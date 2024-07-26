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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:47
_Mykola_ написав: Gastarbaiter написав: flyman написав:
Вже криза минула, ще ж недавно звільняли пачками?
Пропонують непристойні пропозиції із доковідними рейтами?
Вони у фінансовий відділ набирають. Що там з кодерами - не знаю.
В одних зазначена локація "Україна", хоч є начебто офіс і у Польщі. Другі шукають на Кіпрі, хоча теж є офіс у Польщі.
З IT спеціалістами з України єдине не те - локація, та пов'язані з цим високі ризики для клієнтів, що спеціаліст раптово зникне.
це забобони, або хупса щоб збити ціну місцевим, цей ризик був 2 роки тому, але його "не бачили",
якщо взяти статистику, то ротація "в партнерів" набагато вища, чим тутешніх аборигенів, але ж так страшно, хоча тут 1.5% добровольців/мобілізованих а там 20% bus factor/turnover
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 23:02
flyman написав:
це забобони, або хупса щоб збити ціну місцевим, цей ризик був 2 роки тому, але його "не бачили",
якщо взяти статистику, то ротація "в партнерів" набагато вища, чим тутешніх аборигенів, але ж так страшно, хоча тут 1.5% добровольців/мобілізованих а там 20% bus factor/turnover
Вони його "бачили" і оцінювали ризики як мізерні, поки не пішли зміни у законодавстві, з грудня минулого року ситуація різко змінилася, ризики значно виросли, після прийняття закону по якому витягнути можна практично всіх, значна частина замовників переоцінила своє ставлення та почали скорочувати частину замовлень з командами в Україні. Ротація у робочому процесі прогнозована, мобілізація тут і зараз - ні. Ви ж десь приводили кількість заброньованих у IT компаніях, 1-2% це статистична похибка, а не бронювання.
Не треба мати ілюзій що закордонні замовники не мають уявлення про наші внутрішні процеси, інформація є і вона доволі грунтовна та впливає на прийняття рішень щодо співпраці та рейтів.
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_Mykola_
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Додано: Суб 27 лип, 2024 00:34
_Mykola_ написав:
заброньованих у IT компаніях, 1-2%
Сьогодні якраз дивився одне відео, там мужчина працює в гуглі і ще має кантору в києві. Туди сюди говорить що не випускають на посіделки чоловіків, і каже навіщо наймати когось віддалено, якщо можна взяти тогож поляка за ТІ ж гроші і з ним ще можна поїхати випити в барі. Так ось питання в ризиках добре описали, а як щодо збільшення привабливості за рахунок зменьшення ціни? То може і не все так погано?
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BeneFuckTor
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Додано: Суб 27 лип, 2024 00:49
BeneFuckTor написав:
а як щодо збільшення привабливості за рахунок зменьшення ціни? То може і не все так погано?
ну рейти ростуть повільніше ніж раніше, та у порівянні з іншими,"чистими" локаціями. так піде далі - зовсім заморозять, при тому що інляція долара нікуди не поділась
щож тут "непоганого"?
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fox767676
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Додано: Суб 27 лип, 2024 00:51
_Mykola_ написав:
з грудня минулого року ситуація різко змінилася, ризики значно виросли, після прийняття закону по якому витягнути можна практично всіх, значна частина замовників переоцінила своє ставлення та почали скорочувати частину замовлень з командами в Україні.
крім того люди просто вигорають\виснажаються на фоні постійного стресу і відсутності повноцінного відпочинку
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Додано: Суб 27 лип, 2024 00:54
BeneFuckTor написав: _Mykola_ написав:
заброньованих у IT компаніях, 1-2%
Сьогодні якраз дивився одне відео, там мужчина працює в гуглі і ще має кантору в києві. Туди сюди говорить що не випускають на посіделки чоловіків, і каже навіщо наймати когось віддалено, якщо можна взяти тогож поляка за ТІ ж гроші і з ним ще можна поїхати випити в барі. Так ось питання в ризиках добре описали, а як щодо збільшення привабливості за рахунок зменьшення ціни? То може і не все так погано?
Гугла в УА не було, це 1.
2, Гугл наймає в штат.
3, ходити в офіс ще той мазохізм.
4 що поляки в ту ціну там, що тут українці, нуну, звиздіти не мішки тягати.
те що виїхати навіть на тиждень-два познайомитися із командою, це мінус, але це не "зникнення розробника".
Хай той мужчина з відео розкаже який турновер/тікучка кадрів у Гугла.
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flyman
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Додано: Суб 27 лип, 2024 00:57
fox767676 написав: BeneFuckTor написав:
а як щодо збільшення привабливості за рахунок зменьшення ціни? То може і не все так погано?
ну рейти ростуть повільніше ніж раніше, та у порівянні з іншими,"чистими" локаціями. так піде далі - зовсім заморозять, при тому що інляція долара нікуди не поділась
щож тут "непоганого"?
інфляція долара 3%, що за жлоб-контора, що на ревью не підніме на 3% рейт,
хоча в джунів може бути інша ситуація, вайтішники за миску гречанки підпирають
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flyman
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Додано: Суб 27 лип, 2024 01:06
flyman написав:
інфляція долара 3%, що за жлоб-контора, що на ревью не підніме на 3% рейт,
побачимо наступного року, гадаю заморозять а може і впадуть
нафіг замовниками такий собі блекбокс-кндр з якого не поїхати, не приїхати
хороші євромоскалі та бігунці в іспанії перетягнуть на себе все, що індуси не встигнуть
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fox767676
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