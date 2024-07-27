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#<1 ... 2216221722182219 Додано: Суб 27 лип, 2024 08:03 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Гугла в УА не було, це 1.

2, Гугл наймає в штат.

3, ходити в офіс ще той мазохізм. Гугла в УА не було, це 1.2, Гугл наймає в штат.3, ходити в офіс ще той мазохізм.

Флай, ну Ви бачили офіси гугл?

https://www.the-warsaw.com/32760/rabota ... -dlja-sna/



Це все казки, що погані офіси, як тільки вони дають шарове харчування в офісі - ці всі ІТ-шники з 10 куями збігаються до офісів Флай, ну Ви бачили офіси гугл?Це все казки, що погані офіси, як тільки вони дають шарове харчування в офісі - ці всі ІТ-шники з 10 куями збігаються до офісів BIGor

Повідомлень: 9164 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1355 раз. Подякували: 1750 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 08:09 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Як солодкий спомин згадую свою двотижневу подорож в квітні в два цікавих штати США: Північна Кароліна та Південна Кароліна.

Штати з точки зору природи - наче Житомирщина або Рівненщина.

З точки зору населення - наче Україна, бо там українців більше за Україну. Можна було б подумати, що їздиш по Україні, якби не дуже специфічні на зовнішній вигляд афро-американці. При чому НЕ такі, як ми звикли бачити у фільмах.

Реально дивні на зовнішній вигляд,



Так ось сьогодні прийшло повідомлення, яке з одного боку висвітлює/натякає на одну існуючу проблему. А з іншого боку показує, які наші люди кмітливі та можуть «зробити гроші» з усього підряд.

Текст за оригіналом.

Написано людиною, яка мешкає в місті Greenville (неподалік від міста Spartenburg).

Не дивуйтеся мові: я там спілкувався з одеситами, які говорять саме на цій мові:

«Ищу человека, который согласен стать прототипом моего художественного рассказа или повести о нелёгкой судьбе нелегального иммигранта из бывшего СНГ в США. Имя и фамилия героя/героев будут изменены. Просьба написать в messenger и сообщить мне. Спасибо.» akurt

Повідомлень: 9845 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3642 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2216221722182219 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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