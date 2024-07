Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2216221722182219> Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:47 _Mykola_ написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: Вже криза минула, ще ж недавно звільняли пачками?

Пропонують непристойні пропозиції із доковідними рейтами? Вже криза минула, ще ж недавно звільняли пачками?Пропонують непристойні пропозиції із доковідними рейтами?

Вони у фінансовий відділ набирають. Що там з кодерами - не знаю.

В одних зазначена локація "Україна", хоч є начебто офіс і у Польщі. Другі шукають на Кіпрі, хоча теж є офіс у Польщі. Вони у фінансовий відділ набирають. Що там з кодерами - не знаю.В одних зазначена локація "Україна", хоч є начебто офіс і у Польщі. Другі шукають на Кіпрі, хоча теж є офіс у Польщі.

З IT спеціалістами з України єдине не те - локація, та пов'язані з цим високі ризики для клієнтів, що спеціаліст раптово зникне. З IT спеціалістами з України єдине не те - локація, та пов'язані з цим високі ризики для клієнтів, що спеціаліст раптово зникне.

це забобони, або хупса щоб збити ціну місцевим, цей ризик був 2 роки тому, але його "не бачили",

якщо взяти статистику, то ротація "в партнерів" набагато вища, чим тутешніх аборигенів, але ж так страшно, хоча тут 1.5% добровольців/мобілізованих а там 20% bus factor/turnover це забобони, або хупса щоб збити ціну місцевим, цей ризик був 2 роки тому, але його "не бачили",якщо взяти статистику, то ротація "в партнерів" набагато вища, чим тутешніх аборигенів, але ж так страшно, хоча тут 1.5% добровольців/мобілізованих а там 20% bus factor/turnover flyman

Повідомлень: 35761 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1586 раз. Подякували: 2782 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 23:02 flyman написав: це забобони, або хупса щоб збити ціну місцевим, цей ризик був 2 роки тому, але його "не бачили",

якщо взяти статистику, то ротація "в партнерів" набагато вища, чим тутешніх аборигенів, але ж так страшно, хоча тут 1.5% добровольців/мобілізованих а там 20% bus factor/turnover це забобони, або хупса щоб збити ціну місцевим, цей ризик був 2 роки тому, але його "не бачили",якщо взяти статистику, то ротація "в партнерів" набагато вища, чим тутешніх аборигенів, але ж так страшно, хоча тут 1.5% добровольців/мобілізованих а там 20% bus factor/turnover

Вони його "бачили" і оцінювали ризики як мізерні, поки не пішли зміни у законодавстві, з грудня минулого року ситуація різко змінилася, ризики значно виросли, після прийняття закону по якому витягнути можна практично всіх, значна частина замовників переоцінила своє ставлення та почали скорочувати частину замовлень з командами в Україні. Ротація у робочому процесі прогнозована, мобілізація тут і зараз - ні. Ви ж десь приводили кількість заброньованих у IT компаніях, 1-2% це статистична похибка, а не бронювання.

Не треба мати ілюзій що закордонні замовники не мають уявлення про наші внутрішні процеси, інформація є і вона доволі грунтовна та впливає на прийняття рішень щодо співпраці та рейтів. Вони його "бачили" і оцінювали ризики як мізерні, поки не пішли зміни у законодавстві, з грудня минулого року ситуація різко змінилася, ризики значно виросли, після прийняття закону по якому витягнути можна практично всіх, значна частина замовників переоцінила своє ставлення та почали скорочувати частину замовлень з командами в Україні. Ротація у робочому процесі прогнозована, мобілізація тут і зараз - ні. Ви ж десь приводили кількість заброньованих у IT компаніях, 1-2% це статистична похибка, а не бронювання.Не треба мати ілюзій що закордонні замовники не мають уявлення про наші внутрішні процеси, інформація є і вона доволі грунтовна та впливає на прийняття рішень щодо співпраці та рейтів. _Mykola_ Повідомлень: 5031 З нами з: 09.02.09 Подякував: 666 раз. Подякували: 691 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 00:34 Re: Еміграція, заробітчанство _Mykola_ написав: заброньованих у IT компаніях, 1-2% заброньованих у IT компаніях, 1-2%



Сьогодні якраз дивився одне відео, там мужчина працює в гуглі і ще має кантору в києві. Туди сюди говорить що не випускають на посіделки чоловіків, і каже навіщо наймати когось віддалено, якщо можна взяти тогож поляка за ТІ ж гроші і з ним ще можна поїхати випити в барі. Так ось питання в ризиках добре описали, а як щодо збільшення привабливості за рахунок зменьшення ціни? То може і не все так погано? Сьогодні якраз дивився одне відео, там мужчина працює в гуглі і ще має кантору в києві. Туди сюди говорить що не випускають на посіделки чоловіків, і каже навіщо наймати когось віддалено, якщо можна взяти тогож поляка за ТІ ж гроші і з ним ще можна поїхати випити в барі. Так ось питання в ризиках добре описали, а як щодо збільшення привабливості за рахунок зменьшення ціни? То може і не все так погано? BeneFuckTor Повідомлень: 120 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 00:49 Re: Еміграція, заробітчанство BeneFuckTor написав: а як щодо збільшення привабливості за рахунок зменьшення ціни? То може і не все так погано? а як щодо збільшення привабливості за рахунок зменьшення ціни? То може і не все так погано?



