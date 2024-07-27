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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2217221822192220
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:22

  BIGor написав:
  flyman написав:Гугла в УА не було, це 1.
2, Гугл наймає в штат.
3, ходити в офіс ще той мазохізм.

Флай, ну Ви бачили офіси гугл?
https://www.the-warsaw.com/32760/rabota ... -dlja-sna/

Це все казки, що погані офіси, як тільки вони дають шарове харчування в офісі - ці всі ІТ-шники з 10 куями збігаються до офісів :D

Харчування скажемо так під приводом зменшення вуглецевого сліду суттєво збіднілого і аж не так і приваблює гуглівців у Варшаві, якщо два роки назад в меню була червона риба і говядина, то зараз курятина домінує. Зарплат 10 куїв в українців у Варшаві нема, Гугл практикує рівень оплати регіональний, поляки прогресивну шкалу, а ще і частина зарплати акціями.
Хоча контора прогресивна і розвинута - близький родич там працює, але зараз активно підшукує інше місце.
Ой+
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