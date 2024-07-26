Наче з язика зірвали фразу/думку!
Все вірно!
Панове так заклопотані понтами та бажанням платити за те, що чужі люди ніби-то зроблять з їх дітей геніїв.
При цьому забувають що гени є генами, а кращим є власний приклад, а не за гроші - чужий.
За даними ресурсу «Вища освіта» )за точність не відповідаю: ресурс в Фейсбук) на сьогодні подано заяв:
- на спеціальність «Менеджмент» - 20 716 заяв.
- на спеціальність «Право» - 14 303;
- не спеціальність «Хімія» - 399;
- на спеціальність «Фізика та астрономія» - 275.
Це для цього треба було вчитися в супердорогиз ліцеях?
Приятелі мешкають в Фінляндії, в 100 км від Хельсінки, але один київський ліцей із задоволенням видав Атестат про середню освіту, де всі оцінки - не жартую - по всіх предметах - «12». Це для доні, яку вже 2 роки тягають по кущах «справжні фінські хлопці».
Як сказали батьки учениці, яка на глобусі не знайде місто і ліцей, який так класно закінчила: «Трохи перестаралися учителі ліцею за наші гроші. Не скромно виглядає…»