-ті та на початку 00 ))).
Denik
 
Повідомлень: 3201
З нами з: 23.02.09
Подякував: 660 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 15:15

  Denik написав:
  BIGor написав:Те що якась топ-школа для заможних

Оце найцікавіше. В мене бятя десь із 1995 року з непостійною зайнятістю, що зараз в нього мінімальна пенсія. А мама - вчитель. Сам працюю з 18 років...

Багатії блін були в 90-ті та на початку 00 ))).

Наполеон не працював з 18 років.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9159
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 1750 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2213221422152216
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5542)
26.07.2024 15:01
Розіграш (1)
26.07.2024 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.