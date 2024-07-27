Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2217221822192220 Додано: Суб 27 лип, 2024 13:22 BIGor написав: flyman написав: Гугла в УА не було, це 1.

2, Гугл наймає в штат.

3, ходити в офіс ще той мазохізм. Гугла в УА не було, це 1.2, Гугл наймає в штат.3, ходити в офіс ще той мазохізм.

Флай, ну Ви бачили офіси гугл?

https://www.the-warsaw.com/32760/rabota ... -dlja-sna/



Це все казки, що погані офіси, як тільки вони дають шарове харчування в офісі - ці всі ІТ-шники з 10 куями збігаються до офісів Флай, ну Ви бачили офіси гугл?Це все казки, що погані офіси, як тільки вони дають шарове харчування в офісі - ці всі ІТ-шники з 10 куями збігаються до офісів

Харчування скажемо так під приводом зменшення вуглецевого сліду суттєво збіднілого і аж не так і приваблює гуглівців у Варшаві, якщо два роки назад в меню була червона риба і говядина, то зараз курятина домінує. Зарплат 10 куїв в українців у Варшаві нема, Гугл практикує рівень оплати регіональний, поляки прогресивну шкалу, а ще і частина зарплати акціями.

Хоча контора прогресивна і розвинута - близький родич там працює, але зараз активно підшукує інше місце. Харчування скажемо так під приводом зменшення вуглецевого сліду суттєво збіднілого і аж не так і приваблює гуглівців у Варшаві, якщо два роки назад в меню була червона риба і говядина, то зараз курятина домінує. Зарплат 10 куїв в українців у Варшаві нема, Гугл практикує рівень оплати регіональний, поляки прогресивну шкалу, а ще і частина зарплати акціями.Хоча контора прогресивна і розвинута - близький родич там працює, але зараз активно підшукує інше місце. Ой+

Повідомлень: 6823 З нами з: 19.04.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 1050 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 14:04 Дюрі-бачі написав: Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома. Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.



За таким режимом ще рік чи два тому працювали наші хлопці в головному офісі Amazon. А також в їх віддалених підрозділах на території США.

Але зараз працюють щодня і весь час говорять, що багато роботи… За таким режимом ще рік чи два тому працювали наші хлопці в головному офісі Amazon. А також в їх віддалених підрозділах на території США.Але зараз працюють щодня і весь час говорять, що багато роботи… akurt

Повідомлень: 9848 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3643 раз. Подякували: 1287 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 14:09 Дюрі-бачі написав: Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома. Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.

для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами. для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами. Shaman

Повідомлень: 6429 З нами з: 29.09.19 Подякував: 621 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 14:41 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома. Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.

для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами. для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами.

Навпаки, дома немає тих шкідливих факторів потриндіти, покурити і т.д.

Якщо у кімнаті 5-7-10 людей, то продуктивність падає на відсотків 15-25% точно.

Але це діє тільки якщо вдома є нормальне робоче місце і відокремлене від постійних переміщень домашніх, та переговорів. Навпаки, дома немає тих шкідливих факторів потриндіти, покурити і т.д.Якщо у кімнаті 5-7-10 людей, то продуктивність падає на відсотків 15-25% точно.Але це діє тільки якщо вдома є нормальне робоче місце і відокремлене від постійних переміщень домашніх, та переговорів. _Mykola_ Повідомлень: 5038 З нами з: 09.02.09 Подякував: 666 раз. Подякували: 692 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 16:51 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома. Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.

для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами. для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами.

Ну якщо ти менш продуктивний дома - це не означає що всі непродуктивні. Якось по дурному робити висновки з якихось окремих випадків, що ти часто і робиш. Ну якщо- це не означає що всі непродуктивні. Якось по дурному робити висновки з якихось окремих випадків, що ти часто і робиш. BIGor

Повідомлень: 9169 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1751 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 16:59 _Mykola_ написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома. Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.

для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами. для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами.

Навпаки, дома немає тих шкідливих факторів потриндіти, покурити і т.д.

Якщо у кімнаті 5-7-10 людей, то продуктивність падає на відсотків 15-25% точно.

