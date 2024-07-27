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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2217221822192220
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:22

  BIGor написав:
  flyman написав:Гугла в УА не було, це 1.
2, Гугл наймає в штат.
3, ходити в офіс ще той мазохізм.

Флай, ну Ви бачили офіси гугл?
https://www.the-warsaw.com/32760/rabota ... -dlja-sna/

Це все казки, що погані офіси, як тільки вони дають шарове харчування в офісі - ці всі ІТ-шники з 10 куями збігаються до офісів :D

Харчування скажемо так під приводом зменшення вуглецевого сліду суттєво збіднілого і аж не так і приваблює гуглівців у Варшаві, якщо два роки назад в меню була червона риба і говядина, то зараз курятина домінує. Зарплат 10 куїв в українців у Варшаві нема, Гугл практикує рівень оплати регіональний, поляки прогресивну шкалу, а ще і частина зарплати акціями.
Хоча контора прогресивна і розвинута - близький родич там працює, але зараз активно підшукує інше місце.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:04

  Дюрі-бачі написав:Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.


За таким режимом ще рік чи два тому працювали наші хлопці в головному офісі Amazon. А також в їх віддалених підрозділах на території США.
Але зараз працюють щодня і весь час говорять, що багато роботи…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:09

  Дюрі-бачі написав:Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.

для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:41

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.

для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами.

Навпаки, дома немає тих шкідливих факторів потриндіти, покурити і т.д.
Якщо у кімнаті 5-7-10 людей, то продуктивність падає на відсотків 15-25% точно.
Але це діє тільки якщо вдома є нормальне робоче місце і відокремлене від постійних переміщень домашніх, та переговорів. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:51

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.

для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами.

Ну якщо ти менш продуктивний дома - це не означає що всі непродуктивні. Якось по дурному робити висновки з якихось окремих випадків, що ти часто і робиш.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:59

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.

для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами.

Навпаки, дома немає тих шкідливих факторів потриндіти, покурити і т.д.
Якщо у кімнаті 5-7-10 людей, то продуктивність падає на відсотків 15-25% точно.
Але це діє тільки якщо вдома є нормальне робоче місце і відокремлене від постійних переміщень домашніх, та переговорів. :roll:

Постійний шум, галас, комусь холодно, комусь жарко ітд, на доїзд витрачається годину туди, годину назад, потім якщо транспорт з пересадкою - взагалі жесть, ще - усілякі заразні/ковідні - обовязково будуть всіх заражати в публічному транспорті/в офісі. Короче плюсів в офісісній роботі просто немає.
ПС, коли перейшов на віддалену роботу - 2 роки не хворів, захворів коли позвали в офіс, чого захворів - якісь ковідні ходили.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:54

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Всі мої знайомі відмічають, що ідеальна модель роботи - це 2 дні на тиждень в офісі, решта - вдома.

для робітника. для працедавця - ні. по моїй оцінці продуктивність роботи вдома нижча. та це й спокуса займатися своїми справами.

Ну якщо ти менш продуктивний дома - це не означає що всі непродуктивні. Якось по дурному робити висновки з якихось окремих випадків, що ти часто і робиш.

не всі - більшість працює менш продуктивно не в офісі. а дехто взагалі може працювати лише на роботі.

вміння робити висновки залежить від досвіду та розуму ;) а дехто вчиться лише на СВОЇХ помилках :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:57

  BIGor написав:
  flyman написав:Гугла в УА не було, це 1.
2, Гугл наймає в штат.
3, ходити в офіс ще той мазохізм.

Флай, ну Ви бачили офіси гугл?
https://www.the-warsaw.com/32760/rabota ... -dlja-sna/

Це все казки, що погані офіси, як тільки вони дають шарове харчування в офісі - ці всі ІТ-шники з 10 куями збігаються до офісів :D

збігаються в гугл не так за 10куями як за записом в к-сіві , що ІТ брахман 80 лвл шо прошов 7 кіл співбесід та був вибраним в ІТ-Шамбалу з цнотливими валікіріями-кугейшами та бесплатними напоями ІТ небожителів шмузі-нектарусами (а не Живчика в пластиковій пляшці чи шкляного Буратіну\Трахуна 0.33л із знаком якості і ГОСТом 18-117-82), надалі кар"єра на будь-якому судні капітаном/старпомом через ліжка хрюш та відкриванням ногом дверей стейкхолдерів
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 20:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:не всі - більшість працює менш продуктивно не в офісі.

Агрументація просто 100 левел! :mrgreen:
BIGor
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