ну рейти ростуть повільніше ніж раніше, та у порівянні з іншими,"чистими" локаціями. так піде далі - зовсім заморозять, при тому що інляція долара нікуди не поділась

щож тут "непоганого"? ну рейти ростуть повільніше ніж раніше, та у порівянні з іншими,"чистими" локаціями. так піде далі - зовсім заморозять, при тому що інляція долара нікуди не поділасьщож тут "непоганого"? fox767676 Повідомлень: 1905 З нами з: 13.06.20 Подякував: 304 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 00:51 Re: Еміграція, заробітчанство _Mykola_ написав: з грудня минулого року ситуація різко змінилася, ризики значно виросли, після прийняття закону по якому витягнути можна практично всіх, значна частина замовників переоцінила своє ставлення та почали скорочувати частину замовлень з командами в Україні. з грудня минулого року ситуація різко змінилася, ризики значно виросли, після прийняття закону по якому витягнути можна практично всіх, значна частина замовників переоцінила своє ставлення та почали скорочувати частину замовлень з командами в Україні.

крім того люди просто вигорають\виснажаються на фоні постійного стресу і відсутності повноцінного відпочинку крім того люди просто вигорають\виснажаються на фоні постійного стресу і відсутності повноцінного відпочинку fox767676 Повідомлень: 1905 З нами з: 13.06.20 Подякував: 304 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 00:54 BeneFuckTor написав: _Mykola_ написав: заброньованих у IT компаніях, 1-2% заброньованих у IT компаніях, 1-2%



Сьогодні якраз дивився одне відео, там мужчина працює в гуглі і ще має кантору в києві. Туди сюди говорить що не випускають на посіделки чоловіків, і каже навіщо наймати когось віддалено, якщо можна взяти тогож поляка за ТІ ж гроші і з ним ще можна поїхати випити в барі. Так ось питання в ризиках добре описали, а як щодо збільшення привабливості за рахунок зменьшення ціни? То може і не все так погано? Сьогодні якраз дивився одне відео, там мужчина працює в гуглі і ще має кантору в києві. Туди сюди говорить що не випускають на посіделки чоловіків, і каже навіщо наймати когось віддалено, якщо можна взяти тогож поляка за ТІ ж гроші і з ним ще можна поїхати випити в барі. Так ось питання в ризиках добре описали, а як щодо збільшення привабливості за рахунок зменьшення ціни? То може і не все так погано?

Гугла в УА не було, це 1.

2, Гугл наймає в штат.

3, ходити в офіс ще той мазохізм.

4 що поляки в ту ціну там, що тут українці, нуну, звиздіти не мішки тягати.



те що виїхати навіть на тиждень-два познайомитися із командою, це мінус, але це не "зникнення розробника".



Хай той мужчина з відео розкаже який турновер/тікучка кадрів у Гугла. Гугла в УА не було, це 1.2, Гугл наймає в штат.3, ходити в офіс ще той мазохізм.4 що поляки в ту ціну там, що тут українці, нуну, звиздіти не мішки тягати.те що виїхати навіть на тиждень-два познайомитися із командою, це мінус, але це не "зникнення розробника".Хай той мужчина з відео розкаже який турновер/тікучка кадрів у Гугла. flyman

Повідомлень: 35761 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1586 раз. Подякували: 2782 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 00:57 fox767676 написав: BeneFuckTor написав: а як щодо збільшення привабливості за рахунок зменьшення ціни? То може і не все так погано? а як щодо збільшення привабливості за рахунок зменьшення ціни? То може і не все так погано?



ну рейти ростуть повільніше ніж раніше, та у порівянні з іншими,"чистими" локаціями. так піде далі - зовсім заморозять, при тому що інляція долара нікуди не поділась

щож тут "непоганого"? ну рейти ростуть повільніше ніж раніше, та у порівянні з іншими,"чистими" локаціями. так піде далі - зовсім заморозять, при тому що інляція долара нікуди не поділасьщож тут "непоганого"?

