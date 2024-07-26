Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2214221522162217 Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:40 gonchik74 написав: Дорогі школи часто-густо це такі собі місця зберігання дітей з покращеними умовами. Коли батьки більше переймаються кількістю прийомів їжі, ніж знаннями. Дорогі школи часто-густо це такі собі місця зберігання дітей з покращеними умовами. Коли батьки більше переймаються кількістю прийомів їжі, ніж знаннями.

Наче з язика зірвали фразу/думку!

Все вірно!

Панове так заклопотані понтами та бажанням платити за те, що чужі люди ніби-то зроблять з їх дітей геніїв.

При цьому забувають що гени є генами, а кращим є власний приклад, а не за гроші - чужий.



За даними ресурсу «Вища освіта» )за точність не відповідаю: ресурс в Фейсбук) на сьогодні подано заяв:

- на спеціальність «Менеджмент» - 20 716 заяв.

- на спеціальність «Право» - 14 303;

- не спеціальність «Хімія» - 399;

- на спеціальність «Фізика та астрономія» - 275.

Це для цього треба було вчитися в супердорогиз ліцеях?

Приятелі мешкають в Фінляндії, в 100 км від Хельсінки, але один київський ліцей із задоволенням видав Атестат про середню освіту, де всі оцінки - не жартую - по всіх предметах - «12». Це для доні, яку вже 2 роки тягають по кущах «справжні фінські хлопці».

Як сказали батьки учениці, яка на глобусі не знайде місто і ліцей, який так класно закінчила: «Трохи перестаралися учителі ліцею за наші гроші. Не скромно виглядає…» Наче з язика зірвали фразу/думку!Все вірно!Панове так заклопотані понтами та бажанням платити за те, що чужі люди ніби-то зроблять з їх дітей геніїв.При цьому забувають що гени є генами, а кращим є власний приклад, а не за гроші - чужий.За даними ресурсу «Вища освіта» )за точність не відповідаю: ресурс в Фейсбук) на сьогодні подано заяв:- на спеціальність «Менеджмент» - 20 716 заяв.- на спеціальність «Право» - 14 303;- не спеціальність «Хімія» - 399;- на спеціальність «Фізика та астрономія» - 275.Це для цього треба було вчитися в супердорогиз ліцеях?Приятелі мешкають в Фінляндії, в 100 км від Хельсінки, але один київський ліцей із задоволенням видав Атестат про середню освіту, де всі оцінки - не жартую - по всіх предметах - «12». Це для доні, яку вже 2 роки тягають по кущах «справжні фінські хлопці».Як сказали батьки учениці, яка на глобусі не знайде місто і ліцей, який так класно закінчила: «Трохи перестаралися учителі ліцею за наші гроші. Не скромно виглядає…» Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 лип, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9844 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3642 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:54 Якщо дитина хоче вчитися, то буде це робити будь-де. Якщо не хоче - аналогічно. Незалежно від рейтінгу школи/внз чи вартості навчання. Ну може крім якихось зовсім патологічних випадків. Gastarbaiter Повідомлень: 3278 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:57 Gastarbaiter написав: Якщо дитина хоче вчитися, то буде це робити будь-де. Якщо не хоче - аналогічно. Незалежно від рейтінгу школи/внз чи вартості навчання. Ну може крім якихось зовсім патологічних випадків. Якщо дитина хоче вчитися, то буде це робити будь-де. Якщо не хоче - аналогічно. Незалежно від рейтінгу школи/внз чи вартості навчання. Ну може крім якихось зовсім патологічних випадків.

Оточення вирішує(шкільне) Оточення вирішує(шкільне) Bolt Повідомлень: 3037 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 226 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:59 Gastarbaiter написав: 1. Сьогодні поїхав до офісу на ГТ. 40 хвилин у напівпорожньому транспортні з моїх іпенів. Метро в Кракові не потрібне.

2. З'явилися квартири у розвиненому районі "па 11000". Трохи більше, ніж "па 8000", за які я купив 2 кілометри далі, але вже певний напрямок вниз вимальовується.

3. Сьогодні написали 2 рекрутера з українських ІТ контор з пропозиціями праці. а) таки професія була обрана вдало. б) щось не так зі спеціалістами в Україні що вже шукають по закордонах? 1. Сьогодні поїхав до офісу на ГТ. 40 хвилин у напівпорожньому транспортні з моїх іпенів. Метро в Кракові не потрібне.2. З'явилися квартири у розвиненому районі "па 11000". Трохи більше, ніж "па 8000", за які я купив 2 кілометри далі, але вже певний напрямок вниз вимальовується.3. Сьогодні написали 2 рекрутера з українських ІТ контор з пропозиціями праці. а) таки професія була обрана вдало. б) щось не так зі спеціалістами в Україні що вже шукають по закордонах?

Вже криза минула, ще ж недавно звільняли пачками?

Пропонують непристойні пропозиції із доковідними рейтами? Вже криза минула, ще ж недавно звільняли пачками?Пропонують непристойні пропозиції із доковідними рейтами? flyman

Повідомлень: 35753 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1586 раз. Подякували: 2782 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:16 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: За даними ресурсу «Вища освіта» )за точність не відповідаю: ресурс в Фейсбук) на сьогодні подано заяв:

- на спеціальність «Менеджмент» - 20 716 заяв.

- на спеціальність «Право» - 14 303;

- не спеціальність «Хімія» - 399;

- на спеціальність «Фізика та астрономія» - 275. За даними ресурсу «Вища освіта» )за точність не відповідаю: ресурс в Фейсбук) на сьогодні подано заяв:- на спеціальність «Менеджмент» - 20 716 заяв.- на спеціальність «Право» - 14 303;- не спеціальність «Хімія» - 399;- на спеціальність «Фізика та астрономія» - 275.

На одного фізика/астронома - 75 менеджерів.... На одного фізика/астронома - 75 менеджерів.... BIGor

Повідомлень: 9160 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1750 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:20 Re: Еміграція, заробітчанство Можу тільки за нашу спеціальність написати: на перший курс наберемо десь 25 студентів (хоча може більше, бо заявки йдуть до 31.07), з яких 10 хлопців і 15 дівчат. От з хлопців вже 8 заявили бажання виїхати за подвійним дипломом в Європу, поки нема 18 років і не повернутись... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3505 З нами з: 29.07.22 Подякував: 605 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:28 Теж п'ять заявок малий розіслав на бюджет. Десь 5-го серпня мають оголосити списки на бюджет. На бюджет навряд чи получиться, на комерція думаю так.

Інженерія ПЗ і тп куйня. Bolt Повідомлень: 3037 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:35 Gastarbaiter написав: Якщо дитина хоче вчитися, то буде це робити будь-де. Якщо не хоче - аналогічно. Незалежно від рейтінгу школи/внз чи вартості навчання. Ну може крім якихось зовсім патологічних випадків. Якщо дитина хоче вчитися, то буде це робити будь-де. Якщо не хоче - аналогічно. Незалежно від рейтінгу школи/внз чи вартості навчання. Ну може крім якихось зовсім патологічних випадків.

як кажуть лікарі: "якщо пацієнт хоче жити, то медицина в такому випадку безпорадна", думаю, подібне із освітою як кажуть лікарі: "якщо пацієнт хоче жити, то медицина в такому випадку безпорадна", думаю, подібне із освітою flyman

Повідомлень: 35753 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1586 раз. Подякували: 2782 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2214221522162217 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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