Але це діє тільки якщо вдома є нормальне робоче місце і відокремлене від постійних переміщень домашніх, та переговорів. Навпаки, дома немає тих шкідливих факторів потриндіти, покурити і т.д.Якщо у кімнаті 5-7-10 людей, то продуктивність падає на відсотків 15-25% точно.Але це діє тільки якщо вдома є нормальне робоче місце і відокремлене від постійних переміщень домашніх, та переговорів.

Постійний шум, галас, комусь холодно, комусь жарко ітд, на доїзд витрачається годину туди, годину назад, потім якщо транспорт з пересадкою - взагалі жесть, ще - усілякі заразні/ковідні - обовязково будуть всіх заражати в публічному транспорті/в офісі. Короче плюсів в офісісній роботі просто немає.

ПС, коли перейшов на віддалену роботу - 2 роки не хворів, захворів коли позвали в офіс, чого захворів - якісь ковідні ходили. Постійний шум, галас, комусь холодно, комусь жарко ітд, на доїзд витрачається годину туди, годину назад, потім якщо транспорт з пересадкою - взагалі жесть, ще - усілякі заразні/ковідні - обовязково будуть всіх заражати в публічному транспорті/в офісі. Короче плюсів в офісісній роботі просто немає.ПС, коли перейшов на віддалену роботу - 2 роки не хворів, захворів коли позвали в офіс, чого захворів - якісь ковідні ходили. BIGor

Повідомлень: 9169 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1751 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 18:54 BIGor написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома. Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.

для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами. для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами.

Ну якщо ти менш продуктивний дома - це не означає що всі непродуктивні. Якось по дурному робити висновки з якихось окремих випадків, що ти часто і робиш. Ну якщо- це не означає що всі непродуктивні. Якось по дурному робити висновки з якихось окремих випадків, що ти часто і робиш.

не всі - більшість працює менш продуктивно не в офісі. а дехто взагалі може працювати лише на роботі.



вміння робити висновки залежить від досвіду та розуму а дехто вчиться лише на СВОЇХ помилках не всі - більшість працює менш продуктивно не в офісі. а дехто взагалі може працювати лише на роботі.вміння робити висновки залежить від досвіду та розумуа дехто вчиться лише на СВОЇХ помилках Shaman

Повідомлень: 6429 З нами з: 29.09.19 Подякував: 621 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 лип, 2024 18:57 BIGor написав: flyman написав: Гугла в УА не було, це 1.

2, Гугл наймає в штат.

3, ходити в офіс ще той мазохізм. Гугла в УА не було, це 1.2, Гугл наймає в штат.3, ходити в офіс ще той мазохізм.

Флай, ну Ви бачили офіси гугл?

https://www.the-warsaw.com/32760/rabota ... -dlja-sna/



Це все казки, що погані офіси, як тільки вони дають шарове харчування в офісі - ці всі ІТ-шники з 10 куями збігаються до офісів Флай, ну Ви бачили офіси гугл?Це все казки, що погані офіси, як тільки вони дають шарове харчування в офісі - ці всі ІТ-шники з 10 куями збігаються до офісів

збігаються в гугл не так за 10куями як за записом в к-сіві , що ІТ брахман 80 лвл шо прошов 7 кіл співбесід та був вибраним в ІТ-Шамбалу з цнотливими валікіріями-кугейшами та бесплатними напоями ІТ небожителів шмузі-нектарусами (а не Живчика в пластиковій пляшці чи шкляного Буратіну\Трахуна 0.33л із знаком якості і ГОСТом 18-117-82), надалі кар"єра на будь-якому судні капітаном/старпомом через ліжка хрюш та відкриванням ногом дверей стейкхолдерів збігаються в гугл не так за 10куями як за записом в к-сіві , що ІТ брахман 80 лвл шо прошов 7 кіл співбесід та був вибраним в ІТ-Шамбалу з цнотливими валікіріями-кугейшами та бесплатними напоями ІТ небожителів шмузі-нектарусами (а не Живчика в пластиковій пляшці чи шкляного Буратіну\Трахуна 0.33л із знаком якості і ГОСТом 18-117-82), надалі кар"єра на будь-якому судні капітаном/старпомом через ліжка хрюш та відкриванням ногом дверей стейкхолдерів flyman

Повідомлень: 35765 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1586 раз. Подякували: 2782 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2217221822192220 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Faceless