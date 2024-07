Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:09

Да у нас тоже есть частная школа King’s College Alicante в топ Испании:



King's College Alicante has been rated as “outstanding” in every category by Penta International, an inspectorate body accredited by the British Government whose key purpose is to report to the English Department for Education (DfE) on the extent to which schools meet the standards for British Schools Overseas.



Автобус возит 15 минут от нас. 10к/год. Ближе к старшим классам мб рассмотрим если текущая школа не будет устраивать. Хотя пока и так вроде норм, так как текущая школа хоть и не элитная, но чуток выше среднего. Думаю класса до 8 можно и в ней спокойно учится. А там посмотрим.