інфляція долара 3%, що за жлоб-контора, що на ревью не підніме на 3% рейт,

хоча в джунів може бути інша ситуація, вайтішники за миску гречанки підпирають інфляція долара 3%, що за жлоб-контора, що на ревью не підніме на 3% рейт,хоча в джунів може бути інша ситуація, вайтішники за миску гречанки підпирають flyman

Повідомлень: 35761 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1586 раз. Подякували: 2782 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 01:06 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: інфляція долара 3%, що за жлоб-контора, що на ревью не підніме на 3% рейт, інфляція долара 3%, що за жлоб-контора, що на ревью не підніме на 3% рейт,



побачимо наступного року, гадаю заморозять а може і впадуть

нафіг замовниками такий собі блекбокс-кндр з якого не поїхати, не приїхати

хороші євромоскалі та бігунці в іспанії перетягнуть на себе все, що індуси не встигнуть побачимо наступного року, гадаю заморозять а може і впадутьнафіг замовниками такий собі блекбокс-кндр з якого не поїхати, не приїхатихороші євромоскалі та бігунці в іспанії перетягнуть на себе все, що індуси не встигнуть fox767676 Повідомлень: 1905 З нами з: 13.06.20 Подякував: 304 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 07:29 fox767676 написав: flyman написав: інфляція долара 3%, що за жлоб-контора, що на ревью не підніме на 3% рейт, інфляція долара 3%, що за жлоб-контора, що на ревью не підніме на 3% рейт,



побачимо наступного року, гадаю заморозять а може і впадуть

нафіг замовниками такий собі блекбокс-кндр з якого не поїхати, не приїхати

хороші євромоскалі та бігунці в іспанії перетягнуть на себе все, що індуси не встигнуть побачимо наступного року, гадаю заморозять а може і впадутьнафіг замовниками такий собі блекбокс-кндр з якого не поїхати, не приїхатихороші євромоскалі та бігунці в іспанії перетягнуть на себе все, що індуси не встигнуть

імідж держави влада закопує, так що причина не у бус-факторі імідж держави влада закопує, так що причина не у бус-факторі flyman

Повідомлень: 35761 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1586 раз. Подякували: 2782 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 07:59 _Mykola_ написав: flyman написав: це забобони, або хупса щоб збити ціну місцевим, цей ризик був 2 роки тому, але його "не бачили",

якщо взяти статистику, то ротація "в партнерів" набагато вища, чим тутешніх аборигенів, але ж так страшно, хоча тут 1.5% добровольців/мобілізованих а там 20% bus factor/turnover це забобони, або хупса щоб збити ціну місцевим, цей ризик був 2 роки тому, але його "не бачили",якщо взяти статистику, то ротація "в партнерів" набагато вища, чим тутешніх аборигенів, але ж так страшно, хоча тут 1.5% добровольців/мобілізованих а там 20% bus factor/turnover

Вони його "бачили" і оцінювали ризики як мізерні, поки не пішли зміни у законодавстві, з грудня минулого року ситуація різко змінилася, ризики значно виросли, після прийняття закону по якому витягнути можна практично всіх, значна частина замовників переоцінила своє ставлення та почали скорочувати частину замовлень з командами в Україні. Ротація у робочому процесі прогнозована, мобілізація тут і зараз - ні. Ви ж десь приводили кількість заброньованих у IT компаніях, 1-2% це статистична похибка, а не бронювання.

Не треба мати ілюзій що закордонні замовники не мають уявлення про наші внутрішні процеси, інформація є і вона доволі грунтовна та впливає на прийняття рішень щодо співпраці та рейтів. Вони його "бачили" і оцінювали ризики як мізерні, поки не пішли зміни у законодавстві, з грудня минулого року ситуація різко змінилася, ризики значно виросли, після прийняття закону по якому витягнути можна практично всіх, значна частина замовників переоцінила своє ставлення та почали скорочувати частину замовлень з командами в Україні. Ротація у робочому процесі прогнозована, мобілізація тут і зараз - ні. Ви ж десь приводили кількість заброньованих у IT компаніях, 1-2% це статистична похибка, а не бронювання.Не треба мати ілюзій що закордонні замовники не мають уявлення про наші внутрішні процеси, інформація є і вона доволі грунтовна та впливає на прийняття рішень щодо співпраці та рейтів.

Вони все прораховують, бо є відділи які займаються BCP. По моїм данним нажаль дуже вплинули закони 16 травня 2024, саме закордонних замовників дуже тригернуло що можуть бути заблоковані рахунки ресурсу 18-60. Ресурс може навіть не бути бусифікований (ці ризики вони рахують окремо), але співпраця з ним на законних умовах буде миттєво завершена. Вони все прораховують, бо є відділи які займаються BCP. По моїм данним нажаль дуже вплинули закони 16 травня 2024, саме закордонних замовників дуже тригернуло що можуть бути заблоковані рахунки ресурсу 18-60. Ресурс може навіть не бути бусифікований (ці ризики вони рахують окремо), але співпраця з ним на законних умовах буде миттєво завершена. BIGor

Повідомлень: 9164 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1750 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2216221722182219> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор