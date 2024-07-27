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Це все казки, що погані офіси, як тільки вони дають шарове харчування в офісі - ці всі ІТ-шники з 10 куями збігаються до офісів
Харчування скажемо так під приводом зменшення вуглецевого сліду суттєво збіднілого і аж не так і приваблює гуглівців у Варшаві, якщо два роки назад в меню була червона риба і говядина, то зараз курятина домінує. Зарплат 10 куїв в українців у Варшаві нема, Гугл практикує рівень оплати регіональний, поляки прогресивну шкалу, а ще і частина зарплати акціями. Хоча контора прогресивна і розвинута - близький родич там працює, але зараз активно підшукує інше місце.