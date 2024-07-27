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Це все казки, що погані офіси, як тільки вони дають шарове харчування в офісі - ці всі ІТ-шники з 10 куями збігаються до офісів
Харчування скажемо так під приводом зменшення вуглецевого сліду суттєво збіднілого і аж не так і приваблює гуглівців у Варшаві, якщо два роки назад в меню була червона риба і говядина, то зараз курятина домінує. Зарплат 10 куїв в українців у Варшаві нема, Гугл практикує рівень оплати регіональний, поляки прогресивну шкалу, а ще і частина зарплати акціями. Хоча контора прогресивна і розвинута - близький родич там працює, але зараз активно підшукує інше місце.
Дюрі-бачі написав:Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.
За таким режимом ще рік чи два тому працювали наші хлопці в головному офісі Amazon. А також в їх віддалених підрозділах на території США. Але зараз працюють щодня і весь час говорять, що багато роботи…
Дюрі-бачі написав:Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.
для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами.
Навпаки, дома немає тих шкідливих факторів потриндіти, покурити і т.д. Якщо у кімнаті 5-7-10 людей, то продуктивність падає на відсотків 15-25% точно. Але це діє тільки якщо вдома є нормальне робоче місце і відокремлене від постійних переміщень домашніх, та переговорів.
Дюрі-бачі написав:Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.
для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами.
Навпаки, дома немає тих шкідливих факторів потриндіти, покурити і т.д. Якщо у кімнаті 5-7-10 людей, то продуктивність падає на відсотків 15-25% точно. Але це діє тільки якщо вдома є нормальне робоче місце і відокремлене від постійних переміщень домашніх, та переговорів.
Постійний шум, галас, комусь холодно, комусь жарко ітд, на доїзд витрачається годину туди, годину назад, потім якщо транспорт з пересадкою - взагалі жесть, ще - усілякі заразні/ковідні - обовязково будуть всіх заражати в публічному транспорті/в офісі. Короче плюсів в офісісній роботі просто немає. ПС, коли перейшов на віддалену роботу - 2 роки не хворів, захворів коли позвали в офіс, чого захворів - якісь ковідні ходили.