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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2214221522162217
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:40

  gonchik74 написав:Дорогі школи часто-густо це такі собі місця зберігання дітей з покращеними умовами. Коли батьки більше переймаються кількістю прийомів їжі, ніж знаннями.

Наче з язика зірвали фразу/думку!
Все вірно!
Панове так заклопотані понтами та бажанням платити за те, що чужі люди ніби-то зроблять з їх дітей геніїв.
При цьому забувають що гени є генами, а кращим є власний приклад, а не за гроші - чужий.

За даними ресурсу «Вища освіта» )за точність не відповідаю: ресурс в Фейсбук) на сьогодні подано заяв:
- на спеціальність «Менеджмент» - 20 716 заяв.
- на спеціальність «Право» - 14 303;
- не спеціальність «Хімія» - 399;
- на спеціальність «Фізика та астрономія» - 275.
Це для цього треба було вчитися в супердорогиз ліцеях?
Приятелі мешкають в Фінляндії, в 100 км від Хельсінки, але один київський ліцей із задоволенням видав Атестат про середню освіту, де всі оцінки - не жартую - по всіх предметах - «12». Це для доні, яку вже 2 роки тягають по кущах «справжні фінські хлопці».
Як сказали батьки учениці, яка на глобусі не знайде місто і ліцей, який так класно закінчила: «Трохи перестаралися учителі ліцею за наші гроші. Не скромно виглядає…»
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 лип, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:54

Якщо дитина хоче вчитися, то буде це робити будь-де. Якщо не хоче - аналогічно. Незалежно від рейтінгу школи/внз чи вартості навчання. Ну може крім якихось зовсім патологічних випадків.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:57

  Gastarbaiter написав:Якщо дитина хоче вчитися, то буде це робити будь-де. Якщо не хоче - аналогічно. Незалежно від рейтінгу школи/внз чи вартості навчання. Ну може крім якихось зовсім патологічних випадків.

Оточення вирішує(шкільне)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:59

  Gastarbaiter написав:1. Сьогодні поїхав до офісу на ГТ. 40 хвилин у напівпорожньому транспортні з моїх іпенів. Метро в Кракові не потрібне.
2. З'явилися квартири у розвиненому районі "па 11000". Трохи більше, ніж "па 8000", за які я купив 2 кілометри далі, але вже певний напрямок вниз вимальовується.
3. Сьогодні написали 2 рекрутера з українських ІТ контор з пропозиціями праці. а) таки професія була обрана вдало. б) щось не так зі спеціалістами в Україні що вже шукають по закордонах?

Вже криза минула, ще ж недавно звільняли пачками?
Пропонують непристойні пропозиції із доковідними рейтами?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:За даними ресурсу «Вища освіта» )за точність не відповідаю: ресурс в Фейсбук) на сьогодні подано заяв:
- на спеціальність «Менеджмент» - 20 716 заяв.
- на спеціальність «Право» - 14 303;
- не спеціальність «Хімія» - 399;
- на спеціальність «Фізика та астрономія» - 275.

На одного фізика/астронома - 75 менеджерів....
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:20

Re: Еміграція, заробітчанство

Можу тільки за нашу спеціальність написати: на перший курс наберемо десь 25 студентів (хоча може більше, бо заявки йдуть до 31.07), з яких 10 хлопців і 15 дівчат. От з хлопців вже 8 заявили бажання виїхати за подвійним дипломом в Європу, поки нема 18 років і не повернутись...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:28

Теж п'ять заявок малий розіслав на бюджет. Десь 5-го серпня мають оголосити списки на бюджет. На бюджет навряд чи получиться, на комерція думаю так.
Інженерія ПЗ і тп куйня.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:35

  Gastarbaiter написав:Якщо дитина хоче вчитися, то буде це робити будь-де. Якщо не хоче - аналогічно. Незалежно від рейтінгу школи/внз чи вартості навчання. Ну може крім якихось зовсім патологічних випадків.

як кажуть лікарі: "якщо пацієнт хоче жити, то медицина в такому випадку безпорадна", думаю, подібне із освітою
flyman
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