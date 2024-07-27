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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2216221722182219
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 08:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Гугла в УА не було, це 1.
2, Гугл наймає в штат.
3, ходити в офіс ще той мазохізм.

Флай, ну Ви бачили офіси гугл?
https://www.the-warsaw.com/32760/rabota ... -dlja-sna/

Це все казки, що погані офіси, як тільки вони дають шарове харчування в офісі - ці всі ІТ-шники з 10 куями збігаються до офісів :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 08:09

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Як солодкий спомин згадую свою двотижневу подорож в квітні в два цікавих штати США: Північна Кароліна та Південна Кароліна.
Штати з точки зору природи - наче Житомирщина або Рівненщина.
З точки зору населення - наче Україна, бо там українців більше за Україну. Можна було б подумати, що їздиш по Україні, якби не дуже специфічні на зовнішній вигляд афро-американці. При чому НЕ такі, як ми звикли бачити у фільмах.
Реально дивні на зовнішній вигляд,

Так ось сьогодні прийшло повідомлення, яке з одного боку висвітлює/натякає на одну існуючу проблему. А з іншого боку показує, які наші люди кмітливі та можуть «зробити гроші» з усього підряд.
Текст за оригіналом.
Написано людиною, яка мешкає в місті Greenville (неподалік від міста Spartenburg).
Не дивуйтеся мові: я там спілкувався з одеситами, які говорять саме на цій мові:
«Ищу человека, который согласен стать прототипом моего художественного рассказа или повести о нелёгкой судьбе нелегального иммигранта из бывшего СНГ в США. Имя и фамилия героя/героев будут изменены. Просьба написать в messenger и сообщить мне. Спасибо.»
akurt
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