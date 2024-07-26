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#<1 ... 2213221422152216 Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:18 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно! Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно!

Ні. Моя молодша сестра закінчувала цю школу. Вступила на бюджет на "Програмну інженерію" Тараса Шевченка, після завершення магістратури влаштувалася в Facеbook, де років 5 пропрацювала в Каліфорнії.

На її освіту на різник етапах здійснбвали вплив я, моя мама та знайомий к.ф-м.н., який безпосередньо впливав на якість її вищої освіти. Ні. Моя молодша сестра закінчувала цю школу. Вступила на бюджет на "Програмну інженерію" Тараса Шевченка, після завершення магістратури влаштувалася в Facеbook, де років 5 пропрацювала в Каліфорнії.На її освіту на різник етапах здійснбвали вплив я, моя мама та знайомий к.ф-м.н., який безпосередньо впливав на якість її вищої освіти. Denik Повідомлень: 3201 З нами з: 23.02.09 Подякував: 660 раз. Подякували: 1141 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:20 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: В мене що школа, що вуз були поганими, я радше самоучка. Те що якась топ-школа для заможних на печерську випускає супер-учнів не каже про ситуацію вцілому по всій Україні. В мене що школа, що вуз були поганими, я радше самоучка. Те що якась топ-школа для заможних на печерську випускає супер-учнів не каже про ситуацію вцілому по всій Україні.

Це видно. Ви не пройшли б ніколи в 23 роки співбесіду в FAANG. Та й зараз не пройдете. Це видно. Ви не пройшли б ніколи в 23 роки співбесіду в FAANG. Та й зараз не пройдете. Denik Повідомлень: 3201 З нами з: 23.02.09 Подякував: 660 раз. Подякували: 1141 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:29 Denik написав: BIGor написав: Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно! Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно!

Ні. Моя молодша сестра закінчувала цю школу. Вступила на бюджет на "Програмну інженерію" Тараса Шевченка, після завершення магістратури влаштувалася в Facеbook, де років 5 пропрацювала в Каліфорнії.

На її освіту на різник етапах здійснбвали вплив я, моя мама та знайомий к.ф-м.н., який безпосередньо впливав на якість її вищої освіти. Ні. Моя молодша сестра закінчувала цю школу. Вступила на бюджет на "Програмну інженерію" Тараса Шевченка, після завершення магістратури влаштувалася в Facеbook, де років 5 пропрацювала в Каліфорнії.На її освіту на різник етапах здійснбвали вплив я, моя мама та знайомий к.ф-м.н., який безпосередньо впливав на якість її вищої освіти.

Ну сестра наполеона не може ніяк по іншому. Ну сестра наполеона не може ніяк по іншому. BIGor

Повідомлень: 9159 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1750 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:31 Re: Еміграція, заробітчанство Мы выбирали ребенку школу и квартиру сразу из окна визуальный контроль дорожка пешеходная 200метров хорошо просматривалась и лифт желательно совмещённый с лестничной площадкой хотя бы на первые 5 лет школы tzeery608

Повідомлень: 56 З нами з: 18.01.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 15:01 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Те що якась топ-школа для заможних Те що якась топ-школа для заможних

Оце найцікавіше. В мене бятя десь із 1995 року з непостійною зайнятістю, що зараз в нього мінімальна пенсія. А мама - вчитель. Сам працюю з 18 років...



Багатії блін були в 90-ті та на початку 00 ))). Оце найцікавіше. В мене бятя десь із 1995 року з непостійною зайнятістю, що зараз в нього мінімальна пенсія. А мама - вчитель. Сам працюю з 18 років...Багатії блін були в 90-ті та на початку 00 ))). Denik Повідомлень: 3201 З нами з: 23.02.09 Подякував: 660 раз. Подякували: 1141 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 15:15 Denik написав: BIGor написав: Те що якась топ-школа для заможних Те що якась топ-школа для заможних

Оце найцікавіше. В мене бятя десь із 1995 року з непостійною зайнятістю, що зараз в нього мінімальна пенсія. А мама - вчитель. Сам працюю з 18 років...



Багатії блін були в 90-ті та на початку 00 ))). Оце найцікавіше. В мене бятя десь із 1995 року з непостійною зайнятістю, що зараз в нього мінімальна пенсія. А мама - вчитель. Сам працюю з 18 років...Багатії блін були в 90-ті та на початку 00 ))).

Наполеон не працював з 18 років. Наполеон не працював з 18 років. BIGor

Повідомлень: 9159 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1750 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2213221422152216 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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