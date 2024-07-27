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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2217221822192220>
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 08:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Гугла в УА не було, це 1.
2, Гугл наймає в штат.
3, ходити в офіс ще той мазохізм.

Флай, ну Ви бачили офіси гугл?
https://www.the-warsaw.com/32760/rabota ... -dlja-sna/

Це все казки, що погані офіси, як тільки вони дають шарове харчування в офісі - ці всі ІТ-шники з 10 куями збігаються до офісів :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 08:09

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Як солодкий спомин згадую свою двотижневу подорож в квітні в два цікавих штати США: Північна Кароліна та Південна Кароліна.
Штати з точки зору природи - наче Житомирщина або Рівненщина.
З точки зору населення - наче Україна, бо там українців більше за Україну. Можна було б подумати, що їздиш по Україні, якби не дуже специфічні на зовнішній вигляд афро-американці. При чому НЕ такі, як ми звикли бачити у фільмах.
Реально дивні на зовнішній вигляд,

Так ось сьогодні прийшло повідомлення, яке з одного боку висвітлює/натякає на одну існуючу проблему. А з іншого боку показує, які наші люди кмітливі та можуть «зробити гроші» з усього підряд.
Текст за оригіналом.
Написано людиною, яка мешкає в місті Greenville (неподалік від міста Spartenburg).
Не дивуйтеся мові: я там спілкувався з одеситами, які говорять саме на цій мові:
«Ищу человека, который согласен стать прототипом моего художественного рассказа или повести о нелёгкой судьбе нелегального иммигранта из бывшего СНГ в США. Имя и фамилия героя/героев будут изменены. Просьба написать в messenger и сообщить мне. Спасибо.»
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 10:05

Re: Еміграція, заробітчанство

Таке враження, що Українське ІТ жиє з часовим лагом від Закарпатського ІТ.
Проблеми з клієнтами почались в жовтні 2022, а в жовтні 2023 була справжня ктастрофа: більше половини клієнтів пішло. Відповідно майже всі місцеві ІТ кантори ще в 2023 перереєструвались десь в Європі (скажімо в Словаччині) і багато із них бреше замовникам, що розробники в Європі, хоча ті фізично в Україні. Відповідно гроші з США йдуть на словацький рахунок фірімі, аля наших податкових вони як КІК платять нашим ФОП.
Були наче якісь вийняти в SoftServe, які працюють через Дія-сіті, але й ті почали виводити народ "закордон". З точки зору middle+ криза майже минула, хоча сеньйорам підрізали трохи рейти (4k->3.5k). Для джунів роботи майже нема, і основний конкурент - джун, який використовує ШІ(GPT, Copilot) .
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 10:20

Племінник живе та працює у Варшаві, IT, то сказав, що йому навіть доплачують за те, що він у Варшаві, а не в Україні.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 10:35

  akurt написав:Племінник живе та працює у Варшаві, IT, то сказав, що йому навіть доплачують за те, що він у Варшаві, а не в Україні.

Ого, повезло, в моїй коравеллі до українців навпаки вимоги більші ніж до звичайний співробітників - засилля індусів і серед працівників, і серед менеджменту. Так повелось, що індуси тихо ненавидять українців.

На жаль, менталітет з гнильцой нічим не викорениш https://espreso.tv/svit-premer-indii-mo ... -z-putinim
Прем’єр Індії Моді прилетів до Москви на переговори з Путіним


https://espreso.tv/svit-u-mzs-indii-poy ... amitu-miru
Індія відмовилася підписувати комюніке Глобального саміту миру через те, що вважає, що "тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру"
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Гугла в УА не було, це 1.
2, Гугл наймає в штат.
3, ходити в офіс ще той мазохізм.
4 що поляки в ту ціну там, що тут українці, нуну, звиздіти не мішки тягати.


нормально в офісі, робоча атмосфера, порядок, мені особисто краще ніж в дома, по справах поїхати і так і так можна.

за ціну. ну зайдіть гляньте зп які, такі ж я і в україні, податки різні, пан акурат тут це через один пост пише.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:50

  BIGor написав:Це все казки, що погані офіси, як тільки вони дають шарове харчування в офісі - ці всі ІТ-шники з 10 куями збігаються до офісів :D

Я працював у офісі з кімнатами для сна, дуже дешевим харчуванням, ігровими кімнатами і т.п. Збігалися тільки ті, хто не міг нормально працювати з дому (через дітей чи ще щось). Або ті, хто жив поруч та потребував товариства.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 12:10

Re: Еміграція, заробітчанство

Я також згадую офіс як страшний сон. Адже, якщо на даний момент ти не маєш роботи - наприклад, впорався швидше або просто впадлу працювати в жару, то все рівно треба її імітувати (бо техборгів завжди є вагон на рік вперед). А ще час на дорогу "зменшує" погодинну заробітну плату. Наприклад, 45хв*2 = 1,5 години * 22 роб.дні = 33 години в місяць, за які ніхто не платить.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 12:35

Re: Еміграція, заробітчанство

Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 12:40

  Дюрі-бачі написав:Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.

Так а смисл привязуватись тоді до локації (для ІТ часто діловий центр супер-дорогого міста типу Сіетл, LA, SF ітд) заради двох днів в офісі? Ще й тягати лептопи ітд.
Щоб жити в даних містах маєш платити x3 за все від менших міст штату.
BIGor
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