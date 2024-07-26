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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:47
_Mykola_ написав: Gastarbaiter написав: flyman написав:
Вже криза минула, ще ж недавно звільняли пачками?
Пропонують непристойні пропозиції із доковідними рейтами?
Вони у фінансовий відділ набирають. Що там з кодерами - не знаю.
В одних зазначена локація "Україна", хоч є начебто офіс і у Польщі. Другі шукають на Кіпрі, хоча теж є офіс у Польщі.
З IT спеціалістами з України єдине не те - локація, та пов'язані з цим високі ризики для клієнтів, що спеціаліст раптово зникне.
це забобони, або хупса щоб збити ціну місцевим, цей ризик був 2 роки тому, але його "не бачили",
якщо взяти статистику, то ротація "в партнерів" набагато вища, чим тутешніх аборигенів, але ж так страшно, хоча тут 1.5% добровольців/мобілізованих а там 20% bus factor/turnover
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 23:02
flyman написав:
це забобони, або хупса щоб збити ціну місцевим, цей ризик був 2 роки тому, але його "не бачили",
якщо взяти статистику, то ротація "в партнерів" набагато вища, чим тутешніх аборигенів, але ж так страшно, хоча тут 1.5% добровольців/мобілізованих а там 20% bus factor/turnover
Вони його "бачили" і оцінювали ризики як мізерні, поки не пішли зміни у законодавстві, з грудня минулого року ситуація різко змінилася, ризики значно виросли, після прийняття закону по якому витягнути можна практично всіх, значна частина замовників переоцінила своє ставлення та почали скорочувати частину замовлень з командами в Україні. Ротація у робочому процесі прогнозована, мобілізація тут і зараз - ні. Ви ж десь приводили кількість заброньованих у IT компаніях, 1-2% це статистична похибка, а не бронювання.
Не треба мати ілюзій що закордонні замовники не мають уявлення про наші внутрішні процеси, інформація є і вона доволі грунтовна та впливає на прийняття рішень щодо співпраці та рейтів